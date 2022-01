Im Visier, die Waffenkolumne Kyle Rittenhouse – ein exemplarischer Fall

07. Januar 2022

Der Zweite Verfassungszusatz und das Recht auf Notwehr

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Freispruch in allen Anklagepunkten, so lautet das Urteil der Jury im Fall des 18-jährigen Kyle Rittenhouse. Der junge Mann hatte im Zuge von Ausschreitungen, die anlässlich einer Demonstration der marxistischen „Black Lives Matter“-Bewegung in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin erfolgten, zwei Menschen erschossen und einen dritten schwer verletzt. Seine Anwälte plädierten ...