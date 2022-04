Politisches Banditentum Die beste aller verkommenen Welten!

14. April 2022

Über die Qualifikation von Lügnern, Täuschern und Berufsversagern

von Kurt Kowalsky

„Spitzenämter brauchen Spitzenleute“, schreibt eine Kommentatorin im Hinblick auf die Affäre der ehemaligen Bundesfamilienministerin und frühere Umweltministerin von Rheinland-Pfalz Anne Spiegel. Das geht ja runter wie Öl, ist aber dem Gelalle, dass Betrunkene nüchtern sein sollten, wesensgleich. Ich möchte das Dilemma mal mit dem Philosophen Leibniz erklären. Dieser sprach bekanntlich von „den besten aller möglichen Welten“ und meinte damit, dass sich auch Gott bei der Schaffung der Welt nicht über die Logik hinwegsetzen könne.

Für Nicht-Philosophen: Sitzen zwei in einem Auto und drei steigen aus, muss einer wieder einsteigen, damit keiner drinsitzt. Und ein allmächtiger, allwissender Gott kann daran auch nichts ändern.

Leibniz argumentierte auch, dass einige der Übel nur scheinbar sind beziehungsweise dass weniger Übel an einer Stelle ein Mehr an anderer Stelle notwendig machen würde.

Jetzt ist nach meiner Auffassung der Demokratismus selbst ein Übel. Und wie man sich nicht zu wundern braucht, dass „die Katze genau da ihre Löcher im Fell hat, wo die Augen sind“, sollte man nicht erstaunt sein, wenn eine Kohorte aus Lügnern, Täuschern und Berufsversagern von einem Lügner, Täuscher und Berufsversager angeführt wird.

Nein, liebe Verfassungsschützer und Lakaien des Herrschaftsapparats, das ist nicht „staatszersetzend“, wie Sie in Ihren jüngsten Bericht schrieben, sondern eine logische Folge der Tatsache, dass durch politische Wahlen sich Figuren legitimieren können, deren Befähigung, wenn überhaupt, empirisch darin besteht, Menschen zu manipulieren. Fachliche Qualifikation ist durchgängig weder gefragt noch war sie wohl jemals bei der Vergabe von Posten entscheidend. Und so ist die Benennung von Tatsachen so wenig zersetzend, wie die Aussage, dass Feuchtigkeit Eisen rosten lässt, zersetzend wäre.

Es verwundert dann schon, dass bei der schmierenden und schreibenden Zunft in dieser Republik nach über 70 Jahren Demokratismus, keinerlei Erkenntnisgewinne zu verzeichnen sind. Oder ist das eventuell ein wesensgleiches Phänomen, weil die Journaille ebenfalls alles Mögliche außer Sachkunde benötigt, um sich bei ihrer Kundschaft zu verkaufen?

Im „heute journal“ des ZDF nannte der Korrespondent das Geschwätz von Frau Spiegel in der Pressekonferenz „menschlich ergreifend“ – eine Kategorie, die auch für jede Seifenoper zutreffen mag. Der geleakte Chatverlauf zwischen der Ministerin und ihrem Pressechef beweisen ja, dass es ihr und der ganzen politischen Clique lediglich darum ging, nach dem „Versagen“ eine „gute Figur“ zu machen. Diese Inszenierung ist wohl gescheitert, die letzte sollte wohl den Posten der Dame retten. Hat auch nicht geklappt, weil Frau Spiegel am nächsten Tag aufgrund des politischen Drucks doch zurückgetreten ist.

Aber nicht doch! Was hätte sich denn an der Flutkatastrophe für die Betroffenen geändert, wäre Frau Ministerin vor Ort der Feuerwehr im Weg herumgestanden? Was wäre gewonnen gewesen, hätte eine studierte Geisteswissenschaftlerin auf ihren Urlaub verzichtet, um bei noch einer Pressekonferenz ihre angebliche Betroffenheit zu inszenieren? Eine Antwort erübrigt sich.

Die christliche Lusche aus der jetzigen Opposition hatte ja bereits seinerzeit medial zur Schau gestellt, dass diesem politischen Gesindel jedwedes Leid der Menschen knapp am Arsch vorbeigeht. Und die Herrschaften, die nicht bei laufender Kamera feixen, nicht in Urlaub fahren und dann in der Öffentlichkeit als Macher dastehen, verstehen lediglich ihr Handwerk als Trickser, Täuscher und Manipulatoren besser.

Frau Spiegel, Herr Laschet und wie Sie alle heißen mögen, kommen Sie zurück. Von Ihnen wissen die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen vielerlei Geschlechts, was man von Ihnen zu halten hat. Auch der verbeamtete Staatssekretär im jeweiligen Ministerium wird es Ihnen danken, denn sonst muss er sich wieder an eine neue Lusche, einen neuen Trickser und Täuscher gewöhnen, ohne dass nur ein Lot an sachlicher Kompetenz gewonnen wäre.

Bevor ich es vergesse: Ein Ministerposten ist kein „Spitzenamt“, sondern Manifestation der Gewaltherrschaft des stationären Banditentums, die dieses Land beherrscht und kontrolliert. Und wie ein Mafiaboss, der seine Schergen dazu anleitet, den Einzelhändlern Schutzgeldzahlungen abzupressen, keinen Kaufmannsgehilfenbrief benötigt, wäre es bloße Verschwendung von Ressourcen, gäbe es irgendwelche fachlichen Anforderungen an Ministerinnen, die über die Eigenschaft der charakterlichen Verkommenheit hinausgehen.