18. Mai 2022

.

Es ist eine ebenso wichtige wie deprimierende Botschaft, die der Autor, Ethnologe und Kommunikationswissenschaftler, auf rund 100 Seiten vermittelt: Europa ist dabei, an seiner Kinderlosigkeit zugrunde zu gehen. Der die Medien beherrschende linke, Akif Pirinçci würde wohl sagen: „vegan-verschwulte“, Medienmainstream vermeidet das Thema und denunziert jeden, der es dennoch anspricht, als (Kultur-) Rassisten, Reaktionär oder als noch Schlimmeres. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Autochthone europäische Frauen bringen im Durchschnitt weniger als ein Kind zur Welt. Das Bevölkerungswachstum Europas verdankt sich daher den vorwiegend aus dem Islamgürtel zugewanderten Armutsmigranten und deren zahlreichen Sprösslingen. Das bringt nicht nur schwere wirtschaftliche und kulturelle Probleme mit sich, sondern auch veritable Sicherheitsrisiken – im Inneren wie auch nach außen. Kinderlose Menschen zeigen ein anderes „Mindset“, als Eltern es haben. Ihr Lebensmotto: „Nach mir die Sintflut.“ Sie sorgen sich – statt um die Zukunft ihrer Nachkommen – lieber um Orchideenthemen wie die Rettung des Klimas. Besonders akademisch gebildete Frauen verzichten zunehmend auf den Nachwuchs. Kinder werden von ihnen nicht mehr als sinnstiftend, sondern als Klimaschädlinge und Karrierekiller wahrgenommen. Der Durchschnitts-IQ geht in Europa seit Jahren zurück. Damit verliert die Alte Welt langsam, aber sicher jede Innovationskraft. Europa war stark, solange seine Einwohner viele Nachkommen hervorbrachten. Insbesondere die Wehrfähigkeit einer Zivilisation korreliert mit der Zahl ihres männlichen Nachwuchses. Da als Krieger aber junge Männer gebraucht werden, steht es um die Verteidigungsfähigkeit Europas inzwischen denkbar schlecht. Denn wer nur noch wenige Söhne hervorbringt, kann sich deren Verlust im Feld nicht mehr leisten. Was die Multikulti-Schickeria übersieht: Europa ohne autochthone Europäer wird zu einem „Shithole“, so wie die Bananenrepubliken welche sind, aus denen viele Zuwanderer stammen.