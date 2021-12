ef 219 Editorial

13. Dezember 2021

Ein Adventskalender, der bleibt

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Nun leben wir in Dystopia. Der Impfzwang, der erst noch – in Deutschland und Österreich, wo sonst? – offiziell als „Pflicht“ eingeführt werden soll, existiert längst in weiten Teilen der Welt. Wie anders soll man es nennen, wenn „Ungeimpfte“ so ziemlich alle Bürgerrechte verloren haben und vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind? Wenn man kerngesund, aber gekennzeichnet als Nicht-Arier, in kein Geschäft, kein Restaurant, keinen Konzertsaal und kein Friseurgeschäft mehr hineinkommt? (Gut, Letzteres trifft mich persönlich nicht zu sehr.)

Den neuen „grünen Pass“ haben bei Nacht und Corona-Nebel auch Uno-Mitgliedsstaaten wie die Schweiz, die Niederlande und sogar zuletzt klammheimlich Schweden eingeführt, wenn auch dort zunächst ausschließlich zum Einlass bei Massenveranstaltungen. Aber wichtig ist eben, dass auch dieses gegen die Corona-Grippe an sich völlig absurde und jahrzehntelang im ehemals freien Westen genauso undenkbare „Werkzeug“ der Ausgrenzung und Einhegung aller Unliebund Unbeugsamen erst einmal eingeführt wurde. More to come. Den Sozialismus in seinem Lauf…

Wie naiv muss man eigentlich sein, zu glauben, dass die planmäßig eine nach der anderen bei ständig neuen Lügen und falschen Beschwichtigungen durchgezogenen „Maßnahmen“, die unsere Welt Schritt für Schritt in eine Sklavengesellschaft verwandeln – sie nennen es ganz offen Great Reset –, irgendetwas mit einem seltsamen Virus zu tun hätten? Dass eine in ihrer Wirkung jedes Versprechen auf Immunität und Nichtübertragbarkeit millionenfach brechende „Impfung“, die tatsächlich eine Genmanipulation ist und bei deren bekannten, aber von Politik und Propagandapresse verschwiegenen oder heruntergespielten kurz- und mittelfristigen Nebenwirkungen jedes andere Medikament in „normalen Zeiten“ längst erst einmal wieder vom Markt genommen worden wäre, uns irgendwann „die Freiheit zurückbringen“ würde? Ach, wirklich?

Nebenbei: Wenn Sie an medizinisch ausgewogenen Informationen zum Thema Corona-Impfung interessiert sind, dann empfehle ich sehr den wöchentlichen Podcast „indubio“ auf der Achse des Guten, in dem Burkhard Müller-Ullrich stets mit handverlesenen Fachleuten auch für Laien verständlich diskutiert.

Jetzt höhnen und fürchten besonders Beflissene, dass die „Querdenker“, also die Skeptiker, sich „in die Enge getrieben fühlen könnten“. Als wenn Apartheid und allerhand längst real existierende Folterwerkzeuge nur ein Gefühl wären. Das Gefühl jedenfalls mache die „Schwurbler“ noch „gefährlicher“, man müsse sie also noch besser beobachten und einhegen. Niemand hat die Absicht, Konzentrationslager zu errichten...

Wo ist eigentlich all die Toleranz derer, die sie in der Vergangenheit immer einforderten? Wo sind die vielen mit den „Ungeimpften“ solidarischen Schwulen, Schwarzen, Behinderten und Bekloppten, jetzt, wo es wirklich mal darauf ankäme, Zivilcourage zu zeigen? Ja, wir leben in der Apokalypse, einer Zeit der Offenbarung: Auch die letzten Scheinoppositionellen haben alle Hüllen fallen lassen. Der FDP-Vorsitzende spricht sich – nach der Wahl – offen für die Zwangsspritze aus. Das ist immerhin ehrlicher als die falschen Fuffziger Kubicki oder Schäffler, die in einem miesen Schauspiel persönlich im Bundestag – vielleicht, offiziell, bei sicherer Mehrheit – dagegen stimmen werden. Was für Heuchler! Auch der Springer-Verlag ist nach der Säuberungsaktion gegen Julian Reichelt mehr als nur auf Linie – die „Bild“ heizt die Hölle Deutschland jetzt richtig mit ein, gemäß ihrer neuen Lieblingsvokabel: „knallhart“.

Nun also soll auf Teufel komm raus (wörtlich, steht zu befürchten) „durchgeimpft werden“, jeder, und immer wieder und wieder und als je unwirksamer oder nach Kosten-Nutzen-Rechnung auch gefährlicher sich der Stoff erweist, desto mehr und heißer müssen die Nadeln spritzen. Die Bekanntschaft eines unter vier Augen vertrauenswürdigen Impfarztes, wenn Sie verstehen, was ich meine, könnte in den nächsten Monaten zur härtesten Währung der Welt werden.

Wohlgemerkt: Wer dem staatsverordneten Medikament vertraut, bitte schön! Noch nirgends habe ich von einem Skeptiker gehört, der etwas dagegen hätte, wenn sich ein anderer impfen lassen möchte. Dabei ist die Einbahnstraße der Intoleranz noch eher die geringere Sorge um unser aller Zukunft und Freiheit. Denn die pure Hetze wird auf die Spitze getrieben: Eine Berliner „Sozialsenatorin“, die die Reinen dazu aufruft, private Kontakte mit den Diskriminierten zu meiden. Ein „Ethikrat“, der den Verfolgten die Ausreise aus dem Land verweigern möchte. Ein „Weltärztepräsident“, der die Diffamierten auspeitschen, also foltern lassen will. Und ein „christlicher“ Bischof, der mit diesen 30 Prozent der Mitbürger „keinerlei Mitleid hat“. Jeder der vier Doppelplus-Charaktere hätte dafür noch vor zwei Jahren seinen Job und jedes Ansehen verloren – jetzt werden die schlimmsten Hasser auch für die größte sadistische Niedertracht noch angefeuert. Alle Hemmungen, jeder Anstand sind gefallen – und es offenbaren sich Bestien und Monster unter den Talaren, Kitteln, Anzügen und Kleidern. Auch das staatliche Gewaltmonopol entpuppt sich zur Kenntlichkeit.

Und es täusche sich niemand: Die täglichen Jagdsignale wirken, grundüble Szenen der Ab- und Ausgrenzung spielen sich längst in unserem Alltag ab. Zwischen ehemaligen Freunden. Unter Kindern.

Als wir vor 24 Jahren das Magazin eigentümlich frei gründeten, schrieb ich: „Wir sind auf dem besten Wege in den totalitären Sozialismus.“ Nun sind wir angekommen. Aus einem Heft der Warner und Mahner ist ein Organ der Dissidenz geworden – und täglich wird die Luft für Widerspruch dünner. Das wissen nicht nur wir Autoren, sondern auch Sie, unsere Leser. Nie haben wir so viele und vor allem so eindringlich dankende Zuschriften, Anrufe und Besuche erhalten wie gerade in den letzten Wochen. Das rührt zutiefst, und es motiviert.

Und deshalb freut es mich so sehr, dass wir wie geplant am 1. Dezember zusammen mit einem kleinen Relaunch unserer Website auch mit einem erweiterten neuen Online-Programm gestartet sind. Zu den sieben bekannten Videokolumnen – jeden Tag eine um 18 Uhr (siehe Anzeige Seite 32) – kommen jetzt zehn feste Online-Kolumnen ausgesuchter scharfer Federn (siehe Seite 28–29): Jeden Wochentag um 6 und um 12 Uhr beleuchtet ein Kolumnist – darunter langjährige ef-Autoren, aber auch neue oder junge, bislang weitgehend unentdeckte Stimmen – für die ef-Leser das Zeitgeschehen in diesen dunklen Tagen online auf ef-magazin.de und erwärmt vielleicht auch mit einem menschlichen Licht und gerne viel Humor die Herzen. Ein Adventskalender, der bleibt.

Vor knapp sechs Jahren haben wir zum letzten Mal die Heft- und Abogebühren erhöht. Seitdem sind allein die Portokosten um mehr als 20 Prozent gestiegen, andere Preise, jetzt, wo der jahrelang per Druckerpresse geschüttelte Inflations-Ketchup lehrbuchgemäß herausspritzt, zuletzt noch stärker. Wir bitten um Verständnis, dass wir hier – und nur hier – mitziehen.

Nun wünsche ich Ihnen, verehrte Leser, viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn mit dieser Ausgabe und auch mit den in Ihrem Abonnement enthaltenen täglichen neuen Online-Kolumnen! Es kommt auf uns alle, auf jeden Einzelnen an, in diesem, wie es der Kollege Martin Moczarski im Dachthekenduett so schön formulierte, epischen Kampf zwischen gut und Kommunismus. Ach ja: die neue Bundesregierung? Wie sagte Franz Josef Strauß in einer anderen Epoche einmal so treffend: Man muss sich die Gestalten nur anschauen. Auch um zu erkennen, dass wir alle Chancen haben, zu gewinnen. Ihr argumentatives Kartenhaus steht kurz davor, gründlich in sich zusammenzufallen. Wir alle müssen nur zusammenhalten, widerstehen, und ein wenig pusten. Pusten Sie bitte mit – und bleiben Sie uns gewogen und Folgendem gewahr: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern mit und an Corona, Klima oder sonst was. Mehr Freiheit! Unsere Zeit kommt.

