Squid Game Antikapitalismus? Im Gegenteil!

12. Februar 2022

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Eine Dramaserie des Streaming-Dienstes Netflix, produziert von dessen junger Dependance in Südkorea, hat 2021 alle Rekorde gebrochen. Allein in den ersten vier Wochen wurde das Werk von weltweit 142 Millionen Nutzern abgerufen, das Merchandising boomt, im Westen wie in Asien erfreuen sich die Kostüme großer Beliebtheit, längst häufen sich Berichte ...