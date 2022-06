American Crime Story Eine amerikanische Kulturgeschichte

12. Juni 2022

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

Anthologie-Serien, also solche, in der einzelne Episoden oder Staffeln völlig eigenständig besetzt sind und ganz unterschiedliche Handlungen und Figuren präsentieren, sollten sich auf ein einigendes Leitmotiv zusammenführen lassen. Das kann inhaltlich geschehen wie in der dystopischen britischen Serie Black Mirror (siehe ef 196), in der jede Episode komplett neu entworfen und ausgeführt wird. Oder es kann vor allem pointiert stilistisch umgesetzt werden, wie in der amerikanischen Serie Fargo (ef 201), in der jede Staffel eine komplette Neufindung ist.

Im Fall von American Crime Story erschloss sich dieses „Gemeinsame“ der bislang drei eigenständigen Staffeln erst nach und nach – in einer von Medien bis Justiz stark erkrankten amerikanischen Gesellschaft als thematischem Leitmotiv. Denn es sind jeweils reale, die USA aufgewühlt habende Ereignisse, deren Entstehungsgeschichte von den einzelnen Staffeln detailreich nacherzählt werden.

Staffel eins aus dem Jahr 2016 trägt den Untertitel „The People v. O. J. Simpson“ und berichtet vom Strafprozess gegen den ehemaligen Football-Star und Schauspieler O. J. Simpson. Staffel zwei, erschienen 2018, steht unter der Überschrift „The Assassination of Gianni Versace“ und zeichnet den Mord am Modedesigner und Unternehmer Gianni Versace durch den Serienkiller Andrew Phillip Cunanan nach. Und Staffel drei, lange geplant und im vergangenen Jahr unter dem Titel „Impeachment“ endlich gedreht und erschienen, arbeitet die Lewinsky-Affäre und das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bill Clinton auf. Monica Lewinsky selbst fungiert in der Staffel als Produzentin. Eine vierte Staffel mit dem Arbeitstitel „Studio 54“, die sich auf den Aufstieg und Fall der Besitzer des berüchtigten New Yorker Nachtclubs konzentrieren soll, befindet sich in der Entwicklung.

Alle Geschichten stellen die amerikanische Gesellschaft in all ihren Verwerfungen bloß. Am Ende stehen Ereignisse, die sie symptomatisch erschütterten. Für den deutschen Zuschauer ist es erstaunlich, wie sehr bereits Mitte der 90er Jahre – lange vor „Black Life Matters“ – ein hysterischer Rassenkonflikt Medien und Justiz des Landes im Fall O. J. Simpson aufwühlten und die Menschen nach Hautfarbe in ihren Grundverständnissen spaltete. Geprägt war das moderne Amerika auch in diesen 90er Jahren bereits von Sensationsgier, Mode-Verrücktheit, Hedonismus, Perversionen und Hochstapelei, wie der Fall Gianni Versace vor allem mit Blick auf dessen Mörder Andrew Phillip Cunanan zeigt. Und dann ist da noch die amerikanische Bigotterie, geprägt von der Polarität puritanischer Gründer und der Suche nach persönlicher Freiheit, die sich in der medialen und politischen Skandalisierung der Lewinsky-Affäre so abstoßend wie kaum je zuvor oder danach offenbarte. Auch hier – und wieder spielt die Geschichte in den 1990er Jahren – entzweit sich eine bereits zuvor auseinanderlaufende Gesellschaft weiter, deuten sich Abgründe an.

Die drei eigenständigen Staffeln sind naturgemäß von unterschiedlicher Güte. Grob gesehen fällt bislang jede Staffel qualitativ ein wenig ab, denn der Serienstart um den Simpson-Prozess war schlicht herausragend. Aber der Fall Versace und auch noch das Lewinsky-Epos, obwohl kaum wirklich ein Kriminalfall, wenn man nicht den US-Präsidenten per se als Oberschurken sehen möchte, wurden sehenswert inszeniert. Apropos die politische Sichtweise: Die Serie entstammt dem Produktionshaus des US-Senders FX und damit dem radikal woken Disney-Konzern (die linke Ikone Sarah Paulson darf als einzige Akteurin gleich in zwei Staffeln eine Hauptrolle spielen). Erstaunlich, wie man auch dessen Dramen an vielen Stellen gegen den vermutlich gewünschten Strich schauen und interpretieren kann, etwa mit Blick auf Hillary Clinton und Ann Coulter beim Lewinsky-Skandal oder auf die homosexuellen Täter und Opfer in Staffel zwei.

Deshalb dürfen wir uns auch freuen auf Staffel vier der American Crime Story, die stets mehr noch eine amerikanische Kulturgeschichte zeigt. Dabei geht es dann offenbar wieder, wie in Staffel zwei, um Ausschweifungen, aber auch um Steuerfahndung und „Steuerhinterziehung“. Womöglich eine Heldengeschichte?

Information

