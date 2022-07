Im Visier, die Waffenkolumne Lehren aus dem Krieg in der Ukraine, Teil drei

02. Juli 2022

Sternstunde der Lenkwaffen

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Nach Sichtung der verfügbaren Quellen erleiden die mechanisierten russischen Verbände in der Ukraine offenbar schwere Verluste. Ein guter Teil davon geht auf das Konto von Panzerabwehrlenkwaffen. Nun sind Panzerabwehrlenkwaffen (PAL) zwar keine ganz neue Erfindung, sie haben aber seit ihren Anfängen eine stürmische Entwicklung genommen, was Reichweite, Bedienerfreundlichkeit und Ersttrefferwahrscheinlichkeit angeht. PAL haben im Kampf gegen einen mechanisierten Feind eine neue Karte ins Spiel gebracht. Die Einsatzgrundsätze von Kampfpanzern auf dem modernen Gefechtsfeld werden sich wohl erheblich wandeln (müssen). Der Panzerschutz der Fahrzeuge wird nämlich durch deren Gesamtgewicht limitiert. Im Moment scheinen Panzerabwehrwaffen technisch im Vorteil zu sein.

Einst große Gefahr für den Schützen

PAL wurden erstmals in großem Stil von der ägyptischen Armee im Sinai während des Yom-Kippur-Krieges 1973 eingesetzt. Die israelischen Panzertruppen erlitten damals schwere Verluste durch die von den Ägyptern benutzten russischen Waffen des Typs 9K11 Maljutka (mit der Nato-Bezeichnung „Sagger“) und 2K8 Falanga („Swatter“). Das waren drahtgelenkte Raketen, die dem Schützen große Aufmerksamkeit abverlangten, weil sie wie ein fernsteuerbares Flugmodell von der Starteinheit bis ins Ziel gelenkt werden mussten. Der Schütze war während der Flugzeit seiner Rakete dem feindlichen Feuer ausgesetzt, weil ihn der unbedingt notwendige Sichtkontakt zum Ziel aus der Deckung zwang.

Jetzt große Gefahr für die Panzerfahrer

Die derzeit von den ukrainischen Streitkräften eingesetzten PAL vom Typ FGM-148 Javelin Medium Antiarmor Weapon System US-amerikanischer Provenienz (oder damit vergleichbare Systeme) sind dagegen regelrechte „Wunderwaffen“: Der Schütze muss nur noch das Ziel kurz anvisieren, „aufschalten“ und den Auslöser betätigen. Alles weitere erledigt die Rakete selbsttätig. Es handelt sich um ein im Militärjargon als „Fire and forget“-Waffe bezeichnetes Gerät. Ist die Rakete einmal unterwegs, kann der Panzer fahren, wohin er will, er wird getroffen. Das Javelin-System verschießt eine Feststoffrakete mit einem achteinhalb Kilo schweren Gefechtskopf, der eine doppelte Hohlladung enthält und damit auch modernste Reaktivpanzerungen überwinden kann. Was diese und andere moderne PAL für Panzerfahrzeuge so besonders gefährlich macht, ist der Umstand, dass die Rakete kurz vor dem Aufschlag hochzieht und das Ziel von oben trifft – also genau dort, wo es am wenigsten geschützt ist.

Viele Bilder und Videos aus den Kampfzonen der Ukraine zeigen neben abgeschossenen russischen Panzern liegende Geschütztürme. Das hat damit genau zu tun, dass die Treffer durch PAL eben von oben erfolgen und die unter dem Turm in der automatischen Ladevorrichtung ruhende Munition sich in diesem Fall mit der Raketenladung solidarisiert, ebenfalls detoniert und den Panzerturm absprengt. Das ist der Konstruktion der russischen T-Panzer geschuldet, die auf den vierten Mann der Besatzung verzichten, was zwar eine niedrigere Silhouette ermöglicht, aber mit sich bringt, dass die Mannschaft de facto auf einem Pulverfass sitzt. Bei in Westarmeen eingeführten Kampfpanzern, die über keine Ladeautomatik verfügen, sondern einen Ladeschützen an Bord haben, lagert die Bereitschaftsmunition meist im hinteren Teil des Turms, was im Fall eines Treffers die Überlebenswahrscheinlichkeit der Besatzung und des Gerätes erhöht.

Verteidigung ist machbar mit den richtigen Waffen

Wie der Kriegsverlauf in der Ukraine zeigt, lohnt sich eine entschlossene militärische Landesverteidigung. Außer Gebietsgewinnen im Donezbecken und um Mariupol haben die russischen Truppen bislang keine strategischen Erfolge erzielt.

Die „liberalen Demokratien“ Europas wären gut beraten, ihre stark vernachlässigten Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen – besonders im Hinblick auf ein mögliches Comeback Donald Trumps im Weißen Haus. Trump hatte in seiner Amtszeit laut darüber nachgedacht, den von den USA über Europa errichteten Schutzschild abzubauen. In diesem Fall stünde Mittel- und Westeuropa dem russischen Bären erschreckend schwach gegenüber.

