Corona-Aufarbeitung Die Abrechnung

21. März 2023

Wenn Täter und Opfer untrennbar miteinander verbunden sind

von Max Reinhardt

Es liegt in unserer menschlichen Natur, nach Gerechtigkeit zu verlangen. Was wir als gerecht empfinden, das kann sich unterscheiden, aber wir sind uns alle einig darin, dass Gerechtigkeit besser als Ungerechtigkeit ist. Genauso liegt es in unserer Natur, Ungerechtigkeiten ausgleichen und bestrafen zu wollen.

Und doch findet sich stets Ungerechtigkeit, die noch nicht ausgeglichen oder bestraft wurde. Fortlaufend geschehen neue Ungerechtigkeiten, und wir kommen mit Ausgleich und Bestrafung nicht hinterher. Das lässt uns manchmal am Leben und an der Menschheit insgesamt zweifeln.

Dieses psychologische Muster scheint mir auch die Grundlage für jahrtausendealte Geschichten und Mythen zu sein, beispielsweise das Jüngste Gericht in der Bibel oder der Weltenbrand in der Edda. Diese Geschichten sind Geschichten der Abrechnung. Gott beziehungsweise das Schicksal rechnet ab, bestraft und gleicht aus.

Aber natürlich kann es keine wirklich finale Abrechnung geben, denn das Leben geht immer irgendwie weiter, auch in den Mythen. Und so entsteht auch immer wieder neuer Bedarf für ausgleichende Gerechtigkeit, Abrechnung und Bestrafung. Vermutlich haben diese Geschichten deshalb die Jahrtausende überdauert.

In den letzten Jahren hat sich unfassbar viel Ungerechtigkeit angestaut. Die Corona-Jahre haben tiefe Spuren in den Seelen zahlloser Menschen hinterlassen, und eine Abrechnung ist überfällig. Aber die wird es nie geben. Genauso wie es keine Abrechnung nach anderen großen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gab. Warum? Weil Täter und Opfer untrennbar miteinander verbunden sind.

Lassen Sie mich das konkret anhand meines eigenen Beispiels veranschaulichen: Ich habe zwar viel Zeit und Energie in Aufklärung und Wahrheitsfindung investiert, habe aber gleichzeitig auch zahllose Lügen toleriert – und mich so mitschuldig gemacht.

Beispielsweise habe ich im Jahr 2020 ein Interview mit dem Arzt Claus Köhnlein geführt, der bereits damals die fundamentale Verlogenheit des offiziellen Corona-Narrativs belegte. Aber ich habe es toleriert, dass sich Menschen meines engsten Umfeldes dieses Interview nicht einmal angesehen haben. Ich habe es von Anfang an toleriert, dass von mir geliebte Menschen sich belügen lassen und sie sogar aktiv an der Verbreitung der Lügen mitwirken.

Warum? Eben weil ich sie liebe. Das ist menschlich: Wir gehen Kompromisse ein, des lieben Friedens wegen und weil die Alternative uns als das größere Übel erscheint. Verständlich.

Aber all das hat Folgen. Was im Kleinen das Tolerieren von Lügen am gemeinsamen Esstisch ist, wird im Großen zum Tod von Abermillionen von Menschen. Das war bei den Nationalsozialisten so, das war bei den Kommunisten so, das war bei Corona so.

Um nur ein einziges konkretes Beispiel dafür zu geben: Bereits im Dezember 2020 gab die Welthungerhilfe bekannt, dass die Shutdown/Lockdown-Maßnahmen zu 30 Millionen zusätzlichen Todesfällen führen. Das war noch ganz am Anfang und noch vor der Spritze.

Wie viele Millionen Tote und schwer Geschädigte sind seitdem dazugekommen? Wie viele Menschen wurden durch die gesellschaftlichen Maßnahmen in den Suizid getrieben? Wie viele sind aufgrund der Shutdown-Maßnahmen verhungert? Wie viele sind an der Spritze verstorben und wie viele für immer traumatisiert und geschädigt? Und wie viele ungeborene Babys wurden im Mutterleib durch die Injektion ermordet und wie viele konnten aufgrund zerstörter Fruchtbarkeit gar nicht erst gezeugt werden?

All das könnte man recherchieren und ausrechnen. Vielleicht macht das auch jemand. Aber das menschliche Ego wird immer Wege finden, sich selbst gut dastehen zu lassen. Zwiedenken, abspalten und Co machen es möglich.

Der Mensch ist ein Meister des Selbstbetruges und der Lüge. So wie damals praktisch alle mitgemacht haben, so haben auch heute praktisch alle mitgemacht. Und wenn alle schuld sind, dann ist niemand mehr schuld. Wer sollte also mit wem abrechnen?

Also was tun? Die Wahrheit sagen, auch wenn es wehtut. Die Lügen klar als solche benennen. Und was, wenn es nicht nur wehtun würde, sondern irreparable Folgen hätte, die Wahrheit zu sagen? Gründlich abwägen, was schlimmer ist – und notfalls schweigen. Aber niemals lügen – denn auch wenn es keine irdische Abrechnung gibt und nie geben wird, so bleibt als letzte Zuflucht der Gerechtigkeit doch die Hoffnung auf die finale Abrechnung nach dem Tode.