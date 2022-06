Fireball. Besuch aus fernen Welten Werner Herzog und die Himmelskörper

11. Juni 2022

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

Alle paar Monate schaue ich via Google nach, was Werner Herzog gerade so treibt, und jedes Mal freue ich mich erneut über seine ungebrochene Neugier und Schaffenskraft. Herzog, der im September achtzig wird, hat seine ersten Kurzfilme 1962 gedreht und stieg in den 60er und 70er Jahren zu einer Gallionsfigur des „Neuen Deutschen Films“ auf. Legendär ist seine explosive Zusammenarbeit mit dem genialischen Wüterich Klaus Kinski, mit dem er fünf Filme drehte, darunter das Dschungeldesaster „Fitzcarraldo“, dessen Dreharbeiten Schwerverletzte und Todesopfer forderten und die beinahe in Mord und Totschlag zwischen Regisseur und Hauptdarsteller mündeten.

Herzog etablierte schon früh in seiner Karriere einen Ruf als Liebhaber der Extreme, dessen Filme von Außenseitern, Exzentrikern und fanatischen Träumern bevölkert wurden und der Drehorte liebte, die wenige andere Regisseure aufzusuchen wagen: den Amazonas, die Sahara, Achttausender-Gebirge in Asien oder die unendlichen Eiswüsten der Antarktis.

In mancher Hinsicht ist Herzog ein Erbe der deutschen Romantik, aber seine Sicht auf die Natur ist keine idyllische. Der Kosmos ist in seinen Augen unbegreiflich, erschreckend und mitleidlos, aber auch ehrfurchtgebietend und erhaben. Wenn es so etwas wie „Harmonie“ im tropischen Urwald gäbe, dann wäre es „die Harmonie eines überwältigenden und kollektiven Mordes“, sagte er in einem berüchtigten Interview aus dem Jahr 1981. „Es gibt keine Harmonie im Universum. Aber wenn ich das sage, dann sage ich es mit voller Bewunderung für den Dschungel. Es ist nicht so, dass ich ihn hasse, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sehr. Aber ich liebe ihn wider mein besseres Wissen.“ In diesen Sätzen steckt der ganze Herzog, so, wie er sich bis heute treu geblieben ist.

Aus Deutschland ist er schon lange ausgewandert, seit Ende der 90er Jahre lebt er vorwiegend in Los Angeles. In den USA hat er sich gleichsam „neu erfunden“ und ist zu einer Kultfigur geworden, die vor allem an ihrem sehr eigenwilligen und sehr harten deutschen Akzent erkennbar ist, den er mit einer verblüffenden Eloquenz zu verknüpfen versteht. Letztere Eigenschaft hat ihm auch einige Gastrollen als Synchronsprecher eingebracht, etwa in der Cartoonserie „Die Simpsons“.

Gegenüber seinem linksliberalen Umfeld hat Herzog auch immer wieder das amerikanische „Herzland“ verteidigt, dessen Menschen er sehr positiv erlebt hat. Ihre Präferenz für Trump erklärte er mit der mangelnden Repräsentation ihrer Probleme in der amerikanischen Politik, er sprach sich gegen ihre Dämonisierung aus. Was „Corona“ angeht, so fiel er zumindest am Anfang auf das Narrativ herein und riet seinen Filmemacherkollegen, zuhause im Lockdown zu bleiben, bis der Mistkerl „ausgehungert“ sei und ein Impfstoff zur Verfügung stehe. Angst vor dem Virus wird er dabei aber kaum gehabt haben, denn seine physische Unerschrockenheit ist legendär. Man kann sie in einem Video bewundern, in dem er während eines Interviews in Los Angeles plötzlich am Bauch von einem Geschoss aus einem Luftdruckgewehr getroffen wurde und darauf völlig gelassen reagierte. „Sie bluten ja!“, rief der Interviewer. Herzog, lächelnd, abwinkend: „Es ist ohne Bedeutung.“

Hin und wieder dreht Herzog noch Spielfilme, aber in dieser Sparte ist seine Kraft leider deutlich erlahmt. Anders sieht es mit seinen Dokumentarfilmen aus, die zwar publikumsfreundlicher geworden sind, aber immer noch von jener unverwechselbaren poetischen Verve getragen werden, die sein Markenzeichen ist. Im Namen dieser „ekstatischen Wahrheit“ hat er früher auch manchmal Dinge frei erfunden und somit die Grenzen zum Spielfilm verwischt, und vielleicht macht er das auch heute noch gelegentlich so.

„Fireball – Besuch aus fernen Welten“ (2020) wurde noch vor der „Corona“-Zeitenwende gedreht und ist eine Art Fortsetzung von „Into the Inferno“ (2016), in dem es um Vulkane ging. Gegenstand des bislang jüngsten Films ist eine andere Art Naturgewalt, der die Menschen seit Urzeiten eine metaphysische, göttliche Bedeutung zugesprochen haben: Himmelskörper wie Kometen, Asteroide und Meteore, deren viele Milliarden Jahre alte Bruchstücke immer wieder auf der Erde landen, von mikroskopisch kleinen Partikeln mit bizarren Strukturen von fremdartiger Schönheit bis zu jenem Mega-Monstrum mit fünfzehn Kilometer Durchmesser, das vor 66 Millionen Jahren einen gewaltigen Krater in die heutige yukatekische Küste (Mexiko) gebombt und vermutlich die Dinosaurier ausgelöscht hat.

Herzog und sein Begleiter Clive Oppenheimer folgen den Spuren dieser außerirdischen „Besucher“ rund um die Welt und landen dabei herzogtypisch auch im südamerikanischen Dschungel und in der Antarktis. Ihnen begegnen dabei Meteor-Experten aller Art, darunter viele Wissenschaftler, die für uns Zuschauer nach zwei Jahren „Trust the Science“-Gehirnwäsche das Ansehen ihrer Zunft wiederherstellen. Besonders anrührend ist dabei das Plädoyer des vatikanischen Planetenwissenschaftlers – ja, auch so etwas gibt es – Guy Consolmagno: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse „entzaubern“ für ihn persönlich nicht das Geheimnis der Himmelskörper, ganz im Gegenteil, „sie tragen zur Freude bei“.

Das Rationale und das Poetische gehen in „Fireball“ eine glückliche Synthese ein, und man wird regelrecht mitgerissen von der Leidenschaft und Hingabe der zum Teil ziemlich originellen Forscher, die Herzog vor die Kamera holt, darunter ein Texaner im Wyatt-Earp-Outfit, der nach Auskunft des Kommentators „viermal den Krebs überlebt hat, davon zweimal ein sicheres Todesurteil“. Der Kommentar stammt natürlich von Herzog selbst. Als eine Wissenschaftlerin äußert, „wir bestehen alle aus Sternenstaub“, muss der Regisseur sie unterbrechen, seine erste und einzige Intervention während des Drehs: „Ich glaube nicht, dass ich aus Sternenstaub bestehe. Ich bin Bayer.“

