05. Dezember 2021

Das verschwiegene Leid der Corona-Politik

„Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist.“ So der österreichische Kanzler Sebastian Kurz zu Beginn der Pandemie. Eine massive Übertreibung der von der Seuche ausgehenden Gefahr, das Schüren von Panik, die Aussetzung einer Reihe von verfassungsmäßig garantierten Rechten und bis in den Winter 2021/22 reichende Eingriffe ins Wirtschafts- und Privatleben stehen bis heute ganz oben auf der Agenda auch der deutschen Bundesregierung. Dass jede Therapie Nebenwirkungen nach sich ziehen kann, wissen nicht nur Mediziner und Patienten. So verhält es sich auch mit den „Kollateralschäden“ politischer Maßnahmen. Das vorliegende Buch widmet sich den von Politik und Medien weitgehend ausgeblendeten, unerwünschten Nebenwirkungen der Corona-Politik. 14 Porträts von auf unterschiedliche Weise durch Corona-Maßnahmen betroffenen Menschen liefern ein anschauliches Bild von den Negativfolgen einer ausschließlich an der Seuchenbekämpfung orientierten Politik, die jede Kritik daran zur groben Fahrlässigkeit erklärt und jeden Widerstand dagegen kriminalisiert. Von der engagierten Polizistin, die ihren Dienst quittierte, weil sie für und nicht gegen die steuerzahlenden Bürger arbeiten wollte, dem Kinderarzt, der seine Patienten nicht im Stich lassen will, der populären Fernsehschauspielerin, die als Impfskeptikerin dem Staatsfunk untragbar erscheint und die deshalb neuerdings für einen Privatsender arbeitet, dem um seine Existenz kämpfenden Künstler und Gastronomen und anderen Betroffenen wird hier dargelegt, was von Politik und Medien totgeschwiegen wird. „Teile und herrsche“ ist ein uraltes Prinzip der Macht. Keine andere Krise der letzten Jahrzehnte hat der Politik einen besseren Anlass geliefert, die Gesellschaft derart auseinanderzudividieren. Sachdiskussionen zum Thema sind kaum noch möglich. Die Frage nach Richtig oder Falsch wurde durch die nach Gut und Böse ersetzt. Die Rückkehr zu einer sachlichen Debattenkultur tut dringend not.

„Gert Bachmann: Lockdown-Schicksale: Das verschwiegene Leid der Corona-Politik“ bei amazon.de kaufen