Trust Von Danny Boyle ins Italien der 70er entführt

10. April 2022

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 221, April 2022.

Gleich vorweg: Die bereits 2018 in den USA veröffentlichte Serie „Trust“ ist ein in Deutschland leider weitgehend unbemerkt gebliebenes Juwel. Was auch am späteren Erscheinen hier erst im Jahr 2020 liegt und daran, dass sie auch dann nicht auf den großen Portalen bei Amazon oder Netflix per Flat gestreamt wurde, sondern zunächst nur über den Prime-Channel Starzplay. Inzwischen ist die Serie aber auch bei Disney+ zu finden, gehört doch der amerikanische Erstausstrahlungsort, der TV-Sender FX, zum Disney-Imperium.

Thema dieses Biopics ist die spektakuläre Entführung des amerikanischen Milliardärssohns John Paul Getty III (gespielt von Harris Dickinson) 1973 in Italien. Vater und Öl-Tycoon John Paul Getty II wird von Altstar Donald Sutherland verkörpert. Grandios. Geschrieben wurde die an realen Ereignissen angelehnte und im Detail einer möglichen anfänglichen Beteiligung an der eigenen Entführung höchst umstrittene Geschichte von der britischen Drehbuchautorin Simon Beaufoy – farben- und auch sonst in jeder Beziehung prächtig umgesetzt vom eigentlichen Superstar der Serie im Hintergrund, dem englischen Kult-Regisseur Danny Boyle (der allerdings lediglich in den ersten drei von zehn Folgen als Regisseur und ansonsten als Co-Produzent ausgewiesen wird).

Wie man es von Boyle erwartet, ist das zehnteilige Opus erstens hochspannend inszeniert, zweitens durchtränkt von schwarzem Humor (herrlich skurril etwa Brendan Fraser als James Fletcher Chace, der zuweilen den Zuschauer direkt anspricht) und drittens stetig kreisend um die Fragen nach der Moral der Geschicht‘. Die in deutschen Produktionen typische eindeutige Antwort bleibt dankenswerterweise aus. Altreiche Milliardäre versus neureiche Mafia-Kriminelle, niemand ist hier nur gut oder böse. Naja, fast niemand. Nebenbei erfahren wir viel über den Aufstieg der ’Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, die heute mächtigste Clan-Organisation Europas mit starken Aktivitäten auch in Deutschland.

Filmisch getragen wird die schwere Kost einer folgenreichen Entführung durch das Lokal- und Zeitkolorit der 70er Jahre in Italien. Mode, Motoren und Musik machen nach jeder Folge fast süchtig auf mehr – da ist es am Ende tröstlich, dass eine von der Drehbuchautorin Simon Beaufoy angebotene zweite Staffel vom Sender FX bislang nicht ausgeschlossen wurde. Die Idee ist dann, die 30er Jahre mit John Paul Getty I in Amerika wieder aufleben zu lassen. Auch dazu wären Danny Boyle und seinem Team ein heimliches Meisterwerk zuzutrauen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 221.