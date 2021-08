„Herrscher“ in heutigen Demokratien Wettbewerb der Unmoral

13. August 2021

Wann bemerken die Bürger endlich den Betrug?

von Max Reinhardt

Der Staat betrachtet dich als sein Eigentum. Der Unterschied zum Sklavenbesitzer früherer Zeiten besteht lediglich darin, dass grundsätzlich ein freier Zugang zu Positionen innerhalb des Staates besteht. Während Menschen früher oftmals in eine bestimmte gesellschaftliche Klasse hineingeboren wurden, können die Menschen in Staaten wie Deutschland unabhängig ihres familiären Backgrounds zu demokratisch legitimierten Herrschern aufsteigen.

Für lange Abschnitte der Menschheitsgeschichte konnten allein schon theoretisch nur ganz wenige Menschen an Herrschaftspositionen gelangen, da man dazu in entsprechende Dynastien hineingeboren sein musste. Man musste von adeliger Abstammung sein, um überhaupt von der Macht träumen zu können. Der Wettbewerb um Herrschaftspositionen war als auf einen kleinen Anteil der Menschen begrenzt.

Seit Anbeginn des demokratischen Zeitalters nach dem Ersten Weltkrieg kann nun theoretisch jeder Herrscher werden, ganz unabhängig davon, in was für eine Familie er hineingeboren wurde. Das mag erst mal fairer klingen, bedeutet jedoch nichts anderes, als dass der Wettbewerb um Macht und Herrschaftspositionen zugenommen hat.

Und Wettbewerb ist nicht immer gut. Wettbewerb zwischen Produzenten von Gütern ist gut, da er zu steigender Qualität und sinkenden Preisen für den Konsumenten führt. Doch Wettbewerb zwischen Produzenten von Ungütern hat genau den gegenteiligen Effekt. Und Herrscher und Regierungen produzieren immer mehr Ungüter als Güter, richten mehr Schaden an, als sie Gutes tun.

Politischer Wettbewerb ist immer ein Wettbewerb der Unmoral. Wer ist der geschicktere Demagoge und wer kann die Bevölkerung besser auspressen? Wer ist der ungeniertere Lügner und Betrüger? Wer ist skrupelloser und gerissener? In diesen Fragen treten Berufspolitiker gegeneinander an, nicht im Wettbewerb darum, wer am meisten Gutes zu geringsten Kosten bewirken kann.

Und solange die Mehrheit der Bevölkerung sich darüber hinwegtäuschen lässt und immer und immer wieder auf die leeren Versprechen der politischen Klasse hereinfällt und deren größtenteils sogar legalisierte Verbrechen immer und immer wieder durch die Abgabe ihrer Stimme legitimiert, wird es so weitergehen.

Erst wenn genügend Menschen auf fundamentaler Ebene umdenken und ihre Stimme behalten, anstatt sie abzugeben, erst dann wird sich etwas ändern. Erst wenn nur noch die politische Klasse selbst zur Wahl geht oder ein Gesetz einführt, das jeden Bürger unter Strafandrohung zur Stimmabgabe verpflichtet und damit jeglichen Rest Legitimität des Systems verspielt, erst dann wird das Elend ein Ende finden.

Und zur AfD: Ich halte die AfD langfristig für die gefährlichste Partei Deutschlands. Warum? Weil die AfD die nationalste der derzeit relevanten Parteien ist – während sie gleichzeitig wie alle anderen Parteien eine demokratische und damit letztlich sozialistische Partei ist. Wenn wir die internationalsozialistische Einheitspartei aus SED/Grünen/SPD/CDU als einen Pol haben, dann ist die AfD der nationalsozialistische Gegenpol. Und da nationaler Sozialismus die Massen langfristig besser begeistern kann als internationaler Sozialismus – schließlich teilen die meisten Menschen ihr Geld bereitwilliger mit Angehörigen der gleichen Nation als mit der ganzen Welt – sehe ich in der AfD die Gefahr, dass sie den Realdemokratismus deutlich länger am Leben erhalten könnte als die anderen Parteien.

Zur Verdeutlichung: Wenn ich mich an der Bundestagswahl beteiligen müsste (!), würde ich die Grünen wählen – denn es ist die grüne Politik, die den Zusammenbruch des bestehenden Systems am schnellsten herbeiführen wird, während es der AfD durchaus gelingen könnte, das Elend viel länger auszudehnen. Deswegen halte ich die AfD für die gefährlichste Partei Deutschlands: Sie hat das Potenzial, das System BRD noch viel länger am Leben zu erhalten als die anderen Parteien.

