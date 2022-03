ef 221 Editorial

14. März 2022

Dann werden die Verhältnisse zu tanzen beginnen ...

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 221, April 2022.

Krieg in der Ukraine; wieder einer, der viele Väter hat. Vor allem natürlich Wladimir Putin, für dessen Angriffsbefehl auf einen souveränen Nachbarstaat es zwar vielleicht Erklärungen, aber sicher keine Rechtfertigung gibt. Und doch mutet jetzt, bei der Niederschrift dieser Zeilen am zwölften Kriegstag, die vermeintlich lange vorbereitete „militärische Sonderoperation“ der russischen Armee seltsam dilettantisch an (orientierungslose, unmotivierte Truppen, denen ständig Sprit und Proviant fehlen), während die „Reaktionen“ und nie gesehenen Sanktionen des Westens wie am Schnürchen aufgezogen und umgesetzt wurden und werden.

Krieg in der Ukraine; wieder einer, der wenige Gewinner gebiert und zahlreiche schwere Verlierer fordert, von denen manche mit ihrem Leben bezahlen.

Opfer des Krieges sind in erster Linie die Menschen in der Ukraine, auch wenn sie jetzt, typisch Kriegspresse, zu Helden stilisiert werden. Doch das macht die Toten ihren Familien nicht wieder lebendig. Und wofür sind sie gestorben? Für große kollektivistisch-etatistische Flausen im Kopf wie stets in Kriegen, für Patriotismuspopismus, zur Verteidigung „ihres Staates“ (und also seiner korrupten Herrscherbanden)? Wäre eine militärisch wie Finnland dauerhaft neutrale Ukraine wirklich eine zu große Zumutung für den Otto-Normal-Ukrainer gewesen? Oder war es nicht vielmehr die Gier der eigenen und westlichen Eliten, die sie in den Krieg trieb, um die Ukraine ein möglichst offizieller Teil der Nato werden zu lassen?

Opfer des Krieges sind auch die einfachen Menschen in Russland (und die offenbar getäuschten Soldaten). Von Putins Regime drangsaliert und mundtot gemacht, riskieren sie 15-jährige Haftstrafen, wenn sie Krieg Krieg nennen – nüchtern betrachtet die endgültige Bankrotterklärung eines jeden Staates. Vom Westen mit nie gekannten Sanktionen belegt, wandelt sich das Leben in Russland auch wirtschaftlich gesehen in Rekordzeit zu einem Leben in Nordkorea. Welcher Russe, die Jugend schon gar, wird das wollen? Auch hier: Für was? Für Patriotismuspopismus im Köpfchen, zur Verteidigung des „eigenen Staates“?

Die Russen werden am Ende nur die eine Möglichkeit haben, einigermaßen würdig wieder zurückzukehren in den Welthandel und zu einer Wohlstandsperspektive – indem sie Putin entmachten. Genau darauf zielt der Westen, zielt die Propaganda und zielen vor allem die Amerikaner (Senator Lindsey Graham hat unverhohlen die Russen zur Ermordung Putins aufgerufen). Putin hat mit dem Krieg vor allem auch seine eigene Zukunft aufs Spiel gesetzt und kann tatsächlich kaum noch gewinnen. Einiges spricht dafür, dass am Ende der russische Staat seine Position als dritte Supermacht verlieren wird; den Informationskrieg hat Russland bereits verloren. Womöglich zerschellt der Vielvölkerstaat in viele Einzelteile, was an sich keine schlechte dezentrale Perspektive ist. Die US-Eliten würden feiern. Aber ob an einer solchen Entwicklung die chinesische KP ein Interesse hat?

Opfer des Krieges werden immer mehr auch die Europäer sein. Und damit meine ich nicht die galoppierende Preisinflation bei Lebensmitteln, für Energie und in vielen anderen Bereichen, die Medien und Politik jetzt Putin in die Schuhe schieben können, obwohl sie vor allem haus-, nämlich zentralbankgemacht ist. Der große wirtschaftliche Kladderadatsch kommt ohnehin, und wir dürfen uns die leeren Regale in Russland ruhig schon einmal anschauen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was da auch auf uns zukommt, wenn bald die Politik auf die Preisexplosionen mit ihren üblichen Höchstpreismaßnahmen reagiert.

Vielleicht schlimmer noch wird uns Deutschen das auf die Füße fallen, was jetzt gegenüber den Russen als Exempel statuiert wird. Damit meine ich nicht nur den weiteren Verlust an Hemmung und Menschlichkeit, geübt bereits im Umgang mit ungeimpften Untermenschen, jetzt neu manifestiert durch: „Deutsche, kauft nicht bei Russen!“ Flugs wurden auch russische Staatsmedien wie RT Deutsch europaweit verboten, durchgreifend in den sozialen Medien und sogar auf Telegram wurden virtuelle Existenzen mit Hunderttausenden von Lesern und Zuschauern gelöscht. Wie einfach das doch ging! Ein Präzedenzfall. Bald werden die Rufe kommen, andere widerspenstige Medien mit einem Federstrich zu verbieten.

Davon könnte dann auch Ihr Lieblingsmagazin betroffen sein, verehrte Leser. Umso mehr wünsche ich mit dieser ef-Ausgabe einmal mehr noch viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn!

Die orchestrierten Maximalsanktionen gegen die einfachen russischen Bürger wurden nicht nur staatlich diktatorisch umgesetzt bis hin zum milliardenschweren Diebstahl (nichts anderes ist das „Einfrieren“ von Devisenguthaben) gegenüber der russischen Zentralbank. Sie werden vor allem totalitärst in jedem privatesten Winkel eingefordert: Russen im Westen verlieren ihren Job, wenn sie sich nicht verbal selbst kasteien – maoistische Bußrituale allüberall. Künstlerische Veranstaltungen werden gecancelt, Kulturverbindungen abgebrochen, Sportteilnahmen verboten. Russische Behinderte dürfen nicht mehr mitspielen. Und die Privatwirtschaft soll gefälligst die Russen boykottieren oder sie werden selbst kampagnenmäßig boykottiert. Nach und nach ziehen sich alle großen westlichen Unternehmen aus Russland zurück – ein beispielloser Vorgang, penibel durchorchestriert. Und eben auch hier ein Präzedenzfall, der jetzt in die Welt gesetzt wurde.

Was, wenn bald ein Staat mal Umweltauflagen oder Pandemiemaßnahmen nicht gar so streng umsetzen möchte, wie es internationale Gremien vorschreiben wollen? Was, wenn wieder mal irgendwo in einer Bergrepublik eine rechtspopulistische Partei in eine Regierungskoalition eintritt? Dann liegt das Besteck der Vergeltungsmaßnahmen auf dem Tisch. Und entsprechende Zuprostungen werden laut werden, ganz sicher.

Mehr noch als unser Wohlstand droht deshalb in der Ukraine auch unser kläglicher Rest an Freiheit verspielt zu werden. Der Einsatz jedenfalls erhöht sich gigantisch.

Und doch gibt es Perspektiven, die Mut machen. An der Ukraine – ihre Mitgliedschaft wird nach diesem Krieg von keinem mehr infrage gestellt werden – dürfte sich die Europäische Union endgültig verheben. Und was den „Great Reset“ betrifft – die geordnete Abwicklung des überschuldeten Weltfinanzsystems durch Pandemie und Krieg, durch Hochinflation und Massenverarmung –, so wissen wir, dass Pläne scheitern. Irgendwann werden nämlich auch hier die Fragen laut werden, die sich dieser Tage viele Russen und manche Ukrainer bereits stellen: Wofür das alles? Und wer hat uns den ganzen Wahnsinn eigentlich eingebrockt? Die scheinheiligen Antworten „das Virus“ und „der Putin“ werden dann vielleicht doch für zu viele bei Weitem zu kurz greifen. Und dann werden die Verhältnisse zu tanzen beginnen.

Insofern gilt mehr denn je: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern an allen Fronten! Mehr Freiheit.

