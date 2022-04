12. April 2022

Wie es Bakterien, Viren & Co. abwehrt und wie wir es stärken

Selten habe ich so atemlos ein medizinisches Fachbuch gelesen. Der bekannte Bonner Professor Hendrik Streeck führt allgemeinverständlich in die Immunologie ein. Dabei ordnet er viele Fachbegriffe systematisch ein und plaudert über die Entdeckungen von Paul Ehrlich, Robert Koch und vielen anderen. Das C-Wort taucht erstmals auf Seite 100 auf. Doch was genau machte mich atemlos? Es ist die vom Autor oft hergestellte Analogie zwischen Immunzellen und Militär. Diese führt mich weiter zur Analogie von Organismus und Gesellschaft: Beide sollten ein gesundes Immunsystem haben. Der eine verteidigt sich gegenüber Viren und Co, die andere – hier knüpfe ich an – gegenüber schädlichen gesellschaftlichen „Strukturen“. Beispiel gefällig? Streeck nennt CD8-T-Zellen die „Soldaten des Körpers“. Er beschreibt, was sie tun: „Sie machen mit ihren Gegnern kurzen Prozess. Entdeckt die CD8-T-Zelle im Körper diese Struktur („HLA“), folgt eine messerscharfe Reaktion: Das Perforin schießt ein Loch in die Zellmembran der hilfesuchenden Zelle und befördert Todesmoleküle in das Innere der Zelle. Diese bringen die Zelle dazu, sich selbst umzubringen. Das ist kein Mord, sondern eine explizite Aufforderung zum Selbstmord. Alles im Dienst der Gemeinschaft, damit sich in der infizierten Zelle keine weiteren Erreger vermehren können.“ Nun – von mir – auf die Gesellschaft bezogen: Die CD8-T-Polizei kümmert sich um die Abwehr schädlicher Strukturen, wie zum Beispiel geistige Monokulturen oder übertriebener Zentralismus oder übertriebene Extremismus-Allergie. Entdeckt die CD8-T-Polizei eine dieser Strukturen, so übernimmt sie die Führung der Urheber-Institutionen und bringt diese dazu, sich abzuschaffen. Dies geschieht durch Infiltration von „Sand im Getriebe“, störende Bürokratie oder Kompetenzgerangel. Spannend, oder? Strittige Themen wie der Umgang mit Corona in Deutschland werden nicht behandelt. Insofern ist es ein unpolitisches Buch. Aber ungemein lesenswert und anregend.



