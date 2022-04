Volksbegehren in Österreich Einführung eines „bedingungslosen Grundeinkommens“

21. April 2022

Manche Schnapsideen sterben nie

von Andreas Tögel

Die klugen Eidgenossen haben im Juni 2016 einer Initiative zur Einführung eines „bedingungslosen Grundeinkommens“ (2.500 Franken für jeden sollten es sein) die erwartete klare Abfuhr erteilt. 77 Prozent der an der Abstimmung beteiligten Bürger waren dagegen. In Österreich ist es jetzt so weit: Die Eintragungsfrist für ein einschlägiges „Volksbegehren“ läuft vom zweiten bis zum neunten Mai 2022. Während aber im Lande der nüchtern kalkulierenden Schweizer schon vor der Abstimmung abzusehen war, dass es für diesen sozialromantischen Unfug keine Mehrheit geben würde, ist das im total sozialdemokratisierten Österreich keineswegs sicher. Hierzulande träumen nämlich nicht wenige von warmen Eislutschern.

Ein „bedingungsloses Grundeinkommen“, das keinerlei Voraussetzungen kennt, ist der postmoderne Ausfluss der freiheitsfeindlichen Ideologie einer Erzwingung kollektiver materieller Gleichheit.

Schon existieren Vorschläge und Modellrechnungen, wie dieser kostspielige Spaß zu finanzieren wäre. Selbst der diese Tage unvermeidliche und in den deutschen Medien omnipräsente Herr Richard David Precht – offenbar der Lieblingsphilosoph des deutschen Michels – hat sich dazu bereits detailliert geäußert (er denkt an eine Finanzierung mittels einer Finanztransaktionssteuer). Vor lauter Bäumen gerät dabei allerdings der Wald aus dem Blick. Die wichtigsten beiden Einwände gegen den Gedanken, etwas für nichts zu verteilen, werden nämlich gar nicht beachtet.

Der eine liegt auf der Hand: Jede Form von Erwerbsarbeit verlöre durch das Grundeinkommen schlagartig ihren Sinn – ganz besonders im Niedriglohnsegment. Wer würde noch im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen wollen, wenn das Geld gegenleistungsfrei aus dem Bankomaten käme? Niemand müsste mehr einen Dienst am Mitmenschen leisten, um leben zu können. Da wäre es endlich, das Marxsche Paradies der proletarischen Massen, in der jeder ganztägig seinen Neigungen folgen könnte und dennoch sein Auskommen hätte. Wo aber – mangels Produktion – nichts ist, das ist folglich auch nichts zu verteilen. Das „bedingungslose Grundeinkommen“ ist eine Luftnummer.

Der andere grundsätzliche Einwand betrifft die von den Initiatoren behauptete „Bedingungslosigkeit“. Natürlich ist es zwar möglich, alle als Anspruchsberechtigte zu definieren. Allerdings erhebt sich die Frage nach der Quelle, aus der die zu verteilenden Mittel fließen sollen. Schließlich bedarf es – und zwar unbedingt – der Wertschöpfung, um das Füllhorn über die Benefiziare der Maßnahme ausschütten zu können. Diese Wertschöpfung ist aber an die Bedingung geknüpft, dass es produktiv tätige Menschen gibt, die von den staatlich beschenkten Müßiggängern um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden. Die einen führen demnach ein sorgenfreies Leben, indem sie andere zu Mitteln ihres Zwecks degradieren und faktisch als Sklaven bewirtschaften. Das „bedingungslose Grundeinkommen“ ist daher auch ein Etikettenschwindel.

Es geht in Wahrheit um den ewigen Traum der Sozialisten in allen Parteien: um die erzwungene Umverteilung zum Zwecke der materiellen Gleichheit; von den Produzenten zu den Nichtproduzenten; von den Tüchtigen zu den Faulen; von den Schaffenden zu den in den Tag hineinlebenden Müßiggängern.

Kaum ein staatliches Regulativ könnte verheerendere Folgen für die in der Gesellschaft herrschende Moral nach sich ziehen. Denn Gesellschaften, in denen jedermann wertschöpfend tätig ist, werden in der Regel konfliktfrei funktionieren. Solche dagegen, in denen jeder versucht, auf Kosten anderer zu leben, werden höchstwahrscheinlich scheitern.

Ohne auf die Details der Finanzierung des Grundeinkommens einzugehen: Ohne eine drastische Erhöhung der Belastungen für die verbleibenden wertschöpfend Tätigen wird es nicht abgehen. Diejenigen, die für die vom Staat verschenkten Wohltaten aufkommen müssen, sollen also für ihr Engagement noch schwerer bestraft werden, als das bereits der Fall ist.

Wer den gesellschaftlichen Zusammenhalt restlos zertrümmern und den Kampf aller gegen alle initiieren will, braucht nur jede produktive Tätigkeit vom dafür gebührenden Entgelt zu entkoppeln. Es ist also ein zynischer Witz, wenn als wichtigste Begründung für die Einführung des Grundeinkommens ausgerechnet die „Stärkung des sozialen Zusammenhalts“ angeführt wird. Denn dass dieser Plan ohne die totale Zerstörung der bestehenden Wirtschaftsordnung zu verwirklichen ist, kann ausgeschlossen werden. Wer würde noch arbeiten (gleich ob selbständig oder unselbständig), wenn man ihn zum Dank dafür „bedingungslos“ enteignete?

Wie die Ergebnisse zahlreicher Abstimmungen in der Vergangenheit gezeigt haben, lebt in der Schweiz offenkundig ein mehrheitlich besonnen agierendes Volk. Die Eidgenossen scheinen einen gesunden Sinn für die gesellschaftlichen Kosten sozialer Wohltaten entwickelt zu haben. Es steht zu hoffen, dass sich auch in Österreich nicht allzu viele allzu sehr von den Sirenengesängen linker Gesinnungsethiker und Traumtänzer zur Unterzeichnung des Volksbegehrens verführen lassen.