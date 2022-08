Pandamned – Der Film Hopium und Copium

07. August 2022

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Nun gibt es also schon wieder einen neuen „Corona“-Dokumentarfilm mit „Botschaft“, auch diesmal unabhängig produziert mit Publikumsspenden. Brauchen wir das wirklich? Haben wir nicht genug davon? Ist der Spuk denn nicht vorbei? Oder wird er im Herbst wiederkehren wie der totgeglaubte Killer im Slasher-Film?



Vorsicht ist geboten, und wir sind immer noch weit davon entfernt, das komplexe Geschehen der pandemischen Zeitenwende in seiner Gesamtheit verstanden zu haben. Wie etliche andere vor ihm, bemüht sich Marijn Poels in seinem Film „Pandamned“ um eine Synthese der Schichten und Tiefenschichten des weltpolitischen Dramas, das unser aller Leben seit 2020 in Beschlag genommen hat. Das Strickmuster lag schon seinem Film „The Uncertainty Has Settled“ (siehe ef 190) aus dem Jahr 2017 zugrunde: Der Regisseur selbst tritt als der investigative Protagonist auf, der einer Sache auf die Spur kommt, indem er durch verschiedene Länder reist und sich verschiedene Meinungen anhört, in diesem Fall von üblichen Verdächtigen wie Ulrike Guérot, Sucharit Bhakdi, Daniele Ganser, Dietrich Brüggemann und Norbert Häring bis hin zu weniger bekannten Figuren aus dem Widerstandsspektrum: linksgerichtete Impfpflichtgegner, die perplex sind, dass der Staat sie nun als „Rechtsextremisten“ behandelt, oder die 87-jährige Künstlerin Mary Bauermeister, die Poels ersten Interviewanlauf sokratisch abfängt: „Wenn du deine Antwort schon gibst, ist das keine Frage!“

In der Tat ist die „journalistische Investigation“ in „Pandamned“ eher ein dramaturgischer Kniff als eine authentische Suche. Der Regisseur weiß ziemlich genau, welches Bild er mit welchen „Gegen-Experten“ zeichnen will. Dabei gibt es kaum einen Aspekt, den er nicht in seinen Film hineinstopft: medizinische, geopolitische, wirtschaftliche, massenpsychologische und religiöse Fragen, Impfschäden, Technologiekritik, Überwachungsstaat, Globalismus, Transhumanismus, Polizeigewalt, Ausnahmezustand, Mediengleichschaltung und so weiter. Dies alles verdichtet sich zu einem geradezu apokalyptischen Szenario. Auch extreme und spekulative Aussagen lässt Poels unkommentiert stehen, wie etwa jene der irischen Molekulargenetikerin Dolores Cahill: „Jeder, der auch nur eine Dosis dieser mRNA-Injektionen bekommen hat, wird in den nächsten drei bis fünf Jahren sterben.“

Kann man sich tatsächlich einen derart krassen millionenfachen Massenmord vorstellen? Ängste und Überzeugungen dieser Art sind im „Schwurbelversum“ in der Tat nicht selten. Wer es trockener haben will, wird daher diesen Film vermutlich nicht besonders mögen, wie etwa Oliver Driesen („Twasbo-Magazin“), der auch den Co-Produzenten des Films, Milosz Matuschek, darob heftig gescholten hat: „Dass er den Film in dieser Form abgesegnet hat, ist ein schwerer Fehler: Es öffnet denjenigen eine weit offene Flanke, die Kritiker der Corona-Politik und des Grundrechteabbaus ohnehin als Schwurbler verunglimpfen.“

Nun: „Normalos“ wird „Pandamned“ wohl kaum überzeugen, aber dies scheint auch nicht Poels Anliegen gewesen zu sein. Er spricht hauptsächlich zu den bereits Bekehrten, die den Film schließlich auch durch ihre Spenden finanziert haben. Diesen will er „Hoffnung“ machen und „spirituelle“ Wege aus der dystopischen Beklemmung und Freiheitsbedrohung zeigen. Die metaphysische Dimension spielt dabei eine tragende Rolle. Die „böse“ Form der Religion, illustriert an einem Beispiel aus dem alten Ägypten, erscheint gleich am Anfang des Films als These, die den Bann des Corona-Regimes erklären soll. In ihrem Zentrum steht die Angstmache als jahrtausendealtes Herrschaftsgeheimnis der oberen Kasten über die Masse des gemeinen Volks. Die Antwort darauf ist nach Poels eine Art „großes Erwachen“, eine Gnosis des Individuums, einhergehend mit der Überwindung von Angst und Depressionen und mit Vertrauen in unsere „naturgegebene“ Kraft: „Diejenigen, die vorgeben, die Retter zu sein, sind oft die Verursacher der Panik. Und die, die nicht sprechen, sehen nicht die Matrix, in der wir uns befinden. Und das ist das Spiel der Angst und der kognitiven Spaltung. Es lenkt uns davon ab, wer wir wirklich sind.“

Dem folgt die „verlorene“ Religion, der Poels nachspürt, wenn er in den Ruinen einer Kirche ein an die Wand gemaltes weißes Kreuz betrachtet oder mit Bauermeister darüber sinniert, ob die Kunst einen Religionsersatz bieten kann. Die technologische Moderne wäre demnach auch eine Folge von Gottes Tod. Am Ende dieser materialistischen Entleerung sind wir alle nicht mehr „geheimnisvolle Seelen, sondern Tiere, die man hacken kann“, wie Yuval Harari, der Prophet der transhumanistischen Selbstvergottung des Menschen, rüde formulierte. Wo findet sich aber „spirituelle Unterstützung, um unsere Seelen und Herzen wieder zu öffnen“? Wo ist nach der „bösen“ und der „verlorenen“ die dritte, die „gute“ Religion?

Poels landet am Ende des Films halbnackt in einem „Eisbad“ in einem See offenbar im hohen Norden. „Du wirst Trost in der Unbequemlichkeit finden“, sagt sein eiswassererfahrener Begleiter. „Wenn du Gesundheit finden kannst in der Kälte, von der dir jeder sagt, dass sie gefährlich ist und dich töten kann, welche anderen natürlichen Dinge, von denen sie uns sagen, dass sie uns töten können, machen uns dann wohl stärker?“ Nach der überstandenen kathartischen Tortur dieser „natürlichen Impfung“ erklingt „Amazing Grace“, und das letzte Wort bekommt der dänisch-schwedische Guru Ole Dammegard: „Lass die Wahrheit die Arbeit machen. Bring das Licht in die dunkelste Ecke und lass es scheinen. Denn alle Kriminellen können nur im Schatten arbeiten. Sobald wir das Licht auf sie richten, neutralisieren wir sie. Ein sehr einfacher Weg, uns hier herauszuholen, ist einfach zu sagen: Wir sehen dich, wir wissen, was du tust. Hör jetzt auf damit!“

Ich will nun wirklich kein Spielverderber sein, ich sympathisiere mit dem Film und seinem Anliegen, aber das ist Humbug und exakt jener Stoff, den manche sarkastisch als „Hopium“ und „Copium“ bezeichnen.

