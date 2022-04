Bürgerlicher Anarchismus Staatlichkeit infrage gestellt

08. April 2022

Aber nicht nur bei der Ukraine

von David Dürr

Artikel aus ef 221, April 2022.

In zwei Dingen bin ich ganz bei Wladimir: Zum ersten ist er wie ich in der ersten Oktoberwoche 1952 zur Welt gekommen. Wäre dies bei ihm nicht in Leningrad und bei mir in Basel gewesen, wir hätten in der Geburtsklinik Bettchen an Bettchen nebeneinanderliegen können. Schon bald werden wir fast gleichzeitig unseren Siebzigsten feiern können. Ich freue mich darauf.

Zum zweiten – und das interessiert die ef-Leserinnen und Leser vielleicht noch etwas mehr – sind Wladimir und ich genau gleich der dezidierten Meinung, dass man die Staatlichkeit der Ukraine infrage stellen muss.

Dann allerdings hören meine Gemeinsamkeiten mit Wladimir Putin auf. Was er aus der Infragestellung der Staatlichkeit der Ukraine folgern will, ist etwas komplett anderes als bei mir. Ihm dient es als Vorwand dafür, um mit Panzern und Kampfhelikoptern die Ukraine zu überfallen und sie früher oder später ganz oder teilweise in die eigene russische Staatlichkeit zu integrieren.

Weshalb aber ich die Staatlichkeit infrage stelle, hat einen ganz anderen Grund: Staatlichkeit ist an sich etwas Schlechtes, nicht nur für die Ukraine, sondern genau gleich auch für Russland und ebenso für die USA, Venezuela, Nordkorea, Deutschland, die Schweiz und die anderen 200 Länder dieser Erde. Staatlichkeit ist ein Begriff, der nicht nur im Völkerrecht eine Rolle spielt, wie beispielsweise jetzt bei diesem Krieg um die Ukraine, sondern auch jeweils landesintern. Staatlichkeit heißt, dass es in einem bestimmten Territorium nicht einfach Leute, Gruppen, Unternehmen, Städte, Dörfer, Kirchen, Vereine, Genossenschaften und so weiter gibt, sondern jeweils noch eine oberste Macht- und Führungszentrale, die all diese vielen Akteure nicht nur nach außen vertritt, sondern auch nach innen beherrscht. Nach außen sind Staaten Völkerrechtssubjekte, nach innen sind sie stets Rechts- und Machtmonopolisten. Nicht zufällig erinnern Staatsgrenzen oft an Gefängnismauern.

Eine solche Struktur darf man nicht nur, man muss sie infrage stellen, und es gibt eigentlich gar keinen ernsthaften Grund, der Staatlichkeit etwas Positives abzugewinnen. Dass es zu solchen Situationen kommt wie jetzt in der Ukraine, ist nur möglich, weil es Staaten gibt. Gäbe es sie nicht, wäre es nicht zu den vielen Staatenbildungskriegen des 19. Jahrhunderts gekommen; hätte es keinen Ersten Weltkrieg gegeben; wäre nach diesem nicht ein ukrainischer Staat entstanden; wäre dieser nicht mit anderen Staaten, darunter dem russischen, zur Staatenunion UdSSR verbunden worden; hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben; hätte sich die Ukraine nach dem jämmerlichen Zusammenbruch der UdSSR nicht zu einem eigenständigeren Staat gewandelt; hätte es in der Folge keinen Bürgerkrieg zwischen russland- und westorientierten Gruppierungen gegeben; auch keinen staatlichen Überfall mit militärischen Waffen auf die Krim-Halbinsel; keine Staaten-Allianz namens Nato, die daraufhin schweres Kriegsgerät in die Gegend karrt; keine Staatenunion namens EU, deren strenge Chefin nur deshalb so kontrolliert auftritt, weil sie ihre perfekt geschniegelte Haartracht nicht ruinieren will; keine sogenannte Sicherheitskonferenz von hohen Staats-Tieren in München, wo man auf die jeweils Abwesenden eindrischt; keinen mindestens 20 Meter langen Gesprächstisch, an dessen einen und anderen Ende je ein ziemlich verspannter Staatschef sitzt; keine live übertragenen Drohreden eines Staatschefs, der so alt ist, dass man sein Gelispel nicht versteht, und auf der anderen Seite eines Staatschefs, der so spreizbeinig dasitzt, dass ihm fast die Hosen reißen (sorry Wladimir).

Kurzum, wenn es Staatlichkeit nicht gäbe, hätten wir jetzt nicht schon wieder Krieg.

