Folgen „betreuten“ Denkens Der Staat als Vormund

04. März 2022

„Die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden“ – Stefan Blankertz

von Andreas Tögel

Seit zwei Jahren leben wir im Ausnahmezustand. Es herrscht Krieg. Nicht der gegen einen militärischen Außenfeind, sondern einer gegen ein mikroskopisch kleines Virus. Diesem Krieg wird alles andere untergeordnet. Verfassungsmäßig garantierte Grundrechte werden mit einem Federstrich aufgehoben. Der Staat regiert ungeniert bis in die Wohnzimmer seiner Insassen hinein und erklärt sich – via Impfpflicht – de facto sogar zum Eigentümer deren Körper. Es ist ein Krieg ohne Rücksicht auf Verluste. Unternehmen und Arbeitsplätze werden auf dem Altar der Volksgesundheit geopfert, die Gesellschaft wird in einer Weise auseinanderdividiert und jeder gegen jeden gehetzt, wie das kein anderes Thema seit dem Zweiten Weltkrieg fertiggebracht hat. Der Riss geht quer durch viele Familien und entzweit nicht wenige Freundschaften. Längst ist keine Sachdebatte mehr möglich, ob die ergriffenen Maßnahmen richtige oder falsch sind. Es geht inzwischen um die von den Regierungen oktroyierte Entscheidung zwischen Gut und Böse. Wer gegen die Regierung ist, ist böse. Wir sind wieder hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurückgefallen. Wer sich – aus Sicht des Regimes – für die „dunkle Seite“ entscheidet, hat nichts zu lachen. Er wird vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, von den gleichgeschalteten Medien als „Covidiot“ (oder noch Schlimmeres) denunziert und läuft Gefahr, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. In Kanada werden Kritikern der linken Regierung Justin Trudeaus mittlerweile sogar die Konten gesperrt. Ein Menetekel für das, was uns im Zuge der nach Corona und Ukraine-Krieg auf uns zukommenden „Klimaschutzmaßnahmen“ bevorsteht.

Dass die Regierung derart totalitär über die Interessen breiter Bevölkerungskreise drüberfahren kann, kommt nicht von ungefähr. Der seit dem Ersten Weltkrieg unentwegt wachsende Staat hat sich zu jenem Leviathan – einem furchterregenden Ungeheuer – ausgewachsen, das Thomas Hobbes 1651 beschworen hat. Der Wohlfahrtsstaat macht es möglich: Jedermann glaubt, auf Kosten aller anderen leben zu können. Da das Wachstum des Staats nach außen dank der internationalen Ächtung des Krieges nicht mehr möglich ist, wächst er eben nach innen. Nichts und niemand vermag sich seiner Regulierungswut zu entziehen – es sei denn, er lebte als Eremit in der Höhle.

Doch wer alles regeln will, regelt am Ende gar nichts mehr: „Imperiale Überdehnung“. So viel Kontrolleure können gar nicht beschäftig werden, um die Durchsetzung aller Regeln durchzusetzen – jedenfalls nicht, ohne die Volkwirtschaft zu ruinieren. Denn die Steuerlast ist bekanntlich endlich (James Buchanan).

Die Dysfunktionalität des modernen Wohlfahrtsstaates resultiert aber nicht nur aus der erschreckenden Inkompetenz der Politnomenklatura, sondern auch aus deren völligen Unverantwortlichkeit. Denn dafür, was ein Politiker oder Beamter verbockt, hat nicht er selbst, sondern der Steuerzahler geradezustehen. Die Zeiten, als Herrschern der Kopf abgeschlagen und Minister an Laternenmasten aufgehängt wurden, ist vorbei. Heutzutage haben Politiker und Beamte keine „Haut im Spiel“ (Nassim Taleb). Sie reden zwar gerne davon, Verantwortung zu übernehmen, tun es aber nicht – ganz anders als der Geschäftsmann, der sich für allfällige Fehlentscheidungen vor dem Konkurs- und/oder Strafrichter rechtfertigen muss. Da aber der Wähler, der korrupte Politiker ans Ruder gewählt hat, sich unerkannt aus der Wahlzelle wegschleicht, haben wir es mit einem System der „doppelten Unverantwortlichkeit“ (Christoph Braunschweig) zu tun.

Der deutschen Kommunistin Rosa Luxemburg verdanken wir folgende Erkenntnis: „Ohne Sozialismus keine Demokratie und ohne Demokratie kein Sozialismus.“ Sozialismus aber ist, das wissen wir nach mehr als 100 Millionen Todesopfern allein im 20. Jahrhundert, ohne Zwang und Gewalt nicht zu haben. Mit der Demokratie heutigen Zuschnitts verhält es übrigens sich nicht anders.

Die Ursachen der nahezu widerstandslos erfolgenden staatlichen Anmaßungen beruhen auf einem soliden Fundament betreuten Denkens, das bereits in der Grundschule gelegt wird. Die Schulpflicht ist das Mittel schlechthin, staatshörige und gehorsame Untertanen heranzuziehen und nach dem Gusto der Herrschenden zu formen. Diese Herrschenden sind aber in der repräsentativen Demokratie – welche Ironie – eben nicht die Repräsentanten der Beherrschten. Sie rekrutieren sich nämlich aus einem wachsenden Reservoir von Zeitgenossen, die nie in ihrem Leben wertschöpfend unter Marktbedingungen ihren Mitmenschen gedient haben. „Wer seinen Mitmenschen nicht dienen will, der will sie beherrschen“, stellte der Ökonom und Philosoph Ludwig Mises einst hellsichtig fest. Wer in die Politik geht, hat keine Lust zu dienen, sondern will erziehen und sich als Vormund derjenigen betätigen, von deren Steuern er lebt. Die politische Klasse bildet folglich eine konsequente Negativauslese aus der Bevölkerung.

Entsprechend fallen die von ihr gebotenen Leistungen auch aus. Außer Schuldenorgien, Korruption und Inkompetenz auf allen relevanten Politikfeldern (die katastrophale Performance beim Umgang mit einer keineswegs besonders gefährlichen „Pandemie“ spricht Bände) ist da nicht viel – wobei es keine Rolle spielt, welche Parteifarbe der Klüngel trägt, der sich gerade am steuergefüllten Futtertrog mästet. Wenn der Bürger aber am Wahltag genötigt ist, sich zwischen Pest und Cholera zu entscheiden, ist er in Wahrheit kein Wähler, sondern ein Opfer.

Um den jedem Staatswesen innewohnenden Drang zum Wachstum zu erkennen, braucht man nur die Staats- und Steuerquoten und die Zahl der für den Leviathan tätigen Agenten zu beachten. Beides kennt nur eine Richtung: nach oben. Der Höchstsatz zur Einkommensteuer hat sich in Österreich seit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von fünf auf 55 Prozent erhöht. Das sagt alles.

Ein Ausweg aus der inzwischen von vielen zu Recht als unerträglich empfundenen Bevormundung kann nur dann gelingen, wenn man beim eigenen „Mindset“ beginnt und die von Kindesbeinen an erlernte Staatshörigkeit und Unterwerfungssucht ablegt. Der Staat ist kein göttliches Wesen und er ist nur durch seine Organe handlungsfähig. Und das sind nun einmal fehlbare und nicht selten auch bösartige und korrupte Menschen. Der Staat kann, soll und darf nicht das Leben seiner Bürger bis ins Detail bestimmen. Jedermann ist zuallererst selbst für sich und seine Handlungen verantwortlich – nicht der große Bruder.

Der Sozial- und Wohlfahrtsstaat war und ist nichts anderes als ein gigantisches Kontrollinstrument. Ordnungspolitische Fragen werden dafür überhaupt nicht mehr gestellt. Der Staat wird „grenzenlos“, wie an den Interventionsspiralen im Zuge der Corona-Politik deutlich wird: So treibt die Regierung etwa zahllose Menschen ganz bewusst in die Arbeitslosigkeit und legt dann schuldenfinanzierte Sozialprogramme auf, deren Kosten nachwachsenden Generationen „vererbt“ werden. Sozialpolitik ist zum punktuellen Interventionismus verkommen.

Weg mit der Zweiteilung von öffentlichem und privatem Recht! Eine derartige Rechtsordnung läuft nämlich auf eine Norm hinaus, die besagt: „Ich darf dich verprügeln, aber du mich nicht.“ Damit verstößt sie fundamental gegen den ersten Rechtsgrundsatz überhaupt, nämlich den, dass das Recht für alle gleichermaßen zu gelten hat.

Schluss mit der Straffreiheit für politisch tätige Versager: Keine Macht ohne Verantwortung. Her mit der Politikerhaftung!

Ohne eine drastische Verkleinerung des Staates – und das heißt seines Enteignungspotenzials – wird es auch nicht gehen. Also runter mit den Steuern! Mehr netto vom brutto.

Die Entstaatlichung der Schule ist essenziell. Der Staat hat sich aus Bildungsfragen herauszuhalten. Das Schulwesen muss vollständig privatisiert und die Lehranstalten einem freien Wettbewerb ausgesetzt werden. Eltern werden mit Bildungsgutscheinen ausgestattet, die sie an jeder ihnen geeignet erscheinenden Schule einlösen können (eine Idee, die der US-Ökonom Milton Friedman bereits vor Jahrzehnten skizziert hat).

Dieser Forderungskatalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er skizziert nur einige Erfordernisse für einen für eine Umkehr auf dem Weg zur Knechtschaft notwendigen Paradigmenwechsel. Mehr zu diesen Fragen findet sich in diesem Buch: „Geht mir aus der Sonne: Wege aus der Bevormundung“ von Kurt Kowalsky, erschienen im Holzinger Verlag, 236 Seiten, broschiert, ISBN: 978-3-926396-80-8, 20 Euro.