Freibier Budweiser gegen Budweiser

12. Juni 2022

Der weltweite Jahrhundert-Systemkampf um zwei Biere deutscher Braumeister

von Helge Pahl

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

Ludwig von Mises, der Titan der Ökonomie, schrieb in „Die Gemeinwirtschaft“: „Die Menschen trinken nicht Alkohol, weil es Bierbrauereien, Schnapsbrennereien und Weinbau gibt; man braut Bier, brennt Schnaps und baut Wein, weil die Menschen geistige Getränke verlangen. Das ‚Alkoholkapital‘ hat weder die Trinksitten noch die Trinklieder geschaffen.“ Und: „Es gibt Sozialisten, die der kapitalistischen Gesellschaftsordnung vor allem die Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse zum Vorwurf machen.

Statt sich auf die Herstellung von gleichartigen Waren, die dann in größtem Maßstab betrieben werden könnte, zu beschränken, erzeuge man hunderte und tausende Typen, wodurch die Produktion verteuert werde.“

Während der Sozialist eine egalisierende Produkteinfalt erzwingen muss, erzeugt der freie Markt eine verwirrende Vielfalt. Diese Verwirrung perfektioniert sich, wenn eine „sozialistische“ und eine „kapitalistische“ Brauerei in ihrer beiderlei gleichsamen Einfallslosigkeit über mehr als ein Jahrhundert um einen Markennamen streiten. Seit 1907 befinden sich die tschechische Brauerei Budějovický Budvar und die amerikanische Anheuser-Busch-Gruppe im sogenannten Budweiser-Bierstreit. Wie kam es dazu?

Im Jahr 1860 übernahm der deutsche Immigrant Eberhard Anheuser die Bavarian Brewery in St. Louis. Zehn Jahre später trat sein ebenfalls aus Deutschland stammender Schwiegersohn Adolphus Busch in das Unternehmen ein und braute ein für den amerikanischen Markt damals neuartiges Bier nach Vorbild des böhmischen Pils, das er nach der sudböhmischen Stadt Budweis mit „Budweiser“ benannte. 1878 wurde es in den US als Warenzeichen eingetragen.

Bereits seit den 1870er Jahren exportierte das im böhmischen Budweis ansässige Budweiser Bürgerbräu sein Bier in die USA. Mit dem Markteintritt der böhmischen Aktienbrauerei, dem Vorgänger des Budějovický Budvar, in den Vereinigten Staaten begann der Jahrhundertzwist, denn Anheuser-Busch verklagte die Brauerei aus Budweis wegen der Verwendung des Namens in den USA.

Ein Eldorado für Juristen: Seit 115 Jahren füllt dieser Markenrechtstreit ihre Mägen und die ihrer Familien. Zwar wurden die juristischen Auseinandersetzungen – es gab weltweit über 120 Verfahren – weitestgehend ohne klaren Sieger entschieden, jedoch wird nach wie vor mit allen Mitteln um den Markennamen gekämpft, wie der Erwerb der Budweiser Bürgerbräu AG durch Anheuser-Busch im Jahre 2014 zeigt.

Der derzeitige Stand ist, dass die tschechischen Brauer aus Budweis ihr Bier in den USA nicht Budweiser nennen dürfen. Dort wird es unter dem Namen „Czechvar“ vertrieben. In der EU darf jedoch der böhmische Gerstensaft Budweiser heißen, während dem amerikanischen Bier die Benutzung der Kurzform „Bud“ zugesprochen wurde. In Großbritannien dürfen sich beide Biere unter dem Namen Budweiser um die Zuwendung des Konsumenten bemühen.

Eine Verwechslungsgefahr besteht jedoch allerhöchstens beim völlig unbedarften Trinker. Obschon es sich bei beiden Bieren um helle Lagervollbiere handelt, liegen geschmacklich Weltmeere dazwischen. Das tschechische Budweiser – wie könnte es auch anders sein – folgt der durch den im tschechischen Pilsen tätigen deutschen Braumeister Josef Groß begründeten Tradition des böhmischen Pilseners. Mit seinen 22 Bittereinheiten ist es heute zwar nicht mehr ganz so stark gehopft wie zu seiner Markteinführung, und natürlich wird das heutige Budweiser mit modernster brautechnologischen Mitteln hergestellt, die Zutatenliste lässt hingegen keinen Zweifel an der tschechischen Herkunft aufkommen: Malz aus Mähren wird mit Wasser aus 300 Meter tiefen artesischen Quellen fachmännisch vermengt und mit leichter Malznote, jedoch nicht zu süß vermaischt, sodann geläutert und mit zwei Gaben vom Saazer Hopfen gesiedet. Die Gärung erfolgt kühl mit tschechischer Lagerbierhefe. Die anschließende Bierreifung – eine Tanklagerung um den Nullpunkt herum – von rund drei Monaten ist außergewöhnlich lang und sorgt nicht nur für eine glanzfeine Optik, sondern vor allem für einen runden, sehr harmonischen, feinherben Geschmack. Die Aromatik dieses Bieres hat sich dadurch perfekt entwickelt und zeigt ein einzigartiges Zusammenspiel aus kräuterig-harzigen und fruchtig-blumigen Nuancen aus dem böhmischen Hopfen, unterstrichen durch die dezenten, leicht brotigen Impulse des mährischen Gerstenmalzes.

Im krassen Gegensatz offenbart sich das amerikanische Bud. Anheuser-Busch betreibt zwölf Brauereien in den USA und 15 außerhalb der Staaten. 14 davon befinden sich in der Volksrepublik China. Es ist in über 80 Ländern erhältlich. Ein Bier gebraut, um nicht anzuecken. Mit seinen zwölf Bittereinheiten ist es fast nur halb so herb wie der tschechische Stiefbruder. Mit den von der Brauerei beworbenen 30 Tagen Produktionszeit ist es jedoch dreimal schneller verkaufbar. Neben Gerstenmalz kommt als Stärkelieferant bis zu 30 Prozent Reis zum Einsatz. Reis ist ein günstiges Malzsubstitut, das geschmacklich keinen nennenswerten Einfluss auf das Bier hat und deshalb als Zutat für amerikanisches und internationales Lager prädestiniert ist. Um nicht zu bemerken, dass das Bier eigentlich nach nichts schmeckt, wird es sehr kalt getrunken.

Die Anheuser-Busch Companies gehören seit 2008 zur AB-InBev-Aktiengesellschaft, dem größten Brauereikonsortium der Welt, während die tschechische Budvar-Brauerei seit der Verstaatlichung im Jahr 1945 nach wie vor im Besitz des tschechischen Staates ist. In Hinblick auf Größe und Verbreitung hat das „kapitalistische“ amerikanische Budweiser das Spiel klar für sich entschieden. Aber hinsichtlich Geschmack, Authentizität und Trinkfreude würde jeder Bierfreund vermutlich der „sozialistischen“, tschechischen Biervariante den Sieg zusprechen. Das mag verwundern, wenn man den einleitenden Worten Ludwig von Mises‘ folgt. Gründe hierfür gibt es sicher viele. Die gleichmachenden Sozialisten vermochten es offenbar nicht, dem Volk die in Böhmen jahrhundertealte, fest verwurzelte Brau- und Biertradition zu entreißen. Anheuser-Busch hingegen war und ist Nutznießer des amerikanischen Interventionismus, der die Großbrauereien mit ihren Einheitsgeschmacksbieren und ihrer Schwerfälligkeit begünstigt. Bis ins Jahr 1979, also 46 Jahre nach dem Ende der Prohibition, galten in den USA noch Gesetze, die das Heimbrauen und den Betrieb von Mikrobrauereien und Brewpubs faktisch verboten.

Erst mit der Abschaffung beziehungsweise Novellierung dieser Alkoholgesetze konnte die von Ludwig von Mises beschriebene kapitalistische Mannigfaltigkeit auch im amerikanischen Biersektor zur Entfaltung kommen: Die Craftbier-Bewegung entstand – und mit ihr wuchs allein die Zahl der Brauereien in den USA von 89 im Jahr 1978 auf über 9.100 im Jahr 2021.

