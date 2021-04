20. April 2021

Mann Gottes und unbeugsamer Widerstandskämpfer

Ist von den Verbrechen der Nationalsozialisten die Rede, dann geht es meist um Kriegsschuld und Holocaust. Tausende tragische Schicksale einzelner Widerstandskämpfer fallen unter den Tisch. Bernhard Kreutner widmet sein Buch einem vergessenen Helden – einem in Wien lebenden Pfarrer. Kreutner legt keine herkömmliche Biographie vor, sondern eine in mehrere, voneinander unabhängige Teile gegliederte Arbeit. Ein Teil schildert das Jahr von der Verhaftung Heinrich Maiers bis zu seiner Hinrichtung, wobei sich der Autor auf Gestapo-Protokolle und Aussagen von Weggefährten stützt. Dabei versetzt er sich einfühlsam in die Lage und die Gedanken des Seelsorgers, dem Vorbereitung zu Hochverrat, Feindbegünstigung und Spionage vorgeworfen werden. Maier gehörte einer Widerstandsgruppe an, die den Alliierten über Auslandskontakte die Standorte kriegswichtiger Ziele nannte. Es entsteht das Bild der Maschinerie eines Systems, das seine Macht unter anderem auf Mitläufer und Denunzianten stützt. Das Gefühl, man könnte jederzeit beobachtet und verraten werden, macht die Menschen gefügig. „Helden sind selten“ – wie wahr! Ein zweiter Teil ist als Kurzbiographie angelegt, die die wichtigsten Etappen im Leben des 1908 geborenen Priesters schildert. Danach widmet sich der Autor einer Darstellung der Lebensumstände in der „ältesten Ostmark des Reiches“, wie sie nach dem „Anschluss“ im Jahr 1938 herrschten. Der Bewältigung der Niederlage anno 1945 und der harten Zeit danach (der Osten des Landes stand zehn lange Jahre lang unter Sowjetbesatzung), ist der Schlussteil gewidmet. Viele Junge neigen heute dazu, vom hohen Ross herab über die Altvorderen zu richten, die damals einfach weggeschaut und dem Unrechtsregime keinen Widerstand entgegengesetzt haben. In Zeiten, in denen man sich über allerlei „Mikrotraumata“ sorgt, weil es einfach keine Makrotraumata gibt – wie zum Beispiel einen gnadenlos gegen die Zivilbevölkerung geführten Bombenkrieg –, fällt das allzu leicht. Helden wie Maier waren und sind indes zu allen Zeiten rar.



„Bernhard Kreutner: Gefangener 2959: Das Leben des Heinrich Maier – Mann Gottes und unbeugsamer Widerstandskämpfer“ bei amazon.de kaufen