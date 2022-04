Lichtschlags Beste McDonald’s

03. April 2022

Auf der Suche nach den Geheimnissen einer verrückten Erfolgsgeschichte

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 221, April 2022.

Wie schrieb David Andres und sprach Martin Moczarski in ihrer Sendung „Läuft doch“, Folge 41, für ef-TV so schön romantisch: „Erinnern Sie sich noch daran, wie es war, als die ersten Filialen von McDonald’s in Deutschland ihre Türen geöffnet haben? In den 70ern und vor allem den 80ern war der Besuch dort ein kleines Event, eine Freude für die ganze Familie. McDonald’s, das war die Convenience aus Amerika, die vergnüglich kulturlose Kulinarik, diese Vorfreude auf den nächsten Bissen, ganz egal, warum. Geheime Suchtstoffe drin? Wen interessierte es, selbst wenn’s stimmte?“ Dann wurde alles Private politisch und Fast Food, zumal kapitalistisch-amerikanisches, madig gemacht. Aber, so fragen Andres und Moczarski, „wie reagiert bis heute der ganz normale McDonald’s-Liebhaber auf all diese Kampagnen? Geht er nicht mehr hin? Ist er geläutert? Nein. Jeder, der es schon immer mochte, fährt abends manchmal mit Genuss zur nächstgelegenen Filiale. Jeder, der es schon immer mochte, macht keine einzige Geschäftsreise, ohne nicht nebenher in einen Mäckes reinzuspringen – heimlich. Das ist der Unterschied. Aber weiterhin treu und loyal.“

Heimlich treu. Das gilt nicht nur für viele Konsumenten, sondern auch für unzählige McDonald’s-Aktienbesitzer, die ihr Teilhabebekenntnis mit den Worten abtun: „Natürlich gehe ich da selbst nicht hin, aber …“ Papperlapapp.

McDonald’s ist auch so gesehen eine völlig verrückte Erfolgsgeschichte seit nun mehr oder weniger 70 Jahren, je nachdem, wie man rechnet, ab der Eröffnung des ersten Restaurants der Brüder McDonald im Jahr 1940 oder ab dem Eintritt der Legende Ray Kroc 1954. Die spannende Entstehungsgeschichte wurde 2016 meisterhaft in „The Founder“ verfilmt. Seither wissen auch Ökonomiebanausen, dass McDonald’s besser als das größte Immobilien-Unternehmen der Welt denn als der gigantische Burger-Brater umschrieben ist – als der Big M von Kindern wahrgenommen wird, die von Beginn an mit zur Hauptzielgruppe gehörten und im Idealfall von Klein auf zum lebenslang ergebenen Liebhaber herangezogen werden.

Das wohl bekannteste MacDonald’s-Produkt hat es sogar zu einem oft zitierten Instrument der Volkswirtschaftslehre gebracht, gilt doch der Big-Mac-Index als weltweiter Indikator von Kaufkraft- und Währungsvergleichen.

Im angesprochenen Film benennt Ray Kroc, gespielt von Michael Keaton, das oft gesuchte „eigentliche Erfolgsgeheimnis“ von McDonald’s so: „Es ist der Name, dieser wunderbare Name: McDonald’s.“ Der libertär-konservative große Schweizer Unternehmer und Politiker Christoph Blocher machte etwas anderes aus, als auch er danach suchte und hoffte, es in einem womöglich für eigene Zwecke anwendbaren Marketingkniff zu finden. Aber nein, so stellte Blocher schließlich fest, die hohe Qualität der Produkte sei, man höre und staune, das wirklich eigentliche Erfolgsgeheimnis von McDonald’s. In der Tat forscht McDonald’s immer wieder sehr aufwendig im Detail nach den idealen Mehlsorten für Burger-Brötchen oder nach noch perfekteren Kartoffeln für die Pommes.

Und die Aktie? Ist das Abbild dieser sagenhaften weltweiten Erfolgsgeschichte zwischen Happy Meal und Immobilien. So wie wir Anleger es uns wünschen, verläuft die Kurskurve lang- und mittelfristig lehrbuchgerecht von links unten nach rechts oben – noch dazu ist das Unternehmen ein Vorzeige-Dividendenaristokrat, der seit unglaublichen 46 Jahren ununterbrochen jedes Jahr die Dividende angehoben hat. Die Dividendenrendite, bezogen auf den aktuellen Kurs, lag in den letzten Jahren zwischen zwei und drei Prozent.

Ob McDonald’s in zehn Jahren eher noch besser dasteht als heute? Für diese Annahme wie immer drei Gründe.

Erstens hat sich McDonald’s auch in Lockdown- und wirtschaftlichen Krisenzeiten als Gewinner erwiesen, der per Drive-in und Lieferdienst im Zweifel profitiert, wenn die Konkurrenz schließen muss.

Zweitens: Verlierer der immer weiter wuchernden staatlichen Restriktionen, Hygiene-Auflagen und Kontrollen sind die kleinen Einzelunternehmer, gerade auch im Restaurant-Bereich. Gewinner sind die großen Ketten mit eigenen zentralen Abteilungen auch für die absurdesten Vorschriften. Wer sollte also dadurch mehr profitieren als der weltweite Platzhirsch mit der ausgewiesenen Qualität und dem stärksten Markenimage?

Drittens: Wenn die Geldwerte fallen, sind Sachwerte Trumpf. Hier grüßt freundlich und lächelnd der Immobilientycoon Ronald McDonald mit seinem weltweiten breit gestreuten Portfolio an Immobilienbesitz in oft hervorragenden Lagen.

