Corona-Gipfel Deutschland Kommen nun Nachteile für Menschen ohne Impfung?

09. August 2021

Doch was auch immer beschlossen wird – auch diese Krise könen wir vereint überstehen

von Max Reinhardt

Nehmen wir einmal an, dass beim morgigen Corona-Gipfel beschlossen wird, dass „Ungeimpfte“ ab Tag X selbst Supermärkte nur noch mit Vorlage eines negativen Tests betreten dürfen. Nehmen wir auch mal an, dass man die Gültigkeit dieser Tests auf wenige Stunden begrenzen und sie kostenpflichtig machen würde. Und, ganz entscheidend, nehmen wir obendrein mal an, dass diese Tests auch wirksam am Eingang der Geschäfte kontrolliert werden würden.

Nehmen wir all das mal an und stellen uns die sich aufdrängende Frage: Wie geht es für all die Menschen weiter, die sich entweder nicht impfen lassen wollen oder können? Ist die rote Linie nun überschritten und der Zeitpunkt zum Auswandern in ein weniger gestörtes Land gekommen? Selbst vor Corona sind ja von Jahr zu Jahr Hunderttausende Menschen aus Deutschland in weniger repressive Länder mit geringeren Zwangsabgaben ausgewandert – während natürlich immer auch Hunderttausende Menschen eingewandert sind.

Doch darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr will ich Folgendes sagen: Ich persönlich bleibe bis auf Weiteres beim Aussitzen. Ich kann jeden, der aus dem Deutschland der Gegenwart auswandert, sehr gut verstehen – werde selbst jedoch bleiben, solange mein Leib und Leben nicht unmittelbar bedroht sind.

Diesen Punkt würde ich beispielsweise als erreicht betrachten, wenn ich faktisch nicht mehr an Lebensmittel gelangen kann, ohne mich „impfen“ zu lassen. Dieser Punkt wäre jedoch durch oben getroffene Annahmen nicht erreicht. Lebensmittel lassen sich genauso nach Hause liefern wie Amazon-Pakete. Es gibt Online-Supermärkte. Und man kann sich mit anderen Menschen zusammentun, die das gleiche Problem haben.

Unterm Strich bin ich ziemlich zuversichtlich, dass der Kapitalismus und der gesunde Menschenverstand auch diese Krise überstehen werden. Und jede Krise ist auch eine Chance: Vielleicht kommt für den ein oder anderen jetzt die perfekte Gelegenheit, ein Unternehmen zu gründen – ein Unternehmen, dass Menschen mit Lebensmitteln versorgt, die nicht mehr in öffentlichen Supermärkten einkaufen wollen.

Das kann ein Bringdienst sein, eine Nachbarschaftshilfe mit Lebensmittelverteilstelle im Keller oder auf dem Hinterhof, ein Online-Portal, das „Ungeimpften“ die Möglichkeit gibt, „Geimpfte“ für Einkäufe und Botengänge anzuheuern oder oder oder. Doch all diese Möglichkeiten kann nur sehen, wer sich seinen Verstand nicht von Angst vernebeln lässt.

Die deutsche Bevölkerung hat schon viel schlimmere Krisen überstanden als diese. Die Pest, den Dreißigjährigen Krieg, Hyperinflation, die Weltkriege – und auch diese gegenwärtige Krise wird vorübergehen. Ob es danach besser oder nur anders wird, das steht in den Sternen. Aber ich lasse mich doch nicht von dem Gesindel rund um Merkel und Co aus meiner Heimat verjagen.

Dieser Text erschien zuerst im Telegram-Kanal des Autors.