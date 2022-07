Libertärer Literaturpreis 2022 Karibische Rhapsodie

09. Juli 2022

Mit Maria bei Maduro

von Helge Pahl

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Es war sehr nebelig, als wir uns zum Flughafen aufmachten. Maria hatte Angst, dass der Flug abgesagt werden würde, und wie um diese Angst zu bestätigen, starrte sie die ganze Fahrt über ins Handy und surfte abwechselnd die Seiten des Flughafens, der Luftlinie und des Veranstalters sowie drei Wetterapps ab.

„Ich hab mit der Buchung einen SMS-Alarm, Schatz. Wenn sie den Flug abgesagt hätten, wäre schon längst eine Mitteilung gekommen. Mach dir doch nicht solche Sorgen“, sagte ich beschwichtigend.

„Jaja, ich weiß, aber die Fluggesellschaften brauchen doch nun jeden Flug“, sagte sie und scrollte ihr iPhone rauf und runter. „Ich will nicht, dass wir gegen einen Wolkenkratzer fliegen wie die damals in New York. Schrecklich. Alles brannte und am Ende sind alle aus den Fenstern gesprungen.“

Ich kannte Maria erst seit knapp zwei Wochen. Dass sie nicht ganz die Hellste war, war mir schon bewusst. Die genaue Graduierung musste mir in der sexintensiven Zeit entgangen sein. Vermutlich hatte ich es eher verdrängt, denn sie war im Bett, auf dem Küchentisch, im Auto, in der Umkleidekabine … wirklich eine Wucht.

„Ich will ja auch nicht gegen so einen Eisberg segeln wie Leonardo di Caprio in diesem Liebesfilm. Schrecklich.“ Ich schaute sie aus den Augenwinkeln skeptisch an, innerlich hoffend, dass sie nur versuchte, witzig zu sein. Zu meiner Enttäuschung suchte sie jedoch weiter ihr Handy nach Eisbergen und Hochhäusern ab, die sie hinter dem dichten Nebel vermutete.

…

Trotz aller Widrigkeiten, die in der Phantasie Marias drohten, landeten wir pünktlich in Miami. Vermutlich nur, weil sie sich an die Vorgabe hielt, den Flugmodus einzuschalten. Es war immer noch heiß, obwohl es Mitte Oktober war. Wie eine Plattschaufel bekamen wir die schwüle Hitze vor den Kopf geknallt, als wir den klimatisierten Flughafen verließen. Draußen hielt ich Ausschau nach einem Taxi. Maria machte mich auf einen der wartenden Schildträger aufmerksam.

„Schau mal, woher kennt der dich?“ Auf einem Schild stand mein Name.

„Vermutlich habe ich mal bei einem Preissauschreiben mitgemacht“, antwortete ich und ging zu dem jungen Mann.

Marias Frage, ob ich denn etwas gewonnen habe, verschwand im Straßenlärm der magischen Stadt. Der Schildträger lächelte, als ich an ihn herantrat. Ich sagte „Hi“.

Er sagte „Hello. Are you Mr. and Mrs. Steffan?“

„Yes, indeed“, sagte ich.

„My name is Mike. I’m your driver. Please follow me. I shall take you to the boat.“

Er nahm Marias Trolley, auf dem sich drei Koffer plus Beauty-Case stapelten. Ich schnappte mir meinen und folgte ihm zum Wagen. Mike verstaute das Gepäck in einer mir unbekannten Toyota-Limousine und wir fuhren durch den abendlichen Stadtverkehr Miamis gemächlich zum Terminal auf Dodge Island.

Miami war schwül und stickig. Glücklicherweise merkten wir jetzt nichts mehr davon, denn die Limousine war sehr wohlmeinend klimatisiert. Es war irgendwie unwirklich. Wir schauten durch die getönten Scheiben auf die vor Hitze flimmernde Stadt, sahen schwitzende Menschen, mit den farbigen Flecken der Transparenz unter den Achseln, während uns langsam kalt wurde.

Die Menschen waren auch farbig, im Sinne von bunt: von weiß mit blond bis schwarz mit schwarz, es war alles vertreten. Miami wird als multikultureller Schmelztiegel bezeichnet. Verschmelzung fand indes augenscheinlich nicht statt, sonst hätte es ja nicht so bunt ausgesehen.

Wir froren bereits nach zwei Minuten. Ich bat den Fahrer, die Klimaanlage auszuschalten. Er faselte zunächst, dass er mich nicht verstehen würde, dann behaupte er, der Motor würde Schaden nehmen, und schließlich bestand er darauf, dass es Vorschrift der Regierung sei, die Touristen zu erkälten.

Ich ignorierte den Unsinn und drehte ein Fenster runter. Der Straßenlärm drang nun ungedämpft an mein Ohr und der Mief der Metropole machte sich im Taxi breit. Mike schimpfte, er verliere seine Lizenz, wenn ich das Fenster nicht wieder hochdrehe. Welcome to the land of the unlimited possibilities.

„Mike, machen Sie bitte die Klimaanlage aus! Andernfalls fürchte ich, werden meine eingefroren Finger nicht in der Lage sein, Trinkgeld zu geben.“ Dieses Argument wirkte sofort und bereits nach einer Minute verzog sich der Ausläufer der arktischen Klimazone aus dem Fond des Toyotas und wich der übermächtigen Wärme des Global Warmings.

Allmählich näherten wir uns dem Hafen, fuhren auf dem vierspurigen Port Boulevard eine Weile westwärts und schließlich über die Port Miami Bridge auf Dodge Island. Auf dieser dem amerikanischen Kontinent vorgelagerten Insel befand sich der Kreuzfahrtterminal. Mike bog zweimal rechts ab und dann türmte sich ein gigantisches Heim aus weißlackiertem Stahl vor uns auf: die Celebrity Solstice. Dieses luxuriöse Kreuzfahrtschiff sollte für die nächste Woche unser Zuhause sein.

Mike stoppte das Auto kurz vor der Gangway. Es waren nur wenige Gäste vor uns. Wir stiegen aus. Hier am Hafen war es ganz gut auszuhalten. Seewärts blies ein warmer, angenehmer Wind, weder schwül noch trocken. Mike half uns mit den Koffern ins Terminal hinauf bis zum Empfang, wo wir wieder Trolleys fanden. Ich hielt mein Wort und drückte ihm eine 20-Dollar-Note in die Hand. Sie zierte das Antlitz Andrew Jacksons, der einst die Nationalbank abschaffte und sich heute sicher zu Tode schämen würde, dass er auf diesem Fetzen Fiatgeld seinen Namen hergeben musste. „Sparen Sie immer mindestens fünf Prozent von jedem Verdienst“, riet ich Mike, als er sich umdrehte. So gab ich ihm wenigstens noch etwas Wertvolles mit auf den Weg.

Stewardess Beatrice empfing uns mit dem wärmsten und unechtesten Lächeln, das man sich als dienstleistender Mensch aneignen konnte. Ich schätzte sie auf Mitte 40. Sie war gut in Schuss, schlank, brünett und sprach uns auf Deutsch an, nachdem sie uns in der elektronischen Bordliste gefunden hatte.

„Sie `aben Suite Nümero 908, Misses und Misterr Steffan.“ Sie lächelte die Silben förmlich aus ihrem Gesicht und wies uns den Weg zum Aufzug.

Die Suite war wirklich nicht schlecht. Sie hatte ein großes Schlafzimmer mit verspiegeltem Wandschrank, ein Wohnzimmer mit Bar und Kochzeile und ein Bad mit kleinem Whirlpool. Vom Wohnzimmer aus betrat man den Balkon, der zwei Deckchairs und einer kleinen Sitzecke Platz bot.

„Not too bad“, dachte ich laut.

„Bett? Jetzt schon, Schatz? Ich möchte gerne noch meine Sachen einräumen. Und wir haben ja noch nichts gegessen, und geduscht würde ich dich ja auch besser finden.“

„Jaja, kein Problem, Honey. Ich kann warten“, lächelte ich in mich hinein und besah mir die Bar.

Eine gute Auswahl an Rums, Bourbons und Single Malts sowie einige Gins wollten uns in der kommenden Woche begleiten. Im Kühlschrank Champagner neben Bud Light und Diet Coke. Ich schenkte mir zwei Daumen breit Zacapa 23 ins Glas und füllte es mit Coke auf. Zwei Eiswürfel aus der im Kühlschrank integrierten Maschine rundeten den Longdrink ab. Zitrone, Limette und sonstiges Gemüse lagen parat und fanden Wertschätzung allein durch meine Wahrnehmung. Ich betrat den Balkon und betrachtete den Südzipfel Miamis und den Hafen, während ich einen großen Schluck aus meinem Cuba Libre sin lima verinnerlichte. Sogleich breitete sich ein wohliges Gefühl im Bauch aus. „Not too bad“, dachte ich noch mal. Diesmal leise, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Ich hatte es doch tatsächlich geschafft. Endlich war die Firma verkauft, die Kinder aus dem Haus, die Frau wegen außerhäusiger Selbstfindung abgeschieden und die akkumulierte Essenz der Lebensleistung – weitestgehend – außerhalb des Einflussbereichs des deutschen Steueregels geschafft. Mit 53 Jahren schien mir das Glück wirklich hold und ich hatte mit ihm vielleicht noch rund 20 ganz gute Jahre vor mir, ehe die Krallen des Siechtums seine Begehrlichkeiten immer gieriger nach mir ausstrecken würden. Es war allerhöchste Zeit, sie zu genießen, zu leben, zu sein!

Die Celebrity Solstice legte gemächlich ab. Ich hatte meinen Drink in der Hand und beobachtete das Manöver ganz entspannt. Das Kommando hieß „Leinen los“, hier wie dort. Maria verräumte immer noch ihre Unmengen an Kleidung und Kosmetika. Der Cola-Rum, den ich ihr vor einer halben Stunde angerührt hatte, hatte sich inzwischen unter meiner Mithilfe selbst befreit. Oder war es andersrum? Das Schiff und ich nahmen langsam Fahrt auf. Ich schaute auf die Uhr. Es war 17:53. Um 18:30 begann das Dinner. So langsam sollte ich mich ans Auffrischen und Umziehen machen.

Gestriegelt und gebürstet nahmen wir im Speisesaal des Oberdecks Platz. Hier kamen nun alle zusammen, die mit dem Namen Paul Krugman nichts als Spott und Verachtung verbanden, denn wir hier oben waren Teilnehmer der diesjährigen Contra-Krugman-Cruise. Eine Kreuzfahrt, entstanden aus der Radioshow von Tom Woods und Bob Murphy, in der sie die hanebüchenen Absonderungen des Nobelpreisträgers Paul Krugman und anderer Verfechter der Modern Money Theorie humorvoll begleiteten und substanzvoll widerlegten.

Der Abend verlief genauso ausgelassen und entspannt, wie er angefangen hatte. Die rund 120 Teilnehmer, überwiegend Amerikaner, waren locker und humorvoll. Woods und Murphy stellten sich und das Programm der schwimmenden Konferenz vor. Neben ihnen selbst sollten ein paar wichtige Keynote-Speaker der Ancap-Szene und Vertreter der Österreichischen Nationalökonomie sprechen. Ein paar interessante, lehrreiche und erfrischende Tage unter Gleichgesinnten lagen vor mir.

Maria konnte mit all dem nichts anfangen. Charmant lächelte sie jede Unwissenheit hinfort und genoss den Abend, der auch eine gewisse Luxuriösität mit sich brachte. Das Fünf-Gänge-Menu war erstklassig. Ungeübt entschärften und öffneten wir die Scheren des Lobsters bei kalifornischem Chardonnay. „Fish must swim“, prostete Maria unseren texanischen Tischnachbarn kichernd bei jedem Schluck zu, mit dem sie Stücke des Schalentiers hinunterspülte. Die Stimmung war gut.

Nach dem Essen ging ich raus ans Oberdeck, um eine Zigarre zu rauchen. Der karibische Nachthimmel war zugezogen, es regnete und war sehr windig. Die Luft war immer noch verhältnismäßig warm, aber Wind und Nässe vertrieben mich in die Raucherlounge. Hier waren nur vier weitere Gäste, und sie gehörten offenbar nicht zur Konferenz. Ich war der einzige Raucher, der den lustigen Contra-Button, unser Erkennungszeichen, trug. Das durchkreuzte Antlitz des MMT-Gurus Krugman war unser Wappen. Die Raucherlounge erinnerte an einen englischen Club. Mondäne, robuste und ledergepolsterte Sitzmöbel, Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeitgeschichte der letzten 70 Jahre und eine kleine Bibliothek luden dazu ein, länger zu verweilen. Nach einem kurzen Blick auf die Bilder und Buchtitel hatte ich es mir in einem der monströsen ledernen Armsessel bequem gemacht und meine Cohiba Coronas Especiales unter Feuer gesetzt. Tief zog ich an dieser kubanischen Zigarre. Es war eine Ironie der Geschichte, dass das durch jahrzehntelange sozialistische Planwirtschaft heruntergekommene Kuba immer noch die Spitzenzigarren der Welt produzierte, die sich nur die verhassten Kapitalisten leisten konnten. Aber so ironisch war das vielleicht gar nicht. Damit die Funktionäre des Sozialismus ihrer Dekadenz frönen können, müssen Devisen beschafft werden. Die Zigarren waren ein Glücksfall für Fidel und seine Genossen, trotz des Embargos der USA. Genüsslich paffte ich an meinem Stumpen, als mein Mobiltelefon klingelte. Da denkt man an den sozialistischen Teufel …

„Hallo Onkel Heinz!“, begrüßte ich den mir wohlbekannten und anverwandten Anrufer.

„Hallo Karl, wie geht es dir? Bist Du schon in See gestochen?“ Ich hatte meinem Onkel, der seit etlichen Jahren in Mexico-Stadt wohnt, im Vorfeld berichtet, dass ich eine Reise in seine Nähe antreten würde. Er war der Bruder meines sehr früh verstorbenen Vaters. Politisch und vor allem ökonomisch waren wir völlig konträr. Dennoch, er war mein Patenonkel und wir hielten lose Verbindung. Blut ist rot und dicker als Wasser.

„Ja, wir schippern gerade irgendwo zwischen den Bahamas und Kuba.“

„Aha, dann grüß mir die Genossen. Bleibt es bei deinem Abstecher nach Mexiko, wenn du deine Kapitalistenkreuzfahrt beendet hast?“

„Ja, oder ich rufe die CIA an und lasse dich einfangen und zu mir schaffen. Das Schiff hat einen Hubschrauberlandeplatz. Ein paar Tage unter vernunftbegabten Menschen könnten dir sehr gut tun“, konterte ich.

„Hahaha …“ Sein Lachen war ungekünstelt. „Da gibt es doch heutzutage andere Möglichkeiten. Ich wünsche dir eine gute Reise und freue mich, dich bald zu sehen, Karl.“

„Danke, Onkel Heinz. Bis bald.“

Ich rauchte meine Cohiba auf und verließ die Smoker’s Lounge. Ich ging noch einmal aufs Außendeck, um mir die Klamotten vom Qualm freipusten zu lassen. Es war immer noch regnerisch, aber der Wind hatte an Kraft gewonnen. Das Schiff war groß und schnell und pflügte gradlinig durch die windgepeitschte See, ohne seine Passagiere zu beunruhigen.

Ich fand Maria wie verabredet in der Bar, wohin ich sie zuvor mit unseren texanischen Freunden geleitet hatte. „Karl!“, rief Greg, unser Tischnachbar und libertärer Messermacher aus Austin, mir zu und drückte mir einen Bourbon in die Hand: „Fish must swim“, raunte er mir dabei lächelnd zu. Es schien das Motto des Abends geworden zu sein. Wir tranken.

Maria hatte nun meinen Vorsprung aufgeholt und war etwas angesäuselt, was sie jedoch erstaunlicherweise attraktiver machte. Ich küsste sie, bevor wir anstießen. Der Abend versprach, gut zu werden: „Fish must swim!“

Hier in der Bar war das Who is Who des nordamerikanischen Libertarismus versammelt. Neben Woods und Murphy, die an einem Stehtisch in einer Nische standen, entdeckte ich Stefan Molyneux, Peter G. Klein und Patrick Newman. Die Kreuzfahrt würde nicht nur ein feuchtfröhliches Intermezzo unter gleichgesinnten, vernünftigen Leuten sein, es waren auch hochkarätige Vortragende hier, die eine Menge Erkenntnisgewinn versprachen. Bei anregenden Gesprächen tranken wir noch eine Weile und machten uns mit einigen anderen Teilnehmern bekannt.

Ich muss gestehen, in der Kabine angekommen, hatte ich Probleme, die Fische schwimmen zu lassen, aber Maria gab sich größte Mühe und das nun leicht schauklige Schiff half uns dabei. Sofort danach fielen wir in einen steinernen Schlaf.

Bereits nach zwei Stunden erwachte ich. Die Celebrity Solstice hatte nun merklichen Seegang. Ich stand auf und schaute nach draußen. Von heftigen Winden angetriebene Wassertropfen prasselten gegen die Scheibe der Balkontür. Offenbar waren wir mitten in einen Karibiksturm geraten. Maria reckte sich nach mir, zog mich zurück ins Bett und ließ mich die Wetterlage vergessen.

Das Wetter der nächsten Tage war leider nicht sonderlich besser. Der Kapitän informierte uns, dass keine Gefahr drohe. Es handele sich um ganz normale windige Wetterlagen, die in dieser Jahreszeit in der Karibik üblich seien. Kein Grund zur Beunruhigung also. Ich blieb sorgenfrei, tagsüber abgelenkt durch die aufschlussreichen Beiträge der Speaker, abends durch opulente Dinner, alkoholtriefende Bargespräche und die wenigen Stunden der Nacht, wie zu Tode paralysiert, eingerahmt in lustvolle Liebesaktivitäten mit Maria. Wie sollte man sich da überhaupt Sorgen machen können?

Indes hatten wir den nördlichen Teil der kleinen Antillen passiert und verließen diese Inseln über dem Winde in westliche Richtung. Etwas westlich von Trinidad geriet die Celebrity Solstice in kappelige See. Der Nordostpassat zeigte, was er kann, und hielt uns fast 20 Stunden in seinem Bann. Der Sturm peitschte die See meterhoch auf. Sämtliche Aktivitäten an Bord wurden abgesagt und es wurde angeordnet, sich ruhig und weitestgehend in der Kabine aufzuhalten. Eigentlich hätten wir von Trinidad auf direktem Wege auf Jamaika zusteuern sollen, aber der Kapitän bevorzugte es in dieser Wetterlage offenbar, in der Nähe der Küste zu bleiben. Maria wurde seekrank und spie sich den letzten Lebenswillen aus dem Leib. Zwischendurch erinnerte sie sich an die Titanic und Leonardo di Caprio, wurde abwechselnd romantisch und melancholisch. Mir machte das Geschaukel nicht viel aus, und ich versuchte sie zu beruhigen, so gut es ging.

Es war später Nachmittag, als die Celebrity Solstice auf Grund lief. Ein spürbarer Ruck ging durchs gesamte Schiff und der Seegang mäßigte sich deutlich, obwohl der Sturm tobte wie zuvor. Ich trat an die Balkontür und sah im Südwesten hinter der Gardine aus zu Fäden gesponnenen Regentropfen tatsächlich Land. Wir mussten entweder auf dem Festlandsockel oder auf einer der vorgelagerten Inseln aufgelaufen sein. Es dauerte rund 35 Minuten, bis der Kapitän endlich eine Durchsage machte.

„Liebe Gäste! Hier spricht Ihr Kapitän. Wegen des Sturms hatten wir leicht den Kurs geändert. Wir haben versucht, unter Deckung der Küste dem heftigen Seegang zu entrinnen, aber eine große Welle, die uns mit voller Breitseite steuerbords traf, hat das Schiff auf eine Sandbank gehoben. Es besteht kein Grund zur Panik. Das Schiff hat, nach allem, was wir beobachten konnten, keine Leckage und selbst wenn, sind wir ja auf Grund gelaufen und befinden uns unweit einer dem Festland vorgelagerten Insel, auf die wir uns notfalls retten können. Dennoch sitzen wir hier erst mal fest und können vermutlich nicht aus eigener Kraft zurück in tiefere See. Wir wissen auch nicht, welche Schäden die Celebrity Solstice erlitten hat. Wir haben bereits Kontakt zu den venezolanischen Behörden aufgenommen. Sobald der Sturm abgeklungen ist, wird man sich unserer annehmen. Bis dahin bitte ich Sie, Ruhe zu bewahren. Danke und Ende!“

Aufgelaufen, schiffbrüchig. Das war wohl das Ende dieser Kreuzfahrt, die so vielversprechend begonnen hatte.

Maria ging es zum Glück etwas besser. Ihre Übelkeit wich jedoch einer Lethargie, die ich bei ihr nie erwartet hätte. Ihre blaugrauen Augen durchbohrten die Kabinenatmosphäre mit einem aussagelosen Antlitz. Mir ging es hingegen gut. Die Bars hatten zu, und so verging ich mich an der Minibar. Nach langem Zureden nahm Maria auch einen Drink und die Stimmung wurde danach deutlich besser und sogar wieder erotisch. Erschöpft und angerauscht schliefen wir danach ein.

Ich träumte, ich sei ein gestrandeter Schiffbrüchiger eines alten Segelschiffs auf einer einsamen Insel. Das Wrack lag auf einer Sandbank. Ich schwamm dorthin und holte alles aus dem Schiff, was mir brauchbar erschien: Musketen, Pulver, Werkzeuge, Vorräte, ein Fässchen Rum. Ich war allein, nur der Schiffshund Skipper hatte überlebt und war mein einziger Gefährte. Ich kraulte ihm das Fell. Alle waren tot. Wir lebten. Ich musste handeln und neu anfangen …

Die Stimme des Kapitäns weckte uns unsanft: „Liebe Gäste! Hier spricht Ihr Kapitän. Der Sturm ist weitestgehend abgeklungen. Wir liegen immer noch fest vor der Insel La Tortuga. Die venezolanische Küstenwache wird uns bald helfend zur Seite stehen. Bitte seien Sie kooperativ mit den Beamten. Man will uns schließlich helfen, und das ist gar keine Selbstverständlichkeit, denn vor drei Jahren an fast der gleichen Stelle hat ein Kreuzfahrtschiff ein Patrouillenboot der Küstenwache versehentlich versenkt. Weitere Durchsagen werden folgen. Bis dahin bitte ich Sie, Ruhe zu bewahren. Die Crew wird versuchen, Ihnen trotz der widrigen Umstände jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Danke und Ende!“

Ich schmunzelte. Das war nicht schwer. Die meisten Lippen waren noch weiß bis blassgrün. Sie wünschten sich nur das Ende. Wir räkelten uns. „Wie geht’s dir?“, fragte ich.

„Besser. Ich wollte sterben, aber hab’s mir verkniffen. Du bist nicht di Caprio, aber zum Glück gibt es hier keine Eisberge.“ Ich küsste sie und ging dann unter die Dusche.

Ich trank gerade meinen Espresso und verschluckte mich. Im selben Moment klopfte es an der Tür. Hustend sprang ich in den Bademantel und öffnete. Es war Beatrice. „Die Sturm ’at sisch beru’igt. Alle Gäste von di Contra Cruise werden gebäten, in die Sky Lounge ssu kommen“, sang sie das Auswendiggelernte hinunter.

„Danke, Beatrice. Wir kommen gleich.“

Wir hatten uns fast drei Tage nicht gesehen. Oben in der Sky Lounge trudelten sie nach und nach alle wieder ein, die Austrians, Ancaps und Libertarians, die Sprecher und Teilnehmer oder was von ihnen übrig geblieben war, nachdem sich die meisten von ihnen von Teilen der eigenen Innereien entledigt hatten. Tom Woods sah auch noch recht blass und mitgenommen aus. Er versuchte, verantwortlich zu wirken und sich zu kümmern, wirkte jedoch selbst etwas verstört. Murphy war neben ihm, und sie sprachen mit einer kleineren Gruppe Amerikaner. Ich schnappte einige Wortfetzen auf. Offenbar hatte nicht er uns in die Lounge gerufen. Es war Punkt 15 Uhr nachmittags, als der Kapitän selbst in die Lounge trat. In seiner Rechten hatte er ein Mikrophon, in das er nun sprach und daraufhin überall wohlklingend ertönte. Die Technik funktionierte.

„Liebe Gäste, mein Name ist Henry Rodgers. Ich bin Ihr Kapitän. Ich freue mich sehr, Sie trotz der widrigen Umstände persönlich kennenzulernen. Sie alle, die Teilnehmer der diesjährigen Contra-Cruise, sind so etwas wie unsere VIP-Gäste und es ist mir deshalb eine besondere Freude, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen auch in dieser Notsituation bevorzugte Behandlung zukommen lassen dürfen.“ Er räusperte sich. Rodgers war Mitte 50, Typ südländischer Sonnyboy, schwarzhaarig mit graumelierten Schläfen. Maria schmachtete ihn förmlich an. Seine weiße Uniform schien ihr sehr zu imponieren.

„Während die meisten anderen Gäste mit unkomfortablen Patrouillenbooten aufs Festland gelangen werden, wird Sie die Luftwaffe Venezuelas freundlicherweise mit Hubschraubern umgehend nach Caracas bringen, und von dort steht Ihnen dann ein Charterflug für die Rückreise nach Miami zur Verfügung. Bitte gehen Sie jetzt in Ihre Kabinen und packen Ihre Sachen zusammen. In circa 45 Minuten werden Sie von den Helikoptern der Luftwaffe in Sicherheit gebracht. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, jetzt Ihr Gepäck aus der Kabine zu holen. Danke und Ende.“ Er lächelte wie ein Schlagersänger am Ende seiner Performance und übergab das Mikrofon an einen der Angestellten, die ihn umringten. Ein Schlagerstar hätte nun allerdings Blumen in die Hand gedrückt bekommen.

Alle stoben nun auseinander. Woods und Murphy schauten sich mit heruntergefallenen Unterkiefern und fragenden Stirnfalten an. Ich hätte gerne gehört, was sie sagten, aber Maria zog an meinem Arm und drängte mich fort in die Kabine. Die Ratio obsiegte. Schließlich galt es, unzählige Kosmetika sicher für einen Hubschrauberflug einzupacken. Ich brauchte fürs Packen fünf Minuten, mixte mir noch einen Cuba Libre ohne Gemüse und betrat den Balkon. Der Wind war deutlich schwächer, der Regen war hinfort. Ich hatte einen guten Blick auf die Insel, die unsere Fahrt hier jäh gestoppt hatte. Im Innern mit Gestrüpp und kleinen Bäumen bewachsen, mit leichten Anhöhen, war sie komplett umsäumt mit einem gelben Band aus Sand. Am Strand rechterhand vernahm ich eine Bewegung auf dem Sand. Ging da nicht ein Mann mit einer Fellmütze? Er trug eine Flinte, und ein Hund begleitete ihn. Ich zwinkerte und plierte, um die Augen zu schärfen. Der Mann war fort.

Ich quetschte mich zu Maria und ihren Koffern in den Fahrstuhl, und wir fuhren aufs oberste Deck, wo die Hubschrauber uns auflesen sollten. Die meisten Contra-Cruiser standen bereits mit ihrem Gepäck in der Lounge neben dem Hubschrauberlandepunkt parat. Auch Kapitän Rodgers war da und unterhielt sich gestikulierend mit Woods und Murphy, die augenscheinlich von der Rettungsaktion nicht sonderlich angetan waren. Offenbar konnten sie jedoch auch keine Alternative anbieten. Der erste Hubschrauber kündigte sein Erscheinen mit dem typischen Geräusch der sich überschlagenden Rotorblätter an. Er kam aus südwestlicher Richtung und wurde rasch lauter, bis sein Lärm ohrenbetäubend und meine subjektive Dezibelgrenze zum Unerträglichen überschritten wurde. Ich hielt mir die Ohren zu, bis der Helikopter gelandet, der Motor abgestellt war und die Rotoren ausliefen. Da ich die Landung beobachtete, hatte ich nicht bemerkt, dass Beatrice sich genähert hatte.

„Kommen Sie Frau und ’err Steffan. Sie können mit dem ersten ’ubschrauber fliegen“, sagte sie.

Es war ein großer Transporthubschrauber, ein russischer Mil Mi-17 relativ jungen Alters. Fünf venezolanische Soldaten stiegen aus der Maschine, sprachen kurz mit dem Kapitän und halfen dann den ersten Fluggästen beim Einstieg. Mit uns stiegen weitere 33 Passagiere ein, darunter Greg der Messermacher, Peter G. Klein und Patrick Newman. Als alle und alles verstaut waren, stiegen die Besatzungsmitglieder ein. Man erklärte uns kurz, wie man sich anzuschnallen hatte, und nachdem man sich versichert hatte, dass alle dem Rat gefolgt waren, gab man den Piloten ein Zeichen und der Helikopter erhob sich langsam in die Lüfte. Schnell bemerkten wir nun, dass der Sturm noch nicht ganz vorbei war. Wir flogen, unruhig und unrund schätzungsweise 1.000 Meter über dem Meer direkt aufs Festland zu, machten dann einen kleinen Bogen, um schließlich mehr oder weniger in einem Abstand von 250 Metern parallel zur Küstenlinie in westliche Richtung weiterzufliegen. Nach gut einer halben Stunde wuchs die Landmasse an. Wir hatten nun das Ávila-Gebirge im Süden erreicht, das die Hauptstadt Caracas von der Küste trennt. Der Hubschrauber stieg nun mit dem Gebirge in die Höhe. Durch zum Teil dicke Wolken überflogen wir die Gebirgskette. Hinter einer Nebelwand tauchte im Südosten ganz nah ein stattlicher Berg auf. Ich war noch nie zuvor in Caracas gewesen, aber ein amerikanischer Mitreisender verkündete schreiend, dass dies der Pico Naiguatá sei.

„Wir fliegen nicht zum internationalen Flughafen von Caracas“, rief er. „Der ist weiter westlich, nahe der Küste und liegt sehr tief. Man bringt uns vermutlich direkt ins Zentrum.“ Ein allgemeines Stirnrunzeln machte sich breit.

Unter uns tat sich plötzlich die Metropole auf. Wir waren durch das Gebirge vom Sturm nahezu abgeschnitten. Es regnete zwar, und die Sicht war teilweise wegen der tiefhängenden Wolken eingeschränkt, aber die Wetteränderung war deutlich spürbar. Nach knapp einer Minute setzten wir zum Sinkflug an. Eine asphaltierte Fläche neben einer einzelnen Landebahn mitten in der Stadt sollte unser Landeplatz sein. Wir landeten dicht bei einem Gebäude, das wohl als eine Art Abflughalle fungierte, aber eigentlich nur eine größere Baracke war. Etwas weiter rechts davon standen drei Hangars, die, soweit ich es beurteilen konnte, sowohl militärische als auch zivile Flugzeuge beherbergten. Kurz nachdem wir aufgesetzt hatten, wurden die Rotoren abgeschaltet und die Türen geöffnet. Draußen standen sicher fünf Dutzend Soldaten, die uns auf dem Weg zur Abfertigungshalle geleiteten. Alle trugen Pistolen im Holster, einige Kalaschnikows über der Schulter.

Endlich angekommen, empfing uns ein Mann in einer imposanten Uniform mit einem breiten Lächeln. „Guten Tag, Señoras und Señores, im Namen des Presidente heiße ich Sie herzlich willkommen in der Hauptstadt der Bolivarischen Republik Venezuela. Ich bin Coronel Hernandez und werde hier für einige Zeit Ihr Gastgeber sein. Die anderen Teilnehmer Ihrer Reisegruppe wird unsere heroische Luftwaffe ebenfalls in Sicherheit bringen und sie werden in Kürze hier eintreffen. Wenn Sie alle wieder gesund vereint sind, wird kein Geringerer als Presidente Maduro Sie heute Abend empfangen. Bis dahin verhalten Sie sich bitte ruhig. Entspannen Sie sich von den Strapazen Ihres Schiffbruchs und bleiben Sie uns gesund.“ Letzteres sagte er mit einem sehr breiten Lächeln und berührte dann zärtlich die AK-47 des Soldaten, der rechts von ihm stand. Sicherheit wurde hier großgeschrieben.

An einer improvisiert aufgebauten Tafel boten uns camouflierte Soldaten Getränke und Snacks. Davor bildeten sich wie von Geisterhand gedämpfte Unterhaltungen. Wir raunten, was uns hier wohl bevorstand. Waren wir etwa politische Gefangene?

Erneut ertönte Hubschrauberlärm. Der nächste Mil Mi-17 war im Anflug. Nachdem er gelandet und die Passagiere ausgestiegen waren, hielt Coronel Hernandez wieder seine Ansprache. Wort für Wort. „Die Uniform steht ihm gut. Richtig fesch!“, meinte Maria. Auch die Neuankömmlinge brachten keine neue Erkenntnis. Warum hatte man uns nach Caracas gebracht und nicht, wie von Kapitän Rodgers versprochen, zum internationalen Flughafen? Als die anderen Hubschrauber gelandet und wir schließlich alle zusammen waren, verfrachtete man uns höflich, aber bestimmt in die kurzerhand herbeigeschafften Omnibusse und fuhr uns durch die dämmerige Stadt. An den Rändern der Straßen lagerten Männer, Frauen, Kinder ohne Obdach. Armut und Verzweiflung sind die einzigen sicheren Produkte des menschenverachtenden Sozialismus.

Das Elend endete abrupt. Wir bogen nun in eine pompöse Allee. Ein sehr gepflegter Park beherbergte diese Straße, die zu einem gewaltigen neoklassizistischen Gebäude führte. Ein Schwarm von Soldaten geleitete uns unter Aufsicht von Coronel Hernandez in den Miraflores-Palast, die Residenz von Präsident Maduro.

Drinnen war eine riesige Tafel aufgebaut. Man hätte meinen können, dass es sich um einen Staatsempfang handelte. Coronel Hernandez wies uns an, Platz zu nehmen. Die Wände schmückten unzählige Gemälde mit dem Konterfei des Staatsgründers Simón Bolívar. Man servierte uns eine landestypische Erfrischung: ein Reis-Chicha. Coronel Herndandez erklärte, es sei ein sehr gutes venezolanisches Bier. Unser amerikanischer Südamerikakenner raunte schmunzelnd, dass zur Herstellung menschlicher Speichel verwendet werde, weswegen es auch „Spuckebier“ genannt werde. Ich musste an Orwell denken: „Krieg ist Frieden! Freiheit ist Sklaverei! Unwissenheit ist Stärke! Speichel ist Bier!“

Als alle Platz gefunden hatten, ergriff Coronel Hernandez das Wort: „Señoras y Señores! Schön, dass Sie alle sicher den Weg zum Miraflores-Palast gefunden haben. Das venezolanische Militär ist immer hilfsbereit. Wir helfen gerne, wenn Menschen wie Sie in Not geraten.“

Tom Woods rief: „Wir haben nicht darum gebeten, hierhergebracht zu werden. Wir waren nicht ernsthaft in Not.“ Er hatte kein Mikrophon. Nicht alle verstanden ihn. Hernandez machte ein Zeichen, und vier Soldaten begaben sich zu seinem Platz und umringten Woods.

„Mr. Woods. Ihr Schiff ist in unser Hoheitsgebiet eingedrungen. Ihr Land ist feindlich gegenüber unserer Republik und will uns durch ein Embargo beugen und unser Volk versklaven. Trotzdem haben wir Ihr Leben gerettet. Ich habe bisher noch kein Wort des Dankes von Ihnen gehört. Stattdessen beschweren Sie sich. Das ist nicht fair. Aber natürlich bringen wir Sie gerne wieder an den Ort zurück, von wo wir Sie gerettet haben. Meine vier Kameraden hinter Ihnen geleiten Sie gerne zurück zum Flughafen, und dort stehen die Helikopter bereit. Ich fürchte übrigens, dass Ihr Schiff bedauernswerterweise gesunken ist. Also werden unsere Hubschrauber Sie leider nur in der Nähe des Schiffswracks herausspringen lassen können. Mr. Woods, Sie meinen uns doch gut zu kennen. Glauben Sie denn wirklich, dass die Verriegelungen unserer sozialistischen Hubschraubertüren besser funktionieren als die im faschistischen Chile?“

Die Maske war gefallen. Wir waren tatsächlich Geiseln dieses Regimes.

Woods wollte etwas sagen, besann sich dann eines Besseren, schloss den Mund und schwieg. Die meisten von uns staunten noch und hatten den Mund noch offen, als Hernandez fortfuhr: „Gut, dass wir das klargestellt haben. Sie werden bald noch mehr Klarheit haben, denn El Presidente höchstpersönlich wird nun zu ihnen sprechen. Bitte erheben Sie sich alle. Hier kommt der Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela: Nicolás Maduro.“

Hernandez trat ab und begleitet von sechs Soldaten erklomm ein großer Mann die Bühne. Die Haare waren kurz geschnitten. Der dunkle Schnauzbart wirkte fast schon ständisch. Es war tatsächlich Nicolas Maduro, der nun die Bühne des Saales betrat. Er war in einer prunkvollen Ausgehuniform gekleidet. „Liebe Freunde!“ begann er. „Ich nenne Sie alle meine Freunde, auch wenn wir erst noch Freunde werden müssen. Das venezolanische Volk ist mit allen Völkern in Freundschaft verbunden. Ich reiche Ihnen die Hand, auch wenn Sie oder Ihre Regierungen uns am liebsten am Galgen sähen. Wir sind Ihre Freunde.“ Er lächelte. Er freute sich, und vielleicht meinte er es sogar ernst.

„Sie alle hier sind sehr gebildet, politisch und ökonomisch. Sie wissen, dass unser Land leidet. Unser Land ist reich, unser Volk kraftvoll und voller Hoffnung, aber es muss doch hungern, weil Amerika und der Westen uns bestrafen, weil wir den Imperialisten nicht folgen wollen. Coronel Hernandez hat es ihnen vorhin bereits geschildert, die Celebrity Solstice ist gesunken. Wir haben Ihrer aller Leben gerettet. Wenn wir nicht gekommen wären, wären Sie nun mausetot am Meeresgrund und Ihr letzter Daseinszweck wäre Fischfutter. In mir spüre ich, dass Sie alle einen für die Menschheit viel größeren Sinn und Zweck haben. Und deswegen sind Sie hier! Wir sind Ihnen wohlgesonnen, wenn auch Sie uns wohlgesonnen sind. Kooperieren Sie mit uns, und es wird nicht nur Ihnen gut ergehen. Auch dem venezolanischen Volk kann es mit Ihrer Hilfe viel besser gehen. Ich denke, der heutige Hubschrauberflug war strapaziös genug. Riskieren Sie keine weiteren Flüge. Bevor wir gleich alle zusammen die Köstlichkeiten Venezuelas genießen dürfen, wird noch ein guter Freund von mir sprechen und Sie um einen Gefallen bitten. Es gibt Arbeit für Sie, ja. Aber sobald Sie nachhaltigen Erfolg haben, steht Ihnen der internationale Flughafen offen. Kooperieren Sie mit uns, denn wir sind Freunde, und statt eines Mi-17-Helikopters zurück zu Ihrem Schiff wird eine Boeing Sie in Ihre Heimat fliegen. Ich danke Ihnen, meine lieben Freunde. Und nun wird ein sehr weiser Mann, ein alter Weggefährte und Freund von mir, zu Ihnen sprechen und Ihnen erklären, wie Ihre Hilfe für unser geschundenes Land aussehen könnte. Herzlichen Dank, Genosse Heinz, dass du extra aus Mexiko angereist bist!“

Maduro lächelte und klatschte in die Hände. Alle anwesenden Venezolaner klatschen mit, sogar die Soldaten legten ihre Waffen beiseite, um das Geräuschvakuum der Anti-Krugmans auszugleichen.

Maria klatschte auch. Sie strahlte von Ohr zu Ohr. „Was für ein schöner Mann. Er sieht toll aus in dieser Uniform.“ Ich trank gerade einen Schluck Chicha und verschluckte mich. „Er sieht aus wie Stalin, und darauf ist er stolz“, hustete ich. „Stalin? Du meinst einer von diesen vielen Zwergen beim Hobbit? Nee, nee, nee, da irrst du dich.“

Gleich noch einmal fiel mir die Kinnlade runter, und sie hätte sich beinahe ausgeharkt. Die Bühne erklomm nun kein Geringerer als mein eigener Onkel. Der große rote Professor, der den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ „erfunden“ hatte. Er war also in dieses böse Spiel eingeweiht. Zog der Alte wohlmöglich sogar die Fäden? Unglaublich. Vor ein paar Tagen hatte ich noch gewitzelt, wie wir schneller zu einem Wiedersehen kommen könnten. Nun hatte er es möglich gemacht, wenngleich auch mit umgekehrten Vorzeichen.

Er begann zu sprechen: „Herzlichen Dank, lieber Camarada Presidente. Die Freunde des Präsidenten sind auch meine Freunde, und so werde auch ich Sie freundschaftlich in mein Herz schließen. Ich begrüße Sie, meine Freunde. Der Präsident hat es bereits angedeutet: Dem venezolanischen Volk geht es schlecht. Das liegt an den Boykotten der Imperialisten und ihrer ungezügelten Gier nach Macht und dem Reichtum dieses Landes. Sie wollen das Volk in die Knie zwingen. Das Volk ist aber nicht schwach und vor allem ist es nicht dumm. Wir sind in uns gegangen und haben uns überlegt, was wir tun können, um ihm zu neuer Stärke zu verhelfen. Unsere Genossen in China haben uns Hoffnung gemacht. Auch sie haben einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts entwickelt, der Millionen Menschen aus der durch den Kapitalismus und Imperialismus erzeugten Armut gerettet hat. Der Markt sollte nicht der Feind des Sozialismus sein. Wenn uns der Markt nicht bekämpft, sondern dient, wollen auch wir den Markt umarmen. Reformen sind nötig, allerorten, auf vielen Ebenen. Wir müssen unsere Gesellschaft und mit ihr unsere Wirtschaft pragmatisch ins 21. Jahrhundert führen, wenn wir auch die bolivarische Revolution erfolgreich ins neue Jahrtausend tragen wollen. Ihnen sind sicher allesamt die Chicago Boys ein Begriff – in den USA ausgebildete marktliberale Hofschranzen des schlimmsten Diktators, den dieser Kontinent je erdulden musste. Ein Beweis für die Grausamkeit Pinochets ist die Tatsache, dass Kommunisten mit dem Helikopter aufs offene Meer geflogen und dort rausgeworfen wurden. Auch wenn die Propaganda Ihrer Regierungen ein anderes Narrativ darstellen will: Wir hingegen sind Humanisten. Wir sind Sozialisten, denn wir lieben alle Menschen. Bei genauer Betrachtung und vor allem, wenn man auch nach China schaut, waren jedoch nicht alle Ansätze falsch, mit denen die Chicago Boys Chile erneuert haben. Venezuela braucht auch eine wirtschaftliche Erneuerung. Wir haben das Potenzial, das China Lateinamerikas zu werden. Aber wir haben nicht viel Zeit. Daher bittet der Präsident Sie, seine Freunde, dem Volk bei der anstehenden Reformierung des Landes zu helfen.“

Das war es also. Sie hatten uns gekidnappt, damit wir dem sozialistischen Venezuela eine lebensverlängernde Kapitalismusinfusion geben konnten.

„Sie haben viel Glück gehabt. Sie sind im reichen Westen aufgewachsen, haben nie wirklich Armut erfahren und allesamt sehr gute Ausbildungen genossen. Sie sind alle Fachleute auf Ihrem Gebiet. Erfolgreiche Unternehmer, Ökonomen und dergleichen. Der Präsident wünscht sich, dass Sie Ihr Wissen teilen und das leidende Volk von Ihnen lernen kann und dass Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen, um die notwenigen Reformen durchzusetzen. Sie werden nach Ihrem Wissen und Talent an der richtigen Stelle eingesetzt. Beispielsweise direkt im Wirtschaftsministerium oder an leitenden Positionen unserer großen Unternehmen, dort können Sie sich für die gerechte Sache einbringen.

Jedem von Ihnen wird ein Compadre zur Seite gestellt. Dieser wird Ihnen helfen, sich besser in unserem Land zurechtzufinden. Er wird auch von Ihnen lernen, und wenn wir der Meinung sind, Sie haben dem Volk in ausreichendem Maße geholfen, und Ihr Compadre wird die erforderlichen Aufgaben ohne Sie meistern, dürfen Sie zurück in Ihre Heimat reisen.“

Ein Blick in die Runde zeigte weit verbreitetes Stirnrunzeln. Wir wurden versklavt, aber immerhin zu unserer „Lieblingsarbeit“.

„Was uns besonders wichtig ist: Haben Sie bitte keine Tabus. Es wird Ihnen nicht übel genommen werden, wenn Sie einschneidende Veränderungen vorschlagen, die in einer sozialistischen Gesellschaft als sehr radikal betrachtet werden könnten. Wir denken zunächst ohne Schranken, müssen dann aber natürlich prüfen und abwägen, ob die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen realisierbar sind. Aber wir wissen, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Auch die westlichen Länder sind nicht rein kapitalistisch. Wir wollen lernen. Wir wollen unseren Sozialismus nicht aufgeben, sondern durch die Kräfte der Marktwirtschaft bereichern und die Revolution stärken.“

Sein Blick war auf irgendeine unbestimmte Art und Weise irritierend. Er war seit 60 Jahren überzeugter Kommunist und musste nun, ohne es auszusprechen, eingestehen, dass der Plan nicht aufging und die verhassten Marktkräfte gefordert waren, den Karren aus dem sozialistischen Schlamassel zu ziehen.

…

Ich stand in der Abflughalle des internationalen Flughafens Simón Bolívar und sollte meine Heimreise antreten dürfen. Es war der 7. Juli. 2023. Über neun Monate waren vergangen, seitdem wir vom venezolanischen Regime entführt und versklavt worden waren. Und diese Zwangsarbeit hatten wir schnell, gut und gewissenhaft erledigt. Eigentlich war das etwas vermessen, denn nicht wir hatten hier unter dem Sklavenhalter Maduro malocht. Genauer betrachtet war es die unsichtbare Hand. Obwohl eingesperrt, ließ man uns tatsächlich die Freiheit, viele Marktkräfte aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. Die größten Schritte waren die Einführung einer neuen, ölgestützten Währung und die zeitgleiche Aufhebung jeglicher Preisbindungen. Die Ölbindung war nur vorübergehend, nach drei Monaten führte Venezuela den Goldstandard ein und die Ökonomie nahm danach noch einmal richtig Fahrt auf. Die Compadres hatten innerhalb kurzer Zeit viel gelernt, sagte man bei der Verabschiedung. Aber auch das stimmte nicht, denn sie hatten nur das Wesentliche begriffen: Lasst den Markt in Ruhe, und er vertreibt die Armut automatisch. Bis jetzt hatte der „Rat der ökonomischen Vernunft“ 27 Sonderwirtschaftszonen im ganzen Land eingeführt. Eine Zwangsrekrutierung von Menschen mit unternehmerischem Sachverstand war gar nicht mehr erforderlich. Projektierer wie Free Private Cities klopften aus eigener Initiative beim Regime an. Das Land lud dazu förmlich ein. Venezuela war nun nach dem Subsidiaritätsprinzip organisiert, die meisten Gemeinden empfingen Investoren mit offenen Armen und vollen Krügen mit Spuckebier. Lediglich die oberste „Führung“ war dieselbe geblieben, wenngleich sie nicht mehr viel führte. Maduro und Genossen waren vielmehr damit beschäftigt, den neu erlangten Luxus in vollen Zügen zu genießen. Sie betrieben noch – allerorten deutlich gewogenere – Außenpolitik, ließen Polizei und Militär marschieren, aber das war es dann auch schon. Ich schmunzelte. In Zwangsarbeit hatten wir Venezuela zu einem faktischen Minimalstaat mit sozialistisch-dekadenter Führung umgebastelt – und es blühte auf. Das war auch der Grund, weswegen ich und noch etliche andere Teilnehmer der Anti-Krugman-Cruise heute, zwei Tage nach dem venezolanischen Nationalfeiertag und den einhergehenden „Feierlichkeiten zur Erklärung der Freiheit“, auch die Freiheit erklärt bekamen. Es überraschte mich nicht, dass ich nicht alle am Flughafen wiedersah. Einige hatten Gefallen an diesem vielfältigen Land gefunden und erschlossen es nun als freie Unternehmer. Aber trotz der gewaltigen Veränderungen, die wir zwangsweise erreicht hatten, offenbarte sich hier und da auch das Stockholm-Syndrom. Maria konnte ihrem Hang zu schneidigen Uniformen nicht widerstehen und hatte mich bereits nach zwei Wochen verlassen, um direkt bei Maduro persönlich anzuheuern. Allein der Herrgott weiß, wie sie seine Lenden zu schwächen vermocht hatte und wir somit weitestgehend ungestört unsere Aufgabe erledigen konnten. Sie war im Gefolge des Präsidenten, als wir am Flughafen verabschiedet wurden. Ein rotlippiger Luftkuss war das letzte erotische Signal, das ich von ihr empfing.

Kurz vor der Sicherheitskontrolle traf ich Onkel Heinz.

„Du hast uns ganz schön aufs Kreuz gelegt“, sagte ich.

„Ich hab mich oft geirrt in meinem Leben. Doch nun irrst du.“ Wir lachten. Dann umarmten wir uns zum Abschied.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jul./Aug.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 224.