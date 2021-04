20. April 2021

Wege aus der selbstverschuldeten Unreife

Alexander Kissler stellt fest: „Kindische Erwachsene sind Erwachsene im Stand selbstverschuldeter Unmündigkeit.“ Die diagnostizierte Infantilisierung der Gesellschaft bedeutet einen Rückfall hinter die Errungenschaften der Aufklärung, die Immanuel Kant als den Aufbruch aus der Unmündigkeit definiert und mit der Forderung verbunden hat, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Im Wettstreit der Gefühle mit dem Verstand kommt Letzterer regelmäßig unter die Räder. Die Figur des Peter Pan verdeutlicht das Problem: Er kann und will nicht erwachsen werden – wie so viele Zeitgenossen heute auch. Folglich hüpfen Erwachsene beiderlei Geschlechts gegen Nazis. Und ihre Kinder, die es nicht besser wissen können, schwänzen unter dem Beifall ihrer Eltern die Schule, um das Klima zu retten. Wäre es nicht zum Weinen, könnte man darüber glatt in Gelächter ausbrechen. Kissler nimmt in seinem Buch häufig, keineswegs kritiklos, Bezug auf den Philosophen und selbsternannten Erziehungsexperten Jean-Jacques Rousseau. Konsumgüterindustrie, Internetgiganten und politische Klasse sind dazu übergegangen, erwachsene Menschen zu duzen. Wie man Kinder halt so anspricht. Und die vom übergriffigen Wohlfahrtsstaat zunehmend unter Kuratel gestellten Bürger sind bereits derart infantilisiert, dass sie bei jedem vermeintlich auftretenden Problem reflexartig eine Intervention ihres Vormunds fordern. Eigenverantwortung in Nimmerland? Passé. Im Zweifel müssen Verbote her – um zu verhindern, dass der Nachbar tut, was man selbst nicht möchte. Diese Mentalität kommt der Verbotspartei schlechthin, den Grünen, gelegen. Sie eilen von einem Wahlerfolg zum nächsten. Dem Hype um Greta Thunberg widmet der Autor breiten Raum. Wenn die politischen Führer dieser Welt ergriffen den stereotypen Anklagen einer Halbwüchsigen (die sich stets auf „die Wissenschaft“ beruft, von der sie aus naheliegenden Gründen keine Ahnung haben kann) lauschen, schrillen die Alarmglocken. Leider kommt die Beschreibung des Weges aus der Unreife heraus am Ende zu kurz.



„Alexander Kissler: Die infantile Gesellschaft - Wege aus der selbstverschuldeten Unreife“ bei amazon.de kaufen