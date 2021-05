20. Mai 2021

(1946-1979)

Mit Romanen wie „Wer ist John Galt?“ oder „Der Ursprung“ und mit politphilosophischen Werken wie „Für den neuen Intellektuellen“ erwarb die russisch-amerikanische Autorin Ayn Rand weltweite Bekanntheit. Ihr kompromissloses Eintreten für einen durch keinerlei Sozialkitsch verunzierten Kapitalismus und ihre biographisch bedingte rigorose Ablehnung des Sozialismus in all seinen Erscheinungsformen und Konsequenzen (sie hatte die Umtriebe der Bolschewiken mit angesehen, ehe sie 1926 der Sowjetunion den Rücken kehrte und in die USA emigrierte) sind legendär und machen ihre Werke für jeden Freisinnigen zur Pflichtlektüre. Das vorliegende Buch ist erstens eine Sammlung von Texten, die im Jahr 1962 als wöchentliche Kolumnen in der „Los Angeles Times“ erschienen und die tagespolitisch relevante Fragestellungen zum Inhalt haben wie die Kubakrise oder den damals in Großbritannien praktizierten „nationalen Sozialismus“. Zweitens besteht es aus einigen zwischen 1946 und 1979 geschriebenen Kurztexten mit zum Teil völlig unpolitischen Themen – wie etwa Rands Leidenschaft für die Philatelie. Was die tagespolitisch orientierten Kolumnen Rands heute noch lesenswert macht, ist die bemerkenswerte Gabe der Autorin, Oberflächen zu durchdringen und treffsicher die Ursachen und Dynamiken zu analysieren, die zu den jeweiligen Geschehnissen führten. Ihre gnadenlose Abrechnung mit dem damals amtierenden Präsidenten John F. Kennedy, der sich wohl nur infolge seines gewaltsamen Todes bis heute großer Popularität erfreut (weshalb sonst?), ist dieser Fähigkeit Rands geschuldet. Durch alle ihre Texte – auch durch ihre Zeitungskolumnen – zieht sich ihr unbeugsames Eintreten für das Wahre, Gute und Schöne, ihre Bewunderung für kreative Geister und „Macher“ und ihre tiefe Verachtung für Mitläufer, Schwächlinge und alles Durchschnittliche. Dass sie die von Intellektuellen geringgeschätzten Mike-Hammer-Kriminalromane Mickey Spillanes liebte, passt ins Bild.

