ef 223 Editorial

Das kommt auch noch

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

Bruno Bandulet berichtet in seiner Kolumne in diesem Heft von einer Vertuschungsgeschichte rund um den Laptop Hunter Bidens. Der Vorfall sei symptomatisch, was den „Stand der Meinungsfreiheit in den USA“ betreffe. Und, nebenbei: Bandulet schiebt gleich hinterher, dass sich die „amerikanischen Meinungsindustrie nicht grundlegend von der deutschen unterscheidet“. Was war da passiert? Kurz vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November 2020 entschärfte der amerikanische Medienmainstream eine hochnotpeinliche Bombenstory um den heutigen Präsidentensohn dadurch, dass man sie kurzerhand zu „russischer Desinformation“ und also einer „freien Erfindung“ umdichtete – eine dreiste Lüge, wie das Flaggschiff „New York Times“ im März 2022 endlich kleinlaut zugab. Schlimmer noch: Big Tech im Silicon Valley sekundierte den Märchenerzählern, indem die sozialen Medien einfach alle Beiträge über das löschten und zensierten, was sich inzwischen schlicht als wahr herausgestellt hat über den Sohn Joe Bidens und die Verstrickungen eben dieses US-Präsidenten in eine verdammt dreckige Geschichte, die unter anderem, man höre und staune, nicht unwesentlich in der Ukraine spielt.

Ja, so weit sind wir gekommen. Nicht mehr nur wird von den Verlautbarungsmedien dies- und jenseits des Atlantiks mittels orwellschen Neusprechs Wahrheit zur Lüge und Lüge zur Wahrheit umgebogen (so, wie fast alle Wertaussagen in ihr Gegenteil verkehrt wurden). Nein, die Wahrheit wird auch noch wegzensiert und gelöscht – von mit dem Deep State und den Geheimdiensten eng verbandelten Neo-Milliardären, die das Internet kontrollieren und manipulieren. So war es in vielen Details schon bei „Corona“ (gelöscht wurde, wer behauptete, dass die Impfungen nicht vor Ansteckung schützten, später dann, dass es Nebenwirkungen gebe und vieles mehr, das sich längst als Tatsache herausgestellt hat), so ist es heute in der Ukraine. Verwundern dürfte das nur jene Naiven, die sich nie mit dem Wesen von Macht und Zensur beschäftigt haben: Der Anreiz zur Unterbindung von Falschmeldungen ist für die Mächtigen stets weit geringer als der Anreiz zum Löschen unbequemer Wahrheiten. „Fake News“ war immer eine falsche Fährte – ein Vertuschungsinstrument.

Und jetzt kommt da einer aus den Reihen dieser neuen US-Milliardäre, Elon Musk, der eines der sozialen Manipulationsmedien, Twitter, kauft, um, wie er beteuert, Meinungsfreiheit wieder zuzulassen. Ausgerechnet Musk, dessen Tesla-Kundschaft immer „woke“ war – und die er nun, Geschäft hin, Tesla her, vor den linken Betonkopf stößt mit einer ordentlichen Prise Erneuerungskapitalismus, wie ihn Joseph Schumpeter nicht besser hätte voraussagen können. Musk, eine Figur, wie sie Ayn Rand in ihren Romanen kaum besser hätte erfinden können. Wobei: Elon, der Twitter-Käufer, hat anders als Rands alte Helden John Galt oder Howard Roark – und anders als seine heutigen linksgrünen Widersacher – auch Humor: „Als Nächstes kaufe ich Coca-Cola, nur um wieder Kokain reinzutun.“

Schließlich sagte der Wahl-Texaner noch, dass er die Löschung des Accounts von Donald Trump und die Anmaßung, Wahrheit nicht im pluralistischen Meinungsstreit zu finden, sondern von oben verordnen zu können, nicht nur für dumm, sondern auch für moralisch verwerflich halte. Dieser Volltreffer im eigenen Gehege lässt sie, die Doppelplusguten, alle aufjaulen – von Jan Böhmermann bis zur Tagesschau. Die Macht um Acht etwa fragte vermeintlich irritiert: „Meinungsfreiheit über alles?“ Womit endlich klar wäre: Auch Meinungsfreiheit ist jetzt voll nazi!

Wohlgemerkt: Die staatsverbandelte Linksjunta jault nicht, weil sie ihrerseits Zensur befürchten müsste wie lange schon ihre Gegner, sondern deshalb, weil auf einem ersten Ausnahmekanal demnächst wieder mehr Meinungsfreiheit auch für Andersdenkende gewährt werden soll. Tiefer können sie nun nicht mehr sinken. Die amerikanischen Pendants rund um die Gates-Stiftung, um Open Society und so weiter, planen bereits Boykott-Aufrufe gegen alle Großunternehmen, die noch auf Twitter werben, sobald dort wieder Pluralismus zugelassen wird. Ob sie damit noch einmal durchkommen? Bei der nie zuvor gesehenen Sanktionseskalation gegen „die Russen“ hatte es ja gerade noch geklappt mit der seltsamen kapitalistischen Gleichschaltung: Kein Persil mehr für die Oma aus Sankt Petersburg! Keine Coca-Cola für den Enkel in Kamtschatka! Unternehmen verzichten freiwillig auf Kundschaft und Gewinne – naja, nicht ganz freiwillig, ein bisschen unmissverständliche Boykottdrohungen aus den mächtigen NGOs waren schon noch nötig. Am Ende stünde die Steuerbehörde oder notfalls auch die Antifa Gewehr bei Fuß. Besser also, auch du machst mit ...

Doch nun – auf dem Höhepunkt der Macht dieser Ideologen – sehen die Antreiber und Profiteure des woken Erpressungskapitalismus ihre Felle davonschwimmen, weil Elon Musk zeigt, dass es in der Marktwirtschaft – anders als in der Politik – tatsächlich immer eine Wahl gibt. Und das Beste daran: Erfolgreiche Alternativen werden im Kapitalismus schnell von Nachahmern kopiert. Wir dürfen gespannt sein. Bei der Lektüre dieser Ausgabe wünsche ich Ihnen, verehrte Leser, wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn! Sie wissen ja: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern und ihren Helfershelfern und Mitprofiteuren in den alten, neuen und sozialen Medien! Mehr Freiheit!

Einer noch: Viele Deutsche fragen sich, warum die Russen in Umfragen jetzt Putins Politik noch stärker befürworten als vor dem Krieg. Es ist im Kern derselbe Grund, warum in Deutschland bei den letzten Landtagswahlen die etablierten Parteien weiter zulegen: In Kriegs- und Krisenzeiten scharen sich die Herdenmenschen – mit Ausnahme (siehe Schwerpunktthema in ef 222) der libertären Mutanten – instinktiv noch enger und folgsamer hinter den vermeintlichen Leithammeln. Das geht so weiter bis zur Katastrophe, zum Zusammenbruch, zum Herdenkollaps. Die gute Nachricht: Das kommt auch noch.

