20. Mai 2021

Was wir jetzt aus der Krise lernen müssen und wie Sie vom größten Vermögenstransfer der Menschheit profitieren

Nachdem der Erfolgsautor Marc Friedrich sich als Untergangsprophet profiliert hat, etwa mit „Der Größte Crash aller Zeiten“, zeigt er sich im vorliegenden Buch von einer ganz anderen Seite. Er erklärt den bevorstehenden Kollaps des aktuellen Wirtschafts- und Finanzsystems zur Chance für eine klug durchdachte Zukunftsvorsorge. Dass zyklische Krisen in unserem auf inhärent wertlosem Geld aufgebauten Mischsystem (Roland Baader nannte es „Geldsozialismus“) unausweichlich sind, ist hinlänglich bekannt. Dass Krisen häufig den Auslöser für tiefgreifende Reformen bilden, ebenfalls. Solange alles augenscheinlich gut läuft, zeigt sich die „Tyrannei des Status quo“ (Milton Friedman) in ihrer ganzen Pracht. Doch jetzt, da alle vom Autor untersuchten Parameter auf einen in den nächsten Jahren bevorstehenden Megacrash hinzudeuten scheinen, kann uns auch ein totaler Systembruch bevorstehen. Friedrichs nicht unbedingt düstere Prognose lautet, dass nichts so bleiben wird, wie es ist. Welche Register von den politischen Eliten und den Verantwortungsträgern in der Wirtschaft zu ziehen sind, um in einer mit gleich mehreren schwerwiegenden Herausforderungen konfrontierten Welt zurechtzukommen (als da wären Geldentwertung, Schuldenexzesse, Massenmigration, negative demographische Entwicklung in der Ersten und Zweiten Welt und so weiter), beschreibt der Autor nach einer eingehenden Analyse und Bewertung des Istzustandes. Allerdings macht er dabei auch deutlich, dass jeder Einzelne für sich selbst – auch für seine Zukunft – ein gehöriges Maß an Verantwortung trägt, das sich nicht delegieren lässt. Im letzten Teil geht es denn auch um konkrete Vorschläge, wie der Einzelne seine Zukunft materiell absichern kann. Die Zeit traditioneller Anlagen wie Sparbücher, Erlebensversicherungen oder Staatsanleihen sei vorbei. Jetzt gelte es, sich nach in und nach der Krise werthaltigen Investments umzusehen. Marc Friedrich hält dabei auch mit seiner Begeisterung für Kryptowährungen – namentlich Bitcoin – nicht hinter dem Berg.

