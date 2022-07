Noch ein Gedicht Über Sackkarren und andere Fragen

11. Juli 2022

„Geprüfte“ Gehirnwäsche

von Kurt Kowalsky

Ein Bekannter ruft mich an und erzählt mir, dass sein Sohn durch die theoretische Führerscheinprüfung gefallen sei. „Na“, meine ich, „seien Sie froh, dass er nicht in einer links-grün-alternativen Selbsthilfegruppe sich darüber Gedanken macht, wie man seinem Vater den Mercedes abfackeln kann.“

Wir unterhalten uns noch eine Weile, und ich erzähle ihm, in Erinnerung an meine eigene Führerscheinprüfung vor 52 Jahren, dass so eine theoretische Prüfung in Kategorien eingeteilt sei. Die Vorfahrtsregeln wisse man ja bereits durchs Fahrradfahren, und würde man irgendwelche Meterabfragen nicht wissen, falle dies nicht so ins Gewicht.

Mein Bekannter stimmte mir grundsätzlich zu, denn die Systematik sei wohl gleich geblieben, nur heute gehe es bei der Führerscheinprüfung nicht mehr ums Fahren, sondern ums Nicht-Fahren. „Ich wette mit Ihnen, dass Sie den Test auch nicht mehr bestehen.“

Hochnäsig setzte ich mich an den Computer und rief so einen Online-Test auf. Und fiel auch prompt durch. Ich erzählte das meinem Sohn, der erst vor Kurzem den Motorradführerschein nachgemacht hat.

„Tja“, grinste der, „du musst deine Logik völlig vergessen. Die 1.000 Fragen und Antworten auswendig lernen und dann klappt’s . Mit Denken kommst du da nicht weiter.“

Hier also eine Frage aus dem aktuellen Katalog.: „Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern?“

Der Zusammenhang mit Verkehrsregeln und Fahrzeugführung ist schon nicht ersichtlich. Doch die Antworten:

Erstens, schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten, und zweitens, durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen, haben ja immer noch etwas mit Auto zu tun.

Aber auch die dritte Antwort muss angekreuzt werden, die da heißt: „Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen.“

Frage und Antworten werden erst deutlich, wenn man auf Wikipedia nachschlägt. Unter dem Stichwort „Indoktrination‘“ kann man da Folgendes lesen: „Indoktrination (lateinisch doctrina ‚Belehrung‘) ist eine besonders vehemente, keinen Widerspruch und keine Diskussion zulassende Belehrung. Dies geschieht durch gezielte Manipulation von Menschen durch gesteuerte Auswahl von Informationen, um ideologische Absichten durchzusetzen oder Kritik auszuschalten.“

Weiter unten gibt es dann bei Wikipedia in diesem Zusammenhang auch den Link zum Stichwort „Gehirnwäsche“ als Konzept zur systematischen psychologischen Manipulation.

Ich fürchte, dass den Verfasserinnen und Verfasserinnen allerlei geschlechtlicher Varianten, die diese und andere tendenziöse Botschaften in Form von Prüfungsfragen ausgearbeitet haben, ihre Nähe zu den totalitären linken und rechten Regimen der Vergangenheit erst gar nicht bewusst ist. Besser kann man seine Belehrung anderen überhaupt nicht ins Gehirn hämmern als durch ein derart perfides Prüfungsdiktat.

7.057 Suizide verzeichnete die Statistik allein in Berlin nach der Kapitulation der Reichshauptstadt 1945. Da hatte man Bomben und Granaten überlebt, und nun wurde einem bewusst, dass man sich mit einer Ideologie identifiziert hatte, etwas geglaubt hatte, was wie ein Kartenhaus zusammengefallen war.

Das ist nicht vergleichbar. Natürlich nicht. Indoktrinieren tun nur die Bösen. Wer das ist, entnehmen Sie bitte aus den freien, zwangsweise finanzierten Medien.

Lassen Sie uns also nochmals die obige Frage wiederholen und die Antworten etwas anpassen.

„Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern?“

Erstens: Sie kaufen und fahren kein Auto. Zweitens: Sie bringen sich rechtzeitig um. Drittens: Sie legen in Ihrem Testament fest, dass Ihre Angehörigen Ihren Leichnam mit der Sackkarre zum Friedhof bringen.