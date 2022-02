Staatliches Gewaltmonopol „Schämt euch! Das könnte eure Mutter sein!“

22. Februar 2022

Polizei – Mein Freund, dir helf’ ich!

von Kurt Kowalsky

Ein Video zeigt eine kleine, etwa 65-jährige Frau, die auf öffentlichem Straßenland ohne Mundschutz ein Stück Pappplakat auf der Brust trägt. Die Frau wurde von etwa fünf bewaffneten Polizisten umstellt und ihre Hände auf dem Rücken gefesselt. Offenbar versuchte sie, weite Teile der Bevölkerung zu verseuchen. Oder sie hatte eine volksverhetzende Bemerkung auf ihre Pappe geschrieben. Sicher ist nur, dass das volksverhetzende Heben ihres rechten Arms durch die staatliche Fesselung verhindert wurde.

Es kann natürlich auch ganz anders gewesen sein, denn meine Schlussfolgerungen ziehe ich aus einem Post einer Facebook-Freundin, die sich mit der Veröffentlichung dieses Videos eine Vorladung der örtlichen Polizei eingehandelt hat, die ihr den Tatbestand der Beleidigung vorwirft.

Nachdem ich neulich in einem Kommentar erwähnte, dass entsprechend der Verfassung eine staatliche Maßnahme stets „geeignet“ und „verhältnismäßig“ sein müsse und ich mir nicht vorstellen könne, dass das Bundesverfassungsgericht eine zwangsweise Corona-Schutzimpfung als „geeignet“ interpretieren könnte, belehrte mich drei Tage später das hohe Gericht selbst eines Besseren, in dem es bei summarischer Prüfung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht eine einstweilige Außervollzugssetzung ablehnte.

Da die Anzahl der Richter und Richterinnen allerlei Geschlechts des Bundesverfassungsgerichts ein überschaubare Personengruppe darstellt, erspare ich mir einen abfälligen Kommentar, denn ich könnte mich dadurch ebenfalls des Straftatbestands der Beleidigung schuldig machen, fühlten sich die Herrschaften in ihrer Ehre verletzt.

Nicht zufällig hat man erst im April 2021 den besagten Paragraphen 185 StGB verschärft, denn so eine Ehrverletzung ist der juristisch an die Wand genagelte Pudding, um strafprozessual Wohnungsdurchsuchungen, Beschlagnahme der Computer und Telefone zu rechtfertigen.

Und nein, wer in Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben alte Frauen fesselt und abführt, wird sich keine Gedanken über die Verhältnismäßigkeit von Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahmungen zur angeblichen Beweissicherung machen, obwohl man bereits einen Screenshot der Facebookseite amtlich gespeichert hat.

In seinem von mir herausgegebenen Buch „Über den demokratischen Untergang und die Wege aus der Ausweglosigkeit“ führt Hans-Hermann Hoppe aus, dass empirisch gesehen, kein Staat als territorialer Gewaltmonopolist spontan oder quasi-organisatorisch, sondern stets „mafiös“ aus einer Art Schutzgelderpressung heraus entstanden ist. Das wird Polizisten, die kleine alte Frauen umkreisen und fesseln nicht bewusst sein, aber von einem Bildungsbürger in roter Robe kann man schon erwarten, dass er geschichtlich einigermaßen bewandert ist. Die Damen und Herren werden also wissen, dass durch die Errichtung des Gewalt- und Rechtsmonopols den Menschen im Lande ein potenziell außenstehender neutraler Richter verwehrt bleibt und sich dadurch alles Eigene, alles Persönliche zum Provisorium wandelt. Genauer gesagt: Es ist sogar ihre Aufgabe, jeden ethischen Defekt, jede moralische Unverschämtheit staatlichen Handels entsprechend zu konfabulieren.

Leben und Gesundheit sind keine persönlichen Angelegenheiten mehr, sondern stehen, wie die zwangsweise Entlausung gefangen genommener Soldaten, im angeblichen Ermessen der Gewaltherrscher. Und während die Entlausungen ehemals bewaffneter Haufen offenkundig geeignet und verhältnismäßig erscheinen, sollen heute imaginäre Personen in konstruierten Wirklichkeiten mit der Verletzung tatsächlicher Personen geschützt werden.

Keine Frage, es sind in der Vergangenheit bis heute reale Personen in Folge einer durch das Coronavirus verursachten Infektion schwer erkrankt oder auch verstorben. Wie viele, weiß niemand genau, denn man hat eine repräsentative Erhebung gescheut wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser. Wurde die Formulierung „mit oder an einer Corona-Infektion gestorben“ 2020 noch aufgrund ihrer Beliebigkeit gelegentlich kritisiert, ist die Vagheit heute wohl Standard epidemiologischer Kaffeesatzleserei.

Dagegen ist mit einer hinreichenden Anzahl an Untersuchungen einwandfrei bewiesen, dass auch mehrfach geimpfte Personen andere Personen infizieren können. Die dreifach geimpfte Pflegehelferin besitzt folglich ein weitaus höheres Potenzial, ihre Patienten zu infizieren, als eine nicht geimpfte, da Erstere über Wochen hinweg infektiös sein kann, ohne es zu merken, während die Ungeimpfte eher Krankheitssymptome verspürt und sich deshalb krankschreiben lässt. Das Gleiche gilt für die Gefahr, sich im Freien zu infizieren; sie ist nach allen gemachten Untersuchungen denkbar gering. Das war bereits 2020 eindeutig belegt und trotzdem wird die Pflicht, bei Demonstrationen einen Mundschutz zu tragen, nicht gestrichen. Oder gerade deswegen?

Natürlich setzt sich die deutsche Regierung für die Versammlungsfreiheit ein. In Kasachstan! Natürlich ist man sich völlig darin einig, dass die Polizei nicht gegen Demonstranten vorgehen darf. In Moskau!

Im rechtsstaatlichen Deutschland geht es darum, Verstöße gegen die einschlägig getroffenen Infektionsschutzverordnungen zu ahnden. Und hat man nun so eine alte Frau mit mehreren Mannen eingefangen und ist ihre Identität nicht vor Ort feststellbar, wird die Person festgehalten und für die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen abgeführt (§ 163b StPO). Die Freiheitsentziehung zur Identitätsfeststellung, so § 163c darf die Dauer von zwölf Stunden nicht überschreiten. Na, das wird in Moskau auch nicht länger dauern.

Dabei ging ich nun, liebe Rechtssuchende und Frauen, davon aus, dass sich die abgeführte Person die Fingerkuppen nicht verklebt hat. Damit hätte sie die Identitätsfeststellung ja vorsätzlich verhindert und ihren grundsätzlichen Widerstand gegen die Rechtsordnung offenbart. Folglich griffen die einzelnen Polizeigesetze der Länder. Und diese lassen sich derart interpretieren, dass 14 Tage Haft schon mal drin sind. Alleinstehende ältere Frauen sollten also, gehen sie ohne Mundschutz zu einer Demonstration, vorsorglich ihrem Fußpfleger Bescheid sagen und dem Nachbar einen Schlüssel geben, dass er die Katze füttert und die Blumen gießt.

Obwohl es das besagte Video nicht zeigt, wird die Frau sich den Anordnungen der Uniformierten irgendwie widersetzt haben, weshalb es „erlaubt“ war, sie zu fesseln. Das ist die häufigste Art des unmittelbaren Zwangs und führt regelmäßig auch noch zu einer Strafanzeige gegen die gefesselte Person, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB), womit jede Fesselung sich im Zirkelschluss legitimieren lässt.

Bleiben Sie stark, verehrte Frauen im Rentenalter, denn ich komme jetzt zur Ehrverletzung. Natürlich ist entsprechend der gewaltherrschaftlichen Ordnung weder Ihre Würde noch Ihre Ehre verletzt, zwingt man Sie ohne hinreichenden Grund einen Mundschutz zu tragen. Und selbstverständlich ist weder Ihre Ehre noch Ihre Würde verletzt, stellt man Sie gefesselt auf einem öffentlichen Platz aus, um Ihren Abtransport in eine Zelle vorzubereiten. Sie sind es doch, die unkontrolliert vermeintliche Viren in die Luft geblasen hat und damit die Verseuchung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen in den Alten- und Pflegeheimen zwei Kilometer weiter grob fahrlässig in Kauf nahm. Und Ungehorsam – Mama wird sich noch an die Erziehung ihrer Kinder erinnern – muss bestraft werden. Da gab es früher, dann ganz ohne Strafprozessordnung, auch mal Stubenarrest.

Und so ist es durchaus verständlich, dass die Jungmänner in Uniform weder in ihrer Ehre noch in ihrer Selbstachtung bei der Exekution dieser gewaltherrschaftlichen Maßnahmen gefährdet waren. Ich kann mich irren, doch der Begriff „Anstand“ findet man wohl in keiner Gesetzesnorm.

Deshalb schien es auch die Beamten nicht zu beeindrucken, dass irgendwer der Umstehenden rief: „Schämt euch! Das könnte eure Mutter sein!“

Aber ein anderer muss wohl „Dumme Sau“ oder „Blöde Schweine“ gerufen haben. Nur konnte man diesen nicht greifen, da man mit fünf Mann ja die gefesselte Alte zu bewachen hatte. Aber jetzt, durch die Veröffentlichung des Videos, macht sich die veröffentlichende Person den Inhalt dieser Ehrverletzung zu eigen und ist deshalb fällig.

So ist das, liebe Polizisten und Polizistinnen beiderlei Geschlechts. „Es ist nicht schwer“, so Hoppe in seinem oben erwähnten Buch, „die Ursache dieser zunehmend spürbaren Abweichung der gesellschaftlichen Realität von einer natürlichen Ordnung zu identifizieren und diesen Wandel als notwendige Folge eines einzigen elementaren wie fundamentalen Grundfehlers zu erklären. Dieser Fehler ist die Ursünde, nämlich die Monopolisierung der Funktion der Richterschaft und der Urteilssprechung. Das heißt, die Ursünde ist die Aufstellung einer (aber keiner anderen) Person oder Agentur als höchsten Richter in allen Konflikten, einschließlich jener Konflikte, an denen sie selbst beteiligt ist.“

Wie dargelegt, ist der Konflikt mit dem Mundschutz im Freien und der beabsichtigten Zwangsimpfung vom Herrschaftsapparat selbst inszeniert. Beide Maßnahmen sind weder geeignet, den vorgegebenen Zweck zu erfüllen, noch verhältnismäßig. Aber die Mundschutzpflicht dient dazu, Demonstrationen ordnungsrechtlich untersagen zu können, wie sich ein Großteil der übrigen Infektionsschutzmaßnahmen vortrefflich eignet, systematischen Widerspruch gegen die Gewaltherrschaft der politischen Gauner zu eliminieren und die willkürlich herausgegriffenen Individuen einzuschüchtern und gegebenenfalls existenziell zu vernichten.

Nun werden nicht nur Polizisten einwenden, dass eine Gesellschaft ja eine Ordnung benötige und es nicht sein könne, dass jeder diese Ordnung übertrete, nur weil sie ihm nicht gefalle. Auch hier hilft ein Blick auf die Wurzeln des grassierenden Übels. Denn die Rekrutierung von Polizisten, Soldaten, ihren Anführern und Anstiftern erfolgte in jedem Staat vor der Verkündigung der jeweiligen Ordnung (Verfassung, Gesetze, Vorschriften). Wäre das nicht so, würden die Menschen die Verkünder auslachen und das Verkündete ignorieren.

Die Farce staatlicher Legendenbildung wird deutlich, dreht man die Angelegenheit einmal um: Eine Gruppe von Personen beauftragt einige von ihnen, sie möchten den Schutz ihrer Gemeinschaft übernehmen. Kaum ist dieser Wachdienst beauftragt, erklärt der Oberwachmann, dass er die Unverletzlichkeit der Leute gewähren wolle, es sei denn, er würde aus Gründen, die er noch auflisten würde, beschließen, dass die Gewährung zurückgenommen wird. Jahre später erklärt dann ein Vertreter der Obernachtwächter, auf dem Marktplatz sei ein Mundschutz zu tragen. Seine Tochter habe dies auf Grundlage eines von seinem Schwager erstellten Gutachtens für rechtens befunden, da nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden könne, dass durch die Atemluft irgendwo eine Schaufel umfalle und ein Kind erschlage. Es gehe ja schließlich um Menschenleben.

Oder wir nehmen mal eine Wohneigentümerschaft mit 40 Wohneinheiten. Die Wohneigentümer setzen sich zusammen und beschließen eine Teilungserklärung, bestellen eine Hausverwaltung und verabschieden eine Hausordnung. So weit, so klar. Einige Jahre später ertappt der Hausmeister eine ältere Frau, wie sie gegen einen Punkt der Hausordnung verstößt. Er fragt sie, wie sie heißt. Sie sagt: „Was geht das Sie an?“ Darauf alarmiert der Hausmeister die beiden im Gebäude tätigen Fensterputzer, und mit vereinten Kräften wird die Frau gefesselt und dann gewaltsam in das Büro der Hausverwaltung geschleppt. Dort darf sie dann zwölf Stunden in der Besenkammer festgehalten werden, bis ihre Identität feststeht. Dämmerts oder möchte jemand einen Experten anrufen?