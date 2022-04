22. April 2022

Geschichten aus dem Leben eines Steuerberaters

Der Autor, offenbar unter Pseudonym schreibend, hauptberuflich als Steuerberater tätig, ist bislang nur mit Fachpublikationen zu Fragen der Finanzbuchhaltung hervorgetreten. Das vorliegende Buch ist sein erster Ausflug in die Belletristik. Bei der Lektüre des flott geschriebenen Textes stellt sich rasch der Eindruck ein, dass hier einer am Werk ist, den die Tätigkeit in seinem mutmaßlich knochentrockenen Brotberuf nicht vollständig ausfüllt. „Ich könnte darüber einen Roman schreiben“ ist keine Behauptung, die aus dem Mund eines Steuerberaters augenblicklich glaubwürdig erscheint. Doch offenbar muss die Arbeit eines Zahlenmenschen nicht unbedingt ganz ohne Glamour auskommen – vorausgesetzt, er verfügt über die richtigen Klienten, was im Fall des Autors zuzutreffen scheint. Und während in herkömmlichen Fernseh-Seifenopern meist Polizisten, Ärzte oder gelangweilte Vorstadtweiber als Helden auftreten, ist es hier eben der Steuerberater, der aus der Ich-Perspektive seine Abenteuer mit mehr oder minder schrägen Mandanten, Rechtsanwälten, Finanzbeamten, einem ausländischen Praktikanten und der Sekretärin eines Geschäftspartners schildert. Und so erfährt man nebenbei einiges Wissenswertes über steuergünstige Firmenkonstruktionen, fiese Tricks der Finanzbehörden, plumpe und letztlich erfolglose Versuche der illegalen Steuervermeidung sowie über die eigentums- und steuerrechtlich interessante „Dackeltheorie“. Ob die an mehreren Stellen eingestreuten Darstellungen erotischer Phantasien und Begebenheiten dem Text guttun, sei dahingestellt. Sie überschreiten jedenfalls zuweilen die Grenze zur Pornographie und wollen nicht so recht in die dargestellten Begebenheiten passen. Möglicherweise sagen diese schmuddeligen Passagen mehr über den Autor aus, als ihm selbst lieb sein könnte. Wer ein Buch erwartet, das sich ausführlich und grundlegend mit den Untiefen und Widersprüchlichkeiten der hiesigen Steuergesetzgebung auseinandersetzt, wird enttäuscht sein. Wer aber eine leichte, in vielerlei Hinsicht überraschende Nachttischlektüre sucht, ist hier goldrichtig.



