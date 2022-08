Freibier Mehr Bier-Sanktionen wagen

14. August 2022

Sarkastische Anmerkungen im Krieg

von Helge Pahl

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Es ist Krieg. Wie könnte man da unbeschwert über den Genuss des schönsten Getränks der Welt schreiben? Das wäre völlig unangebracht und kaltherzig. Es ist schließlich Krieg. Nun, nicht bei uns in Westeuropa. Hier scheinen die kriegerischen Auseinandersetzungen der Regierungen gegen ihre Bevölkerungen, gegen den sogenannten Souverän, vorerst unterbrochen, aber beispielsweise wird der Jemen seit 2015 durch unsere saudischen Freunde bombardiert. 370.000 Menschen wurden dort bereits ermordet. Umso schlimmer: Muslime dürfen sich Tod und Verwüstung nicht mit Bier erträglicher trinken. Möglicherweise ist jedoch gerade ihre Abstinenz das Erfolgsrezept. Es ist eine Binsenweisheit: Der Konsum von zu viel Bier macht müde. Die deutsche Außenministerin warnt vor Kriegsmüdigkeit. Wer möchte diesem friedfertigen Blumenkind widersprechen?

Als Young Global Leader wurde sie schließlich vom Chefresetter der Welt Klaus Schwab höchstpersönlich ins Kabinett penetriert. Insgesamt erscheint die deutsche Bundesregierung wohlweislich selektiert und vermittelt ein geschlossenes Bild der sich gegenseitig potenzierenden Inkompetenzen. Um die angemahnte Kriegsmunterkeit zu beflügeln, fordert der liberale™ Finanzminister nunmehr eine Kriegssteuer. Die schier unbegrenzte Besteuerungswut der einst für Steuersenkung eingetretenen FDP finanziert nun den wiederentdeckten Militarismus der grünen Pazifisten.

Dass Christian Lindner mehr Geld braucht, klingt zunächst verwunderlich, hat er doch unlängst per Grundgesetzänderung beschlossen, einen 100 Milliarden Euro schweren Schatz namens Sondervermögen entdeckt zu haben. Kurzzeitig wähnten wir Deutsche uns als Michel im Glück und für immer jeglicher weltlicher Not entronnen. Brauer und Bierkonsumenten hofften gar auf die Abschaffung der Biersteuer. Zur Beruhigung des Gewissens des friedliebenden Koalitionspartners wird dieses „Vermögen“ jedoch allein zur Anschaffung neuen Kriegsgerätes verwendet werden. Dem einstigen ef-Papierträger mit Lese- und Verständnisschwäche geht es dabei um die Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen, die Unternehmen im Zuge der staatlich verordneten Sanktionen aus Sicht der Regierung übermäßig erwirtschaftet haben. Ein neuer Seitenarm in der Interventionsspiralengalaxie. Die Übergewinne der Pharmaindustrie im Zuge der sogenannten Corona-Pandemie, allein bei Biontech waren es 2021 mehr als zehn Milliarden Euro, bleiben indes unangetastet und verweilen an der Goldgrube Nr. 12. Wer aufrechten Demokraten wie beispielsweise Wolfgang Schäuble genug Gefälligkeiten in den Koffer packt, kann seine Übergewinne vor dem zusätzlichen Zugriff des Fiskus sicher wähnen. Das Ende Roms ist nah.

Leider bleibt Christian Lindner ein Einfaltspinsel. Statt der geplanten Abschöpfung kurzfristiger Gewinne wäre es nachhaltiger, wenn der Fiskus eine vorübergehende Steuer zum Beispiel zugunsten der deutschen Kriegsmarine erfände. Und weil wirksame Sanktionen zunächst immer einem selbst schaden müssen: Ich schlage als solidarischer Biertrinker die Einführung der Bierschaumsteuer vor. Bierschaum entsteht vornehmlich durch Entbindung von Gär-CO2, einem extrem toxischen Klimagas. Mit der Bierschaumsteuer gelänge uns daher nicht nur der Bau des längst überfälligen Flugzeugträgers „Rosa von Praunheim“, der kurz nach Fertigstellung an die Ukraine übergeben und dort in „Stepan Bandera“ umbenannt wird, die Biertrinker würden zudem endlich ihre gerechte Buße am Klimatod des Planeten zu entrichten haben. Analog zur Schaumweinsteuer könnte die Bierschaumsteuer nur von vorübergehender Dauer sein und abgeschafft werden, sobald der Staat genug eigenes Geld erwirtschaftet.

Es ist Krieg, und der Russe hat das Getreide gestohlen. Es wäre unpassend, jetzt Loblieder über das Biertrinken zu singen. Viele Bäcker können kein Brot mehr backen, das ihre Kunden noch bezahlen könnten. Die Brauwirtschaft entzieht dem Volk wichtiges Getreide. Anstatt knurrende Mägen zu füllen, versickert es in den vergnügten Kehlen fröhlicher Biertrinker. Indem sie unbeschwert ihrem unangebrachten Laster frönen, widersetzen sie sich dem staatlich angeordneten Kriegsnarrativ, spielen Putin skrupellos in die Hände und erhöhen unsere Erpressbarkeit. Schlimmer noch: Die Produktion und die Verteilung von Bier verbrauchen enorm viel Energie. Allein die Erdinger Brauerei braucht drei LKW-Ladungen Heizöl pro Woche und fordert deswegen sogar eine Weißbier-Triage. Um von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden, ist ein Festhalten an der deutschen Bierbrau- und Trinktradition unverantwortlich. Eine Rationierung von Bier oder sogar ein Brauverbot ist denkbar und möglicherweise unumgänglich. Auf jeden Fall sollten weitere staatliche Interventionen unserer Solidarität Kredit zollen: Die Luca-App könnte entsprechend erweitert werden, um den Kontakt der Bürger mit Bier besser – im Sinne der Planenden – zu steuern. Anstatt mit Bratwurst könnte die Belohnung für die nächste Boosterspritze ein Sechserträger sein. Ukrainisches Bier sollte subventioniert, unsolidarisches Bier sanktioniert werden. Unkontrollierte Konsumexzesse wie zu Pfingsten auf Sylt, bei denen sich Heerscharen von mit dem Neun-Euro-Ticket angereisten Punks mittels zuvor bei Amazon bestelltem und an die Westerländer Packstation gelieferten Bieres betranken, spielen nicht nur dem Russen in die Hände.

Bruno Bandulet schrieb unlängst in seinem „DeutschlandBrief“ in dieser Zeitschrift, dass der Anstieg der Bierpreise seit 1950 im Durchschnitt 3,8 Prozent betragen habe. Man muss keine seherischen Fähigkeiten haben, um zu erkennen, dass die Bierpreiskurve vorerst äußerst steil nach Norden zeigen wird. Das sollte uns jedoch nicht verdrießen. Ganz im Gegenteil: Wir sollten Öl in das Feuer gießen und lautstark die Bierschaumsteuer oder gar ein Verbot einfordern. Maskenzwang, Hausarrest, Zensur und Ausgrenzung haben den Michel nicht sonderlich gejuckt. Erst wenn den Deutschen der müde machende Konsum des Gerstensafts vergällt wird, wenn der Volksseele die gemütsberuhigende Wirkung des Hopfens entzogen wurde, wenn die auf Sylt angelandeten Punkrocker auf dem Trockenen sitzen, so die letzte Hoffnung, werden sie aufbegehren und die Bande der Bevormundermenschen von dannen jagen.

