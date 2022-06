Bürokratisierung und Politisierung Die Feinde des Wettbewerbs

23. Juni 2022

Wo „Verlierer“ eine zweite Chance haben …

von Winfried Knörzer

Sportler, Künstler, Handwerker, Unternehmer, Politiker, potenzielle Liebhaber – sie alle müssen sich dem Wettbewerb stellen. Man muss besser sein als die Konkurrenten, um sein Ziel zu erreichen. Wettbewerb ist nicht primär etwas Ökonomisches, es gibt ihn überall da, wo um knappe Ressourcen (Ruhm, Gunst des Publikums, Geld, Liebe) konkurriert wird. Da außer der Luft zum Atmen fast alles knapp ist und deshalb die angestrebte Ressource nicht allen zuteilwerden kann, bedarf es eines Entscheidungsverfahrens. In Wettbewerbssituationen entscheidet die Leistung. Wer schneller rennt, billigere und/oder bessere Angebote vorlegt, charmanter flirtet, erringt die Siegprämie: die Goldmedaille, den Geschäftsabschluss, den Kuss.

Der Sieger gewinnt. Was aber tun die Verlierer? Die einen werden versuchen, die eigene Leistung zu steigern: mehr trainieren, die Produktion rationalisieren, mehr Rosen schenken. Andere werden vielleicht das Tätigkeitsfeld wechseln in der Hoffnung, dort weniger Konkurrenz ausgesetzt zu sein oder die persönliche Begabung besser entfalten zu können: kein 100-Meter-Lauf mehr, sondern Gewichtheben, nicht mehr Motorräder, sondern Fahrräder bauen. Beiden Varianten der Reaktion auf das Scheitern ist das Festhalten am Leistungsparadigma und die Einsicht gemeinsam, nicht genügend für die zur Zielerreichung erforderliche Leistung erbracht zu haben.

Nun aber gibt es auch einige, die sich weder mit ihrer Niederlage abfinden können noch bereit sind, ihr Verhalten zu ändern, indem sie sich beispielsweise mehr anstrengen. Diese werden versuchen, das Leistungsparadigma auszuhebeln. Dieses Unterfangen wurde in den 70er Jahren recht plump durch eine Desavouierung des Leistungsprinzips inszeniert. Dieses sei ungerecht, weil es die Unterlegenen benachteilige, aggressionsfördernd, weil man gegen die Mitbewerber kämpfe, entwürdigend, weil man sich einem heteronomen Prinzip unterwerfe, und vor allem ungesund, da es stressig und irgendwie kapitalistisch sei. Dieser Kritik ist ein durchschlagender Erfolg verwehrt geblieben, was vor allem daran lag, dass die Kritik als solche im Modus der Negation verharrte, also keine brauchbare Alternative zu einem Entscheidungsverfahren hinsichtlich der Ressourcenzuteilung anbot.

Wesentlich erfolgreicher waren zwei weitergehende und eng miteinander zusammenhängende Strategien: Bürokratisierung und Politisierung. Der Zusammenhang besteht darin, dass die Ausweitung der Bürokratie durch politische Entscheidungen veranlasst wird und dass sich die Intensivierung politischer Einflussnahme materiell immer in einer Ausdehnung der Bürokratie niederschlägt. Die politbürokratische Strategie vermag tatsächlich effektiv das Leistungsparadigma auszuhebeln, indem sie einen Freiraum schafft, worin dieses nicht gilt.

Hier ist allerdings zwischen den beiden Strängen dieser Strategie zu unterscheiden. In der Bürokratie ist das Leistungsprinzip auf ein Minimum reduziert. Es gilt mehr oder weniger das Prinzip „Dienst nach Vorschrift“. Es genügt eine durchschnittliche Leistungserbringung; außerordentliche Leistung wird nicht eigens honoriert. Klassischerweise erfolgt ein Avancement qua Seniorität. Kriterium erwünschter Leistungserbringung ist nicht wie in Wettbewerbssituationen die Qualität des Outputs hinsichtlich des zu bearbeitenden Gegenstands, sondern die Normkonformität. Entscheidend ist bei einem geplanten öffentlichen Gebäude nicht, ob es sachlich gut ist, sondern ob die Antragsbearbeitung formal vorschriftsgemäß durchgeführt wird. Wer sich damit zufriedengibt, als Rädchen innerhalb einer Maschinerie perfekt eingepasst zu funktionieren, was gemeinhin „seine Pflicht tun“ genannt wird, für den ist die Bürokratie das ideale Refugium, da man hier leistungsentlastet sein Dasein fristen kann. Etwas anders sieht es in der Sphäre der Politik aus, sobald die Ebene des Berufspolitikertums erklommen ist. Das zentrale Funktionselement des Politischen ist Macht. Macht ist per se wettbewerbsorientiert, da sich Macht nur in der Auseinandersetzung mit einem konkurrierenden Machtwillen entfaltet. Der Politiker ist daher in seiner Bereitschaft, machtzentrierte Leistung zu erbringen, ein anderer Typus als der leistungslethargische Bürokrat. Aber Machtleistung ist nicht wie andere Leistungsformen (Sport, Warenproduktion) auf einen konkreten Gegenstandsbereich bezogen, sondern auf miteinander konkurrierende Machtwillen. Ein Sachverhalt, der eine politische Entscheidung erheischt, ist darum nicht per se in seiner Sachhaltigkeit interessant, sondern nur als Exempel, um die Durchsetzungsfähigkeit des Entscheiders zu demonstrieren. Politische Entscheidungen sind darum sachadäquat agnostisch. Kriterium ist nicht die sachlich beste Lösung, sondern das politische Interesse. Häufig kann eine sachlich beste Lösung gar nicht als solche erkannt werden, weil eine rein rationale Beurteilung gar nicht möglich ist, sei es aus ideologischer Voreingenommenheit, sei es, weil man prinzipiell nicht das gut finden kann, was der politische Konkurrent gut findet. Trotz der Unterschiede zwischen dem Bürokratischen und Politischen (hier: generelle Leistungsferne, da Beschränkung auf Machtleistungen) stimmen beide Sphären in ihrer Orientierung an sachfremden Kriterien überein. Das heißt natürlich nicht, dass sachverhaltsadäquate Kriterien völlig ignoriert würden. Kein System kann auf Dauer ausschließlich untaugliche Maßnahmen überstehen. Sachverhaltsadäquate Kriterien sind aber nicht primär orientierungsleitend, sondern werden nur mitberücksichtigt. In der Praxis läuft dies darauf hinaus, dass im Durchschnitt brauchbare, aber nicht die sachlich besten Lösungen herauskommen.

Kommen wir noch einmal auf den Typus des Berufspolitikers zurück. Ich möchte an einen Mann erinnern, dem es nicht gelang, als Künstler zu reüssieren und daraufhin beschloss, Politiker zu werden. Das ist, wenn man sich den Lebensweg vieler Bundestagsabgeordneter ansieht, keine so ganz ungewöhnliche Karriere. Wer auf der Karriereleiter so weit nach oben geklettert ist, um ein Bundestagsmandant zu erringen, hat sich als Virtuose der Macht bewährt. Im Gegensatz zu anderen Leistungsfeldern besitzt, wie gesagt, das Feld des Politischen keinen konkreten Gegenstand, auf den sich das Leisten richtet. Politische Leistung bezieht sich auf Verfahren. Erfolg bemisst sich darum nicht am gegenständlich greifbaren Output des Handelns, sondern an der Durchsetzungsfähigkeit von Handlungsmöglichkeiten. Das Fatale daran ist, dass das politische Subsystem, trotz gewisser anderslautender Auffassungen der Systemtheorie, anderen Subsystemen übergeordnet ist und diese in gewissem Umfang zu steuern vermag. Ein Politiker kann bestimmen, wie Sport oder Wirtschaft auszusehen hat, ein Sportler oder Unternehmer kann aber nicht bestimmen, wie Politik auszusehen hat. Darum ist das Feld des Politischen für all diejenigen attraktiv, die in den Bereichen gegenstandbezogener Leistung gescheitert sind, aber ihre Begabung für die Macht entdeckt haben. Typisch sind der zum Wirtschaftsminister avancierte Pleitier oder der auf Regionalliganiveau gestrandete Sportler, der später als Spitzenfunktionär die Fäden eines Sportverbandes zieht. All diese Menschen, die im Wettbewerb eines gegenstandsbezogenen Leistungsfeldes unterlegen sind, haben nun qua Machtbesitz die Möglichkeit, in diese Leistungsfelder hineinzuregieren. Vom Erfolg verschonte Sportler, Künstler, Wissenschaftler erhalten so – ganz befreit vom feldinternen Leistungsdruck – eine zweite Chance, doch noch ihren Ambitionen frönen zu können. Die Hierophanie der Machtbegabung bei all diesen Studienabbrechern, Zwischenprüfungsvölkerrechtlerinnen, Quotenprivilegierten, Projektanten et cetera bietet freilich nicht die Gewähr, dass sich damit zugleich, wie bei einer wundersamen Erleuchtung, eine bislang verborgen gebliebene Sachkompetenz herausgebildet hätte. Welch subtile Rache kann nun der im Wettbewerb Unterlegene genießen! Den Könnern, die mich besiegt haben, nutzt all ihr Können nichts, da es an meiner Macht zuschanden wird. Dieses Rachegefühl auskosten zu können, ist sicherlich eines der wesentlichen Motive für den Einstieg in eine politische Karriere. Das bedeutet aber auch: Politische Herrschaft ist die Herrschaft der Inkompetenten über die Kompetenten. Überaus deutlich trat die professionelle Inkompetenz im Wirken der beiden früheren Verteidigungsministerinnen, Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, zutage. Lustlos und desinteressiert am Zweck und an der eigentlichen Funktionsweise des ihrer Verantwortung übertragenen Sachverhalts, betrachteten sie diesen als einen beliebigen, gewissermaßen eigenschaftslosen Gegenstand, der mit üblichen Managementmethoden gemäß den Zielsetzungen herrschender politisch-korrekter Alltagsmoral zu behandeln sei. Das Militärwesen mit seinen sehr spezifischen Zielen, Grundlagen und Anforderungen blieb ihnen fremd und gleichgültig. Auch in der Wirtschaft obliegt die Führung eines Unternehmens keineswegs nur speziell ausgebildeten Fachleuten, also eines Chemieunternehmen einem Chemiker, einer Automobilfirma einem Maschinenbauingenieur, sondern Managern, die von Natur aus Generalisten sind. Aber ein Manager weiß, wozu ein Unternehmen letztlich da ist, nämlich um Gewinn zu machen, weshalb dieser alles tun wird, um diesen Daseinszweck zu erfüllen. Die beiden Verteidigungsministerinnen, die hier nur als typisches Beispiel für die Mentalität des Berufspolitikers genannt wurden, haben dagegen kein Verständnis für den Zweck des Militärs, der in der Fähigkeit zur Kriegsführung besteht. Für sie bedeutet das Ministeramt nur die Chance, ihren Willen zur Macht zu vergegenständlichen.

Aber es kommt noch schlimmer. Die Wettbewerbsverlierer erhalten in den Feldern von Politik und Bürokratie ein ihrem Naturell angepasstes wettbewerbsentlastetes Betätigungsfeld. Ein Heimischwerden in einer für betont antiagonale Charaktere geeigneten ökologischen Nische ist nichts Ungewöhnliches. Auch Hippies in ihrer Landkommune oder Einsiedler in indischer Waldeinsamkeit oder der ägyptischen Wüste haben so den ihnen gemäßen Platz gefunden. Aber sie haben sich aus der Welt zurückgezogen und nicht den Anspruch erhoben, alle anderen mit ihrer Askese zu behelligen. Doch die meisten Menschen neigen dazu, wie fanatisierte Kantianer die Voraussetzungen ihrer eigenen Daseinsgestaltung zur allgemeinen Maxime zu erheben. Es ist eine ganz natürliche Tendenz, das für einen selbst Beste für das allgemein Beste zu halten. Darum ist man auch bestrebt, das eigene Betätigungsfeld immer weiter zu vergrößern. Dieses Bestreben ist so stark, dass man dafür sogar Nachteile in Kauf nimmt. Dies trifft auf Feministinnen zu, die sich darum bemühen, immer mehr Frauen in ihr eigenes Betätigungsfeld zu hieven, obwohl sie dadurch das Privileg ihres Alleinstellungsmerkmals verlieren und sich Konkurrenz ins Haus holen. Motiviert werden sie von der Befriedigung, ihren Willen durchsetzen zu können und von Gleichgearteten umgeben zu sein. Diese Verhaltensweise zur Verallgemeinerung der eigenen Daseinsform hat freilich einen evolutionären Nutzen, weil sich dadurch neue Entwicklungen verbreiten können. Aufgrund seines evolutionären Charakters unterliegt dieser Prozess indes auch der Selektion. Er gelangt an sein Ende, wenn der Grenznutzen erreicht ist, das heißt, wenn ein zusätzlicher Stelleninhaber in einem Betätigungsfeld keinen zusätzlichen Nutzen mehr generiert und zugleich konkurrierende Prozesse einen größeren Nutzen bringen. In einer freien Wettbewerbssituation wird also der Ausdehnungsvorgang eines Betätigungsfeldes durch das Regulativ des Nutzens automatisch begrenzt. Im Bereich des Politbürokratischen ist dagegen der sachbezogene und nutzensregulierte Wettbewerb ausgeschaltet. Durch die alle anderen Regulative ausstehende Trumpfkarte der Macht kann das eigene Betätigungsfeld weit über die Nutzensgrenze hinausgeschoben werden. Durch den Machtspruch des Politikers werden Maßnahmen erzeugt, die zusätzliche bürokratische Verwaltung erfordern. Darum wachsen Bürokratien unaufhörlich. Politische Macht schlägt sich im Wachstum von Bürokratien nieder.

Nun müssen allerdings auch bürokratische Systeme das Problem der Ressourcenzuweisung lösen. Sie müssen ein Verfahren besitzen, das auf nachvollziehbare konsensuale Weise festlegt, wer wie viel erhalten soll. Da der Wettbewerb ausgeschlossen ist, kann dieses Verfahren nicht auf der sachbezogenen individuellen Leistung beruhen. Beim Fehlen von Wettbewerb hat man es nicht selbst in der Hand, sich durch eigene Leistung das erstrebte Gut zu verschaffen. Anstelle des eigenständigen, durch persönliche Leistung vermittelten Erwerbs tritt die Zuteilung durch eine übergeordnete Instanz. Nach welchen Kriterien richtet sich nun diese Zuteilung?

Bürokratien sind nur partiell mit sich selbst beschäftigte autopoetische kafkaeske Institutionen; sie müssen zusätzlich auch ihrem ursprünglichen Funktionszweck genügen. Sie müssen also einen auf die wirkliche Welt Einfluss nehmenden realen Output in Form von Verwaltungsakten (Auszahlungen, Genehmigungen und so weiter) liefern. Dazu bedarf es realer Leistung. Diese Leistung bemisst sich aber nicht ausschließlich am sachlich Besten, sondern ebenso sehr an der formalen Korrektheit. Diese Kombination aus sachbezogener Rationalität und Effizienz einerseits und Formalismus andererseits ist vor allem auf den unteren Stufen der Hierarchie jedweder Art von Bürokratie anzutreffen. Dies gilt auch für die bürokratische Organisation großer Firmen. Je weiter man aber in der Hierarchie emporsteigt, desto stärker treten die Unterschiede zwischen Unternehmen und staatlich-politischen Bürokratien zutage. Es kommt auf diesen höheren Ebenen nämlich ein weiterer Faktor hinzu. In den Spitzenpositionen eines Unternehmens wird der unternehmerische Erfolg persönlich dem Stelleninhaber zugerechnet. Die Leistung des Stelleninhabers wird ganz direkt und ausschließlich mit dem unternehmerischen Erfolg korreliert. Letzterer ist also das alleinige Kriterium für die Bewertung der Leistung und damit auch für die Honorierung. In staatlich-politischen Bürokratien wird im Gegensatz zur Wirtschaft mit zunehmender Hierarchiehöhe die Bedeutung des direkt messbaren Outputs immer geringer. Dagegen wird die politische Kompatibilität immer wichtiger; gemeint ist damit die Gesinnung, die Verfassungstreue, die Bereitschaft, sich mit politischen Vorgaben zu identifizieren und sie umzusetzen.

Ich muss hier kurz innehalten, um den eventuell aufgekommenen Verdacht, in Bürokratien gebe es überhaupt keinen Wettbewerb, zu zerstreuen. Es gibt ihn durchaus, doch gründet er nicht auf sachbezogener Mehrleistung, sondern auf Handlungen, die darauf abzielen, sich der Gunst der Vorgesetzten zu versichern. Der Blick des Bürokraten richtet sich nicht auf das vor ihm liegende Sachobjekt, sondern nach oben, auf den Gunsterweiser. Mit der Habitualisierung dieses Blicks bildet sich eine Mentalität heraus, die davon ausgeht, dass der Lebensunterhalt nicht durch eigene sachbezogene Leistung erarbeitet, sondern durch Zuteilung erhalten wird. Das Zuteilungskriterium ist nicht sachbezogene Leistung, sondern Macht. Die durch die „Arbeit der anderen“ (Schelsky) erwirtschaftete Gütermenge wird als ein stets vorhanden vorausgesetzter Kuchen betrachtet, aus dem man sich durch den Einsatz von Macht ein möglichst großes Stück herausschneiden will. Um den Beuteerwerb auf Dauer zu sichern, muss die Zuteilungschance institutionalisiert werden. Dies geschieht, indem immer wieder neuer Regelungsbedarf entdeckt (erfunden, konstruiert) wird, der zu seiner Bewältigung zusätzlicher Stellen bedarf, wodurch sich das Stück Kuchen für denjenigen, der an der Entdeckung des Regelungsbedarfs mitgewirkt hat, vergrößert. Neuer Regelungsbedarf entsteht dadurch, dass in der Gesellschaft neu aufgekommene Themen (Klima, Gender) durch die Politik aufgegriffen und verstärkt werden. Darum ist die zur Bürokratisierung führende Politik heutzutage progressiv, weil nur das Neue zusätzlichen Regelungsbedarf erzeugt. Die interessierten gesellschaftlichen Lobbygruppen arbeiten der Bürokratisierung zu, weil sie ihr Anliegen durch staatliche Finanzierung verwirklicht sehen wollen. An diesem Punkt stoßen wir auf den Mechanismus, der sachleistungsbezogenen Wettbewerb durch Machtwettbewerb ersetzt. Greifen wir beispielhaft die (angebliche) Diskriminierung der Frauen heraus. In einer reinen Marktwirtschaft steht es Frauen frei, durch eigene Leistungen zu avancieren und, wenn sie sich in ihren Karriereambitionen diskriminiert fühlen, eigene Firmen mit weiblicher Belegschaft und einem auf Frauen zugeschnittenen Produktportfolio zu gründen. Das aber ist mühsam und dem Risiko des Scheiterns ausgesetzt. Viel verlockender und einfacher ist es, die Abkürzung über den Weg der Politik zu nehmen. Alle, die mehr von den Techniken der Macht verstehen – was heutzutage nicht mehr verlangt, als die große Trommel der Betroffenheit zu rühren – als von Wirtschaft, werden daher den Weg der Politik beschreiten, weil dieser die Gewähr bietet, vergleichsweise anstrengungslos in den Genuss staatlicher Förderung zu gelangen.

Drei Akteure sind im Machtspiel des politbürokratischen Komplexes involviert. Zunächst die interessierten gesellschaftlichen Gruppen, die durch ihr politisches Engagement sich Zuteilungskontingente verschaffen wollen, deren Bewirtschaftung neue Stellen in der Bürokratie erfordern. Die in den Zuteilungskontingenten enthaltenen Ressourcen (Einfluss, Stellen und Geld) hätten sie durch marktwirtschaftliche Sachleistung aufgrund mangelnder Befähigung nicht erlangen können. Dann die antiagonalen Typen, die das Gros des Behördenapparates bilden. Mittels durchschnittlicher Sachleistung gemäß des Dienstes nach Vorschrift verdienen sie sich den Anspruch auf eine erwartbare Zuteilung von Lebensunterhalt. Zuletzt die Berufspolitiker, die Profis der Macht, die über die Zuteilungschancen bestimmen und über den Faktor Macht sich selbst das zuteilen, was sie wollen. Alle drei Akteure zehren von den von den eigentlichen Leistungsträgern erwirtschafteten Finanzressourcen, die sie als die selbstverständlich zu ihrer Verfügung stehende Zuteilungsmasse betrachten. Für alle drei besteht wirtschaftliches Handeln nicht im Produzieren, sondern im Verteilen des Produzierten, weil sie ja selbst von dem Zugeteilten leben. Ihr Handeln ist politisch, das heißt, es bezieht sich auf das machtbestimmte Erlangen von Zuteilungschanen.

Bekanntlich organisieren sich sozialistische Systeme in Form von Bürokratien, weil mangels marktwirtschaftlicher Ressourcenallokation es Bürokratien bedarf, um Pläne zu entwickeln, welche die Ressourcenallokation regeln. Aber es gilt auch, und dies ist weitaus weniger bekannt, das Umgekehrte. Bürokratien bilden per se eine sozialistische Gesinnung aus, weil für Bürokratien das Zugriffskriterium für knappe Güter nicht die wirtschaftliche Sachleistung ist, sondern das einem jeden politisch bestimmte Zustehende aus der Zuteilungsmasse. Zuteilung von Ressourcen nach politischen Kriterien und nicht Erwerb durch erbrachte Leistung – das ist die Quintessenz des Sozialismus.

Bürokratisches Zuteilungsprinzip und wirtschaftliches Leistungsprinzip können koexistieren und sich sogar ergänzen, wie es in der frühen Bundesrepublik erfolgreich der Fall war. Je besser die Wirtschaft floriert und sich dadurch für alle Menschen Chancen durch wirtschaftliche Leistung ergeben, desto attraktiver ist es, sich dem ökonomischen Sektor zuzuwenden und desto unattraktiver wird eine politische oder bürokratische Karriere. In einer solchen Lage beschränkt sich die Bürokratie auf eine dienende Funktion. Das Verhältnis kehrt sich aber um, wenn die ökonomische Dynamik nachlässt. Zugleich beginnt sich ein Teufelskreis auszubilden. Durch den vorangegangenen wirtschaftlichen Erfolg sind nicht nur die Ansprüche gewachsen, sondern es hat sich auch eine sozialstaatliche Zuteilungsmaschinerie etabliert, auf deren Nutzung immer weitere Bevölkerungskreise Anspruch erheben. Man sieht, dass die einen etwas vom Staat bekommen, weshalb man gute Gründe zu haben glaubt, das Gleiche zu fordern. Um diesen mit politischem Druck artikulierten Forderungen zu entsprechen, müssen die Steuern erhöht und die unproduktive Verteilungsbürokratie erweitert werden, was die wirtschaftliche Dynamik weiter abschwächt, weil Kapital nicht mehr produktiv reinvestiert werden kann. Mit den sinkenden Honorierungschancen durch wirtschaftliche Leistung steigt das Verlangen, das Nötige vom Staat zu erhalten. Dadurch entsteht nicht nur ein Run auf bürokratische Karrieren, sondern zugleich auch eine Mentalität, die alles Heil vom Staat erwartet. Man beschwert sich nicht über die die Eigeninitiative lähmenden hohen Steuern, sondern zieht es vor, sich an Verteilungskämpfen zu beteiligen, um durch Geltendmachung von Ansprüchen einen Krümel vom Zuteilungskuchen zu erhaschen. Hat sich diese Mentalität verfestigt, so dehnt sich das Zuteilungsdispositiv immer weiter aus, und das Heer der Feinde des Wettbewerbs vergrößert sich. Die Zuteilung als das Kriterium für den Zugriff auf knappe Güter gilt nun unter dem Banner der sozialen Gerechtigkeit als das leitende Prinzip und als das Gute, während der Wettbewerb entsprechend als unwert abgewertet wird.