Markt und Staat Sklaverei einst und jetzt

12. Juli 2022

Die wuchernde „Steuerkrake“

von Andreas Tögel

Viele Begriffe erfahren im Laufe der Zeit zum Teil dramatische Bedeutungsänderungen. Das gilt zweifellos auch für den der Sklaverei. Seit 1981, dem Jahr, in dem zuletzt auch in Mauretanien die Sklaverei verboten wurde, gilt diese als weltweit beendet.

Auf Wikipedia findet sich unter dem Stichwort Sklaverei unter anderem folgende Feststellung: „In der Gesellschaftstheorie des Marxismus und Leninismus wird unter Sklavenhaltergesellschaft eine ökonomische Gesellschaftsform verstanden, die auf dem Eigentum des Sklavenhalters an den Produktionsmitteln […] beruht.“ Karl Marx ging es also nicht um das Eigentum des Kapitalisten an den Werktätigen, sondern primär um als „Produktionsmittel“ bezeichnete Güter. Marx zufolge beutet der über die Produktionsmittel verfügende Kapitalist jene Personen aus, die ihm ihre Arbeitskraft verkaufen. Und zwar, indem er sie um den „Mehrwert“ ihrer Arbeit prellt. Der Klassenkampf sei eine zwingende Konsequenz des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit. Diese Ausbeutungstheorie wurde indessen vom österreichischen Ökonomen Eugen Böhm von Bawerk schon im Jahr 1896 in seiner Arbeit „Zum Abschluss des Marxschen Systems“ widerlegt.

Ein schwerer Fehler unterlief Karl Marx, als er den Faktor Zeit in seiner Theorie vollkommen vernachlässigte. Denn der „Ausbeuter“ bezahlt seinen Mitarbeitern ja bereits zu einem Zeitpunkt Löhne, zu dem er selbst längst noch keinen Gewinn macht: Ein Grundstück muss erworben, darauf eine Fabrik errichtet und diese mit Maschinen und Anlagen ausgerüstet werden. All das kostet Zeit, in der dem Kapitalisten keinerlei Nutzen aus seiner Investition erwächst. Die Leistung des Unternehmer-Kapitalisten besteht ja gerade in der Schaffung, Finanzierung und im Betrieb von „Produktionsmitteln“.

Eine weitere grobe Fehleinschätzung unterlief Marx, als er annahm, zwischen Arbeitgebern und ‑nehmern bestünde eine Art von „natürlichem“ Gegensatz, der nur gewaltsam aufgelöst werden könne, da die werktätigen Massen ihre „Verelendung“ nämlich nicht widerstandslos hinnehmen würden. Wie sich allerdings zeigte, konnte sehr wohl auch das besitzlose Proletariat im Laufe der Zeit ein Wohlstandsniveau erreichen, wie es in vorkapitalistischen Zeiten undenkbar war. Dieser Umstand ist der durch Kapitaleinsatz möglichen Produktivitätssteigerung geschuldet: größere Wertschöpfung, höhere Löhne.

Der Klassenkampf war und ist die fixe Idee von Theoretikern, die – wie Karl Marx – nie eine Fabrik von innen gesehen haben und die die stumpfe, geistlose Arbeiterschaft im Grunde zutiefst verachten und lediglich als Mittel zur Durchsetzung ihrer totalitären Pläne instrumentalisieren.

Die Kapitalisten haben erkannt, dass sie nicht nur um die Kundschaft für ihre Produkte, sondern auch um fähige Mitarbeiter konkurrieren: „If you pay peanuts, you get monkeys.“ Jeder Unternehmer, der dauerhaft im Wettbewerb bestehen will, ist daher gut beraten, seine Mitarbeiter fair zu behandeln und angemessen zu entlohnen. Einander feindlich gegenüberstehende Arbeitgeber und -nehmer sind eine paranoide Zwangsvorstellung ewig gestriger Klassenkämpfer.

Die Gegensätze verlaufen in Wahrheit nicht zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern, sondern an ganz anderen Fronten: zwischen Produktiven und Unproduktiven, zwischen denjenigen, die Steuern zahlen, und denen, die von Steuern leben, und zwischen dem Markt und dem Staat. Unternehmer können weder jemanden dazu zwingen, ihre Waren und Dienstleistungen zu kaufen, noch jemanden dazu nötigen, für sie zu arbeiten. Der Staat aber kann dank Machtmonopol und Zwangsgewalt beides. Er kann zur Abnahme unerwünschter Güter zwingen und er kann die Arbeitskraft der Bürger durch Steuern und Abgaben ausbeuten. Abzuliefern, was die Obrigkeit fordert, ist widerspruchslos.

Wenn naive (oder bösartige) Linke also von der Notwendigkeit des Klassenkampfs zwischen Unternehmern und deren Mitarbeitern schwadronieren, haben sie offensichtlich gar nichts begriffen. Denn der Klassenkampf tobt in der bleiernen Realität des zeitgenössischen Wohlfahrtsstaats zwischen den Nettosteuerzahlern und der begehrlichen Staatskrake.

Die liberale Denkfabrik „Agenda Austria“ stellte kürzlich fest: „Gemessen an den Arbeitskosten haben Österreichs Arbeitnehmer die drittniedrigsten Nettolöhne in der industrialisierten Welt.“ Nur in Belgien und in Deutschland wird Arbeit noch stärker mit Abgaben belastet.

Die Abgabenlast für Unternehmer und „Besserverdiener“ liegt in Deutschland und Österreich inzwischen bei rund zwei Drittel der Bruttobezüge. Wer aber gezwungen ist, einen derart großen Teil seiner Einkünfte an den Fiskus abzuliefern, ist nicht mehr frei. Vielmehr liegt eine zeitgenössische Form der Sklaverei vor. Es darf daher bezweifelt werden, dass die Sklaverei, wie eingangs festgestellt, tatsächlich ein weltweit ausgerottetes Phänomen ist.

Fazit: Weniger Marx, mehr Mises! Runter mit der Staatsquote! Schluss mit der Steuersklaverei!