ef 212 Editorial

09. April 2021

Fußball und (Corona-) Politik

von André F. Lichtschlag

Deutschland, April 2021. Zsolt Petry, ungarischer Torwarttrainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, gibt einer Zeitung in seiner Heimat ein Interview, in dem er sich kritisch zur – in Ungarn verbotenen – Homoehe und zur westlichen Masseneinwanderungspolitik äußert. Unter anderem sagt Petry: „Europa ist ein christlicher Kontinent, und es gefällt mir nicht, den moralischen Verfall zu sehen, der sich über den Kontinent ausbreitet.“ Die Meinungsfreiheit in Deutschland, fügt er hinzu, sei zu solchen Fragen immer stärker unter Beschuss ausgerechnet durch jene, die sich auf Seiten der Toleranz wähnen: „Die Meinung des anderen wird immer weniger toleriert, besonders wenn er eine konservative Meinung vertritt.“ Es dauert genau zwei Tage, da hat der gute Mann wie zum Beweis seiner Thesen seinen Job verloren, nachdem er zuvor noch erfolgreich zu einer maoistischen Selbstanklage genötigt wurde: „Ich möchte betonen, dass ich weder homophob noch fremdenfeindlich bin. Meine Aussage zur Einwanderungspolitik bedaure ich sehr und möchte all die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen und die ich damit beleidigt habe, um Entschuldigung bitten.“ Entlassen wird er nun erst recht. Denn im Showbusiness, wozu in Deutschland auch und gerade König Profifußball zählt, wird keine abweichende Meinung mehr geduldet. Längst stellen 150-Prozentige wie Bundestrainer Jogi Löw den Kader nicht nach sportlichen Gesichtspunkten, sondern nach gesellschaftspolitischen Vorgaben auf oder posieren während der „Pandemie“ anders als der gegnerische Trainer auch ohne Zwang mit Gesichtswindel am Spielfeldrand. Am deutschen Wesen soll wieder mal der Ball ins Tor. Ältere Semester erinnern sich mit Wehmut an die Bundesliga der 1980er, als der überzeugte Kommunist Ewald Lienen sich als Spieler weigerte, auch mal für die imperialistische BRD-Nationalelf aufzulaufen, und der ehemalige NPDler Klaus Schlappner als Trainer von Waldhof Mannheim Fußball-Geschichte schrieb – und Fans wie Medien den zotteligen Ewald genauso lieb hatten wie den schneidigen Schlappi. Meinungsfreiheit sogar im Profisport, das ist lange her und kein deutscher Niedergang alleine, wie es die Total-Politisierung zum Beispiel im US-Baseball gerade wieder zeigte.

Eine abweichende Meinung kann im einst so freien Westen nur noch laut äußern, wer es sich leisten kann: Privatiers und Selbständige. Vorerst, bis auch sie „Sozialkreditpunkte“ sammeln und Konsequenzen fürchten müssen. An allen anderen, die heute meinungsauffällig werden, gehören Exempel wie an Zsolt Petry statuiert, damit es auch einer wie Lothar Matthäus noch kapiert und in den alternativlosen Fragen gefälligst stumm bleibt. Das Prozedere der Inquisition ist scheinheilig, abstoßend und verlogen, wenn etwa die deutsche Schmierenpresse unisono den Kopf des Torwarttrainers fordert, „weil Hertha-Fans sich über seine Aussagen empören“. Als wenn Frösche mit Gendersternchen quaken: Das Kollektiv der Arbeiter, Bauern und Fanschaffenden ersucht die Medienschaffenden um hartes Durchgreifen gegen einen Republikflüchtling.

Deutschland, April 2021. Wir sind im Totalitarismus angekommen. Die Pandemie des Politischen hat den Untergang eines einst recht freien Landes, in dem wir gut und gerne lebten, beschleunigt. Jetzt wird bis zum Anschlag Rassismus unter dem Banner des Antirassismus praktiziert, die Greta-Jugend hüpft für den Regen und noch mehr Steuern, vernichtende Intoleranz wird als Toleranz durchgedrückt, und Indianer gibt es nicht mehr, gab es nie. Weil die Sozialisten, Kommunisten und Kulturmarxisten in Big Government, Big Media und Big Business von CDU über CNN bis Coca-Cola glauben, sich nun wirklich alles erlauben zu können, wird auch noch der Transsexuellenstern als krönender Ausdruck formvollendeten Schwachsinns im Sprachgebrauch durchgedrückt. Von der Corona- soll es schnurstracks weiter in die Klima-Diktatur gehen. Das alles sieht auf den ersten Blick niederschmetternd aus für jeden, der sich für Freiheit erwärmt oder auch nur einen Funken Anstand oder schlicht gesunden Menschenverstand bewahrt hat.

Der zweite Blick macht optimistischer, denn das Spiel dauert 90 Minuten: Sie gehen zu weit, jetzt viel zu weit. Wer glaubt ihnen überhaupt noch? Wer glaubt noch an das schreckliche Killervirus und die Notwendigkeit für all die turbosozialistischen Zwangsmaßnahmen, die Grundrechtsbeschneidungen und Berufsverbote seit einem Jahr? Wer glaubt noch an die mit viel Aufwand herbeigemessenen „Fallzahlen“ im siebten Lockdown-Monat, während vor fünf Wochen Texas alle staatlichen Verordnungen inklusive Maskenzwang beendete und die „Neuinfektionen“ dort neue Tiefstände erreichen? Wer glaubt Merkel, Söder, Lauterbach, Drosten, Raschke, Böhmermann, Löw und all den anderen Systemschranzen auch nur noch ein Wort? Die Herren Profifußballer sicher am allerwenigsten, denn die werden in ihrem abgeschotteten Zirkus schon lange dauergetestet – jede Woche muss mal wieder von Thomas Müller bis Serge Gnabry ein positiv getesteter, kerngesunder Mitspieler vom Trainingsplatz in Quarantäne, die Pest-Simulations-Statistik auffüllen helfen, um zwei Wochen später topfit auf dem Platz zu stehen. In diesem Affentheater wissen alle, was gespielt wird, und so mancher Balltreter wird in einer neuen Zeit ein paar sportgeschichtliche Anekdoten zu erzählen haben.

Druck erzeugt Gegendruck, und ausbrechender Wahnsinn wird auf immer mehr Zweifel treffen. Die Sozialisten, Kommunisten und Kulturmarxisten können gar nicht anders, als immer weiter und noch weiter in ihrem Machtrausch zu gehen, so weit sie eben kommen. Doch irgendwann, so will es schon die Physik, die Metaphysik, die Gerechtigkeit, der liebe Gott – irgendwann ist Schluss mit lustig. Dann fällt auch dieses Kartenhaus in sich zusammen wie zuvor jede Gottspielerei. Hoffen wir, dass uns Millionen Tote diesmal erspart bleiben.

Die Chancen stehen gut. „Corona“, wir haben es an dieser Stelle beschrieben, markiert eine Zeitenwende wie zuvor die Weltkriege. Am Ende jeder solchen Übergangsphase schlug die Stunde null und die herrschenden Ideenmoden waren ausgewechselt, die Monarchien durch Demokratien hier und Kommunismus dort ersetzt, die Nazis verschwunden und der Kalte Krieg hatte begonnen. Es ist sicher kein Zufall, dass die Länder Osteuropas mit einschlägiger Kommunismus-Erfahrung sich dem neuerlichen Spuk an vielen Stellen verweigern. Rollentausch: Der Westdissident gibt jetzt der Ostpresse ein Interview und wird vom Regime gepeinigt. Was wird noch vertauscht oder verschoben, wenn die Verhältnisse zu tanzen beginnen?

Seit einem Jahr werden die mit Arbeitsverbot belegten Teile der Volkswirtschaft aus der Notenpresse finanziert. Betriebe und Innenstädte sterben langsam, kaum merklich. Aber schon jetzt ist die Geldflut beim Einkaufen für jedermann spürbar. Egal, mit wem ich darüber spreche, geschätzt sind die Preise für alle wie seit jeher gefüllten Einkaufswagen seit „Corona“ um zehn bis 30 Prozent gestiegen, von den Vermögenspreisen etwa bei Immobilien oder Aktien ganz zu schweigen. Wir alle sind in diesem einen Jahr der politischen Pandemie bereits um vielleicht 20 Prozent ärmer gemacht worden, auch wenn die Propagandapresse dazu verschämt schweigt. Und das ist nur der Anfang. Am Ende werden die, die gerade unser Leben und unseren Wohlstand zerstören, sich für ihren Amoklauf zu verantworten haben. Und das wissen oder ahnen sie, es lässt sie nur noch wilder und wütender um sich schlagen. Insofern dürfen wir mit vorsichtiger Vorfreude die weitere Entwicklung betrachten. Abgerechnet wird zum Ende der Übergangsphase.

Einstweilen wünsche ich Ihnen, verehrte Leser, viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn mit dem vorliegenden Heft! Bleiben Sie optimistisch! Die Zeit spielt für uns und der Gegner längst auch. Sie wissen ja: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Couleur. Und da, wo sie doch zwei Fußbreit gewonnen haben, stoßen wir sie bald – mit dem unvermeidlichen Backlash, dem bereits spürbar in der Luft liegenden Rückschlag – drei Fußbreit zurück. Mehr Freiheit!

