Freibier Trink, was du bist – Anarkist!

10. April 2022

Politisch korrekter Biergenuss

von Helge Pahl

Artikel aus ef 221, April 2022.

Hoch im Norden, nicht einmal zwei Stunden Autofahrt entfernt von hier, lockt ein scheinbar beneidenswerter Landstrich. Trotz Rekordinzidenzen trotzen die Dänen völlig masken- und maßnahmenbefreit der Jahrtausendplage und hingen die plandemischen Zeiten bereits vor etlichen Wochen an den Nagel. Die größte Tageszeitung des Landes hat sich für ihre allzu regierungsnahe und unkritische Berichterstattung mit den Worten „Wir haben versagt“ bei der Bevölkerung entschuldigt. Unsere direkten nördlichen Nachbarn bestechen nicht nur durch ihren pragmatischen Realismus, sie sind außerdem auch gemütliche Biertrinker. Die aus Amerika schwappende Craftbeer-Welle hat das Dänenland gefühlt zehn Jahre früher erfasst als unsere Lande, in denen ein antiquiertes Reinheitsgebot die Experimentierfreude und -freiheit zunächst spürbar ausgebremst hat. Pro Kopf gibt es etwa 30 Prozent mehr Brauereien als in Deutschland, und innovative Brauer wie Mikkeller oder Amager Bryghus sind mittlerweile weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt.

Der Däne ist, zumindest was Bier betrifft, wählerisch und qualitätsbewusst. An Festtagen füllen seit jeher heimische, gerne aber auch belgische oder deutsche Spezialitätenbiere die Gläser, und nahezu jede Brauerei besitzt eine ansehnliche Sortenvielfalt, die sich auch in einer großen Bierauswahl in den Supermärkten widerspiegelt. Über das ganze Land verteilt finden sich rund 140 Brauereien, viele junge Craftbrauer und handwerkliche Klein- und Gasthausbrauereien. Die nationale Beliebtheit für den Gerstensaft spiegelt sich auch in dem 1998 gegründeten Verein Danske Ølentusiaster wider. Über 8.600 Bierenthusiasten setzen sich tatkräftig und mit vollen Humpen für die Verbreitung und das Wissen um gutes Bier ein. So richten sie beispielsweise das größte Bierfest des Landes aus. Für den bierbegeisterten Urlauber erscheint Dänemark alternativlos verlockend.

Das kleine Land auf der Kimbrischen Halbinsel ist bekanntlich eine der letzten Monarchien Europas. Wenngleich das Königshaus – wie in allen parlamentarischen Monarchien – nichts mehr zu melden hat, so verleiht es doch immerhin noch den Anschein, dass es sich wie sorgsame Eltern um seine Untertanen kümmern wird. Wie beim Fiatgeld der Wert der verlustigen Goldbindung noch eine Weile nachstrahlt, scheint beim dänischen Königshaus der frühere Glanz einer verantwortlichen Regentschaft nachzuglimmen. Libertäre wissen, dass die Monarchie der Demokratie überlegen ist. Die Privatrechtsgesellschaft, landläufig als Anarchie bezeichnet, ist hingegen das erstrebenswerte Ideal.

Ein Bier mit dem glorreichen Namen „Anarkist“ verheißt eine genussvolle, befreiende Berauschung, die es dem Trinker ermöglicht, sich von allen Zwängen zu entledigen. Und es ist nicht nur eines, sondern es gibt mittlerweile zwölf Anarchistenbiere, die wie Bomben einschlagen. Beheimatet ist die Brauerei in Odense auf der Insel Fünen. In der altehrwürdigen Albani-Brauerei werden diese Biere unter dem Namen des Albani-Brauereigründers Theodor Schiøtz und dem Label „Anarkist“ gebraut und landesweit vertrieben. In Odense und Kopenhagen gibt es jeweils Brewpubs, durch deren Zapfhähne auch weitere Biere der Brauerei und des Braukonsortiums fließen. Die Albani-Brauerei gehört zum zweitgrößten dänischen Braukonzern Royal Unibrew, und dieser ist alles andere als craftig und klein. Die Ein-Liter-Dose Faxe ist wohl das bekannteste Produkt. Die Anarkist-Biere sind dennoch überwiegend lecker, gut trinkbar, nicht zu langweilig „mainstreamig“, aber vor allem auch nicht zu ausgefallen. Dem Konzern und seiner Aktionäre ist eine hohe Drinkability wichtiger, als Ruhm und Ehre für die ausgeflipptesten Biere einzuheimsen, die sich kaum jemand zu trinken wagt.

Wichtig ist vor allem ein gutes Marketing. Von dem britischen Werbeprofi John Hegarty stammt der Ausspruch „Wir kaufen nicht, was wir haben wollen, wir konsumieren, was wir sein möchten“. Als es noch zwei Geschlechter gab, hat auf diese Weise der Marlboro-Mann Millionen von Menschen dazu verholfen, sich als Lasso werfende Cowboys zu identifizieren. Heute fängt man damit vielleicht sogar den dänischen Steuerbeamten ein, der in seiner Jugend zu Sex Pistols Pogo getanzt hat. Er fühlt sich trotz seiner Angepasstheit noch einmal wild, verwegen, cool und rebellisch, während ihm der kühle Trank die parasitäre Kehle hinabsickert.

Die schottische Craftbeerbrauerei Brew Dog bedient sich bei Hegarty nicht nur bei der Anpreisung ihres zugegebenermaßen hervorragenden Bieres „Punk-IPA“. Punks werden direkt aufgefordert, sich an der Brauerei zu beteiligen. „Equity for Punks!“, lautet der Slogan, mit dem wortwitzig und an Gerechtigkeit appellierend das in der Fußgängerzone mühsam zusammengeschnorrte Eigenkapital für eine Beteiligung an einem kapitalistischen Unternehmen abgegriffen werden soll. Auf lustige und löbliche Art ermuntert die Brauerei zum freiwilligen Investment und zu eigenverantwortlicher Vermögensbildung. Sogar börsengehandelt sind die Aktien der Punkrocker von der Boston Beer Company, die unter anderem „Rebel IPA“ braut. Nach Aussage der amerikanischen Brauerei ist es das Bier für die Revolution.

Die Deutschen hingegen versuchen auch im Biermarketing ihr Vergangenheitstrauma zu bewältigen. „Kein Bier für Nazis“ wird da zuweilen gratismutig auf die Etiketten gedruckt. Weil aber die originalen Nationalsozialisten mittlerweile fast nur noch in der Fossilienausstellung zu suchen sind, gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, jenen dabei zu helfen, sich als Nazis zu identifizieren, die noch nicht wissen, dass sie es sind. Obwohl diese Leute doch von identitären Ideen infiziert sind, identifizieren sie sich nicht freiwillig damit. Natürlich hat jeder das Recht zu bestimmen, wem er seine Produkte verkauft und wem nicht. Die Ansage kommt allerdings etwas verfrüht und zahnlos daher. Wie soll man außerhalb seines direkten Einflussbereichs das Konsumverbot durchsetzen? Solange der digitale Gesinnungspass noch nicht auf allen Smartphones installiert und ein Mitführen obligatorisch ist, kann die Kassiererin im Supermarkt nicht erkennen, dass der Produzent der Ware respektive der Ladenbesitzer respektive die Regierung diesen und jenen Kunden als konsumunwürdig eingestuft hat. Auch anonyme Wahlen sowie Bank- und Berufsgeheimnisse sabotieren die Konsumentenselektion. Hoffen wir, dass das Ganze ein Marketinggag bleibt. Wenn sich jede Verschwörungstheorie in eine wahrhaftige Dystopie verwandelt, wird es zwischendurch nicht nur langweilig, sondern am Ende schrecklich.

Vielleicht kommt es ganz anders und alsbald wird eine Mehrheit der Dänen die Errichtung von Privatrechtsgesellschaften fordern. Wegen des anarchistischen Marketings der Albani-Brauerei sind sie dereinst schließlich mit libertären Ideen in Berührung gekommen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 221.