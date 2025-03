20. März 2025

Wie der Staatsapparat und die Medien sich gegen Donald Trump verschworen haben

McMahon, Collin: Trump gegen den Deep State. Wie der Staatsapparat und die Medien sich gegen Donald Trump verschworen haben, 334 Seiten, 23,00 Euro, Kopp 2024

Was ist eigentlich der so genannte „Deep State“? Eine Antwort auf diese Frage gibt das vorliegende Buch. Es wird akribisch aufgezeichnet, welche Gegenspieler (und Unterstützer) Donald Trump in der Zeit von seiner ersten Amtszeit bis heute hatte. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich der Deep State als überschaubare Gruppe von Personen, die in der Leitungsebene der US-Geheimdienste (CIA, DIA, FBI, NSA) und der US-Regierung tätig waren. Als Geldgeber wird die Clinton Foundation genannt, die von George Soros und großen Tech-Unternehmen, aber auch von der deutschen Merkel-Regierung unterstützt wurde. Chronologisch werden die großen juristischen Verfahren analysiert. Der Leser erfährt, wer die Urheber des „Steel-Dossiers“ waren, das Trump 2016 Verbindungen zu Russland unterstellte. Die „Mueller-Kommission“, die 2017 bis 2019 tätig war, wird kritisch beleuchtet. Sonderermittler Jack Smith wird als Teil einer Verschwörung dargestellt, die noch im Jahr 2024 die erneute Wahl von Trump verhindern wollte. Schließlich wird auch das Verfahren genannt, in dem Trump kurz vor seiner Wiederwahl verurteilt wurde: die falsch verbuchte Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Für einen ef-Leser besonders interessant sind die Verweise auf Verbindungen nach Deutschland. So wird im Zusammenhang mit Corona der Virologe Christian Drosten erwähnt. Ferner werden Parallelen zwischen der amerikanischen NGO „Media Matters for America“ und dem deutschen „Correctiv“ gezogen. Der Autor beschreibt, wie die politische Instrumentalisierung der Geheimdienste durch die geschickte Erweiterung des Begriffes „systemrelevante Infrastruktur“ auf Wahlen ermöglicht wurde. Dies gab den Geheimdiensten die Möglichkeit, unter dem Vorwand der Bekämpfung ausländischer Einflussnahme gezielt gegen Oppositionelle zu ermitteln und die Social-Media-Branche zu kontrollieren. Fazit: Das Buch bietet spannende Einblicke in politische Machtspiele und mögliche Intrigen, wie sie auch hierzulande möglich werden könnten, wenn wir nicht wachsam bleiben.

„Collin McMahon: Trump gegen den Deep State: Wie der Staatsapparat und die Medien sich gegen Donald Trump verschworen haben“ bei amazon.de kaufen