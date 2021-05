20. Mai 2021

Klarsicht ohne rosarote Brille

„Menschenrechte sind wichtiger als Eigentumsrechte.“ – „Der freie Markt begünstigt Egoismus und zerstört die Solidarität.“ So etwa lauten Klischees der Kapitalismuskritik. Sie sind typisch für den Irrtum, dass der naturgegebenen Knappheit von Ressourcen mit der Deklaration von Menschenrechten beizukommen ist. Es ist leicht, Ansprüche zu formulieren, die jedem Menschen zustehen sollen. Doch an welche Adressaten sind derartige Forderungen zu richten? Ansprüche für die einen, die Verpflichtungen für die anderen bedeuten, sind kaum „universelle Rechte“ zu nennen. Ein Menschrechtskatalog beseitigt keine Knappheit. Nicht der Markt ist für ein Defizit an Solidarität verantwortlich, weil er ja ohne freiwillige Kooperation gar nicht funktioniert. Es ist die erzwungene Umverteilung, die jede Solidarität zerstört. Solidarität setzt nämlich Freiwilligkeit voraus. Solidarität und Zwang aber sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Begriff „Solidarität“ wird missbraucht, wenn privates Eigentum konfisziert und seine zwangsweise Umverteilung durch den Staat gerechtfertigt werden sollen. „Unehrlichkeit und Betrug sind Folgen des Kapitalismus.“ – „Gemeinnützigkeit ist der Profitorientierung moralisch überlegen.“ So lauten zwei weitere Gemeinplätze. Wahr ist indes: Der Markt basiert auf Treu und Glauben. Niemand macht freiwillig mit Betrügern Geschäfte. Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Friedfertigkeit sind essenziell für eine Marktwirtschaft. Wenn dagegen der Staat marode Betriebe „rettet“, konterkariert er die Tugend des Marktes, indem er das Korrektiv eines Bankrotts unrentabler Unternehmen ausschaltet. Wer die Gemeinnützigkeit zum Gegensatz privaten Gewinnstrebens erklärt, verkennt den Nutzen, den die Allgemeinheit durch profitable Unternehmen erfährt. Gewinne kann auf einem Markt, der nicht durch politische Interventionen verzerrt ist, nämlich nur erzielen, wer Kundenwünsche erfüllt. Pierre Bessard und Olivier Kessler stellen Klischees der zitierten Art entsprechend auf den Prüfstand. Lesenswert!

„Pierre Bessard / Olivier Kessler: 64 Klischees der Politik: Klarsicht ohne rosarote Brille“ bei amazon.de kaufen