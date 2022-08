Severance Experimente am Menschen

13. August 2022

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Ben Stiller ist älteren Lesern als Klamauk-Comedian in bester Erinnerung. Unvergessen: sein filmischer Durchbruch 1998 als Ted Stroehmann in „Verrückt nach Mary“ und 2000 dann als Gaylord Focker in „Meine Braut, ihr Vater und ich“ im kongenialen Zusammenspiel mit Schwiegervater Robert De Niro, später ergänzt durch zwei Fortsetzungsfilme mit erweitertem ...