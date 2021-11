ef 218 Editorial

12. November 2021

Let´s go Brandon!

von André F. Lichtschlag

Wann fing es an, dass die Mainstreammedien in „alternativlosen Fragen“ alle dasselbe schrieben? Es muss irgendwann in der ersten Hälfte der 16-jährigen Ära Merkel gewesen sein. Unter Kanzler Schröder noch wurde gerungen und gestritten, um die Hartz-Gesetze, über den Bosnien-Krieg, für oder gegen Atomkraft, entlang der kleinen und großen Streitfragen der Politik. Spätestens zur sogenannten Flüchtlingskrise 2015 war das alles vorbei. Da galt schon als vereinbart, dass nur eine Meinung zählt, dass man Wortbedeutungen in ihr Gegenteil verkehrt. Flüchtlinge fliehen in Nachbarländer, sie reisen nicht Tausende Kilometer über zig Drittstaaten – solche Menschen nannte man früher korrekt Einwanderer. Plötzlich aber erzählten Presse und Politik das Märchen von den Millionen von „Flüchtlingen“. Man betrog nun ganz offen, die Lückenpresse hatte sich zur Lügenpresse gewandelt, die genverändernde Injektion wurde zum „Piks“ und wer noch widersprach, der wurde denunziert, diffamiert und kriminalisiert. All die Unverhältnismäßigkeit bei den Corona-Maßnahmen von Anfang an, die völlige Einseitigkeit, die Verdrehungen, das zweierlei Maß, die zunehmende Verhöhnung und Entrechtung der Andersdenkenden sind nur Ausfluss einer Entwicklung, in der Medien und Politik den Diskurs und die offene Gesellschaft zugunsten einer totalitären „Wahrheit“ und – tatsächlich zutiefst unwissenschaftlichen – „Wissenschaftlichkeit“ aufgaben. Immer öfter kommt noch offener Sadismus der politmedialen Herrscherkaste hinzu – etwa wenn die Tagesschau feixt: „Bald ist es für Ungeimpfte vorbei mit Wiener Schnitzel und Haareschneiden.“ Sogar medizinische Versorgung will man „Impfverweigerern“ vorenthalten, undenkbar gegenüber Serienmördern und Kinderschändern.

Der Trost: Je hemmungsloser und totalitärer Politik und Medien werden, desto humorloser müssen sie sein. Lachen und „absolute Wahrheit“ schließen sich aus. Weshalb die schlimmsten Regime am Ende nichts so sehr fürchten wie den Witz über ihr im Grunde doch immer lächerliches Gebaren – Radio Eriwan lässt grüßen. Oder heute eben: „Let´s go Brandon!“

Wie ein Lauffeuer geht die Parole durch Amerika, ja durch die westliche Welt. Schnell geschriebene Rap- und Popsongs unter dem Titel erklimmen Nummer-eins-Positionen in den Charts, der Ruf erschallt überall und immer lauter. Alles hatte mit einer NBC-Fernsehübertragung eines Nascar-Autorennens begonnen. Als der Fahrer Brandon Brown interviewt wurde, riefen die Zuschauer auf den Tribünen im Chor: „Fuck Joe Biden!“ Die Mainstream-Reporterin machte daraus ein „Let´s go Brandon“ – und seither ruft oder schreibt, wer dem linken US-Präsidenten nicht gesonnen ist: „Let´s go Brandon!“ Ganz ohne Vulgarität. Das hat nebenbei den Vorteil, in den sozialen Medien nicht indiziert und zensiert werden zu können. Der Witz zielt mehr noch als auf den ungeliebten Präsidenten auf die Fake-News-Medien und ihre typischen Verdrehungen. Und alle machen den Spaß mit, selbst republikanische Gouverneure wie Floridas Ron DeSantis sprechen in Pressekonferenzen über die „Brandon-Administration“ – und schon jubelt die Menge vor ihnen: „Let´s go Brandon!“

Am köstlichsten ist der Umgang der Hauptstrommedien mit dem Slogan – in den USA, aber auch in Deutschland – beziehungsweise ihr hilfloser Versuch, die seltsame Parole ihren Lesern und Zuschauern zu „erklären“. Da sind es dann die „hasserfüllten Trumpisten“, die ihre „vulgäre Beleidigung des US-Präsidenten hinter einem unscheinbaren Spruch verstecken wollen“ – als wenn nicht tatsächlich die Medien selbst die Hauptzielscheibe des Spotts wären. Nein, Totalitäre sind humorlos, immer. Gegen diese Waffe sind sie von Hause aus wehrlos.

Noch etwas stimmt mich optimistisch in diesen Tagen. Gäbe es die „Corona-Krise“ nicht, wir Libertären hätten sie erfinden müssen. Denn die Corona-Maßnahmen sind gerade ein Musterbeispiel für die Interventionsspirale politischer Eingriffe, die immer wieder neue Interventionen nach sich ziehen müssen, je mehr scheinbar unbeabsichtigte Folgen sichtbar werden. Libertäre haben stets darauf hingewiesen, wie unmoralisch und unökonomisch jede politische Intervention sein muss. Selten zuvor aber wurden die nackte Unmoral und das ökonomische Desaster so deutlich wie jetzt, da die Inflation steigt und Menschen willkürlich entrechtet werden. Und wo die Propagandamedien noch höhnisch die Opfer zu Tätern erklären („Tyrannei der Ungeimpften“) oder steigende Brotpreise für „gut so“ erachten – soll das Volk doch Kuchen essen.

Dabei wäre die Lösung einfach, günstig, konfliktmindernd und gerecht, wie schon im Falle der „Flüchtlinge“, die nie welche waren und die heute mit dem Flugzeug zu Tausenden in Minsk landen, um ins gelobte Deutschland weiterzureisen. Einwanderung, hier leben? Ja, auf eigene Kosten. Schutz vor dem Virus? Auch für die eigene Gesundheit ist jeder selbst verantwortlich.

Längst weiß in den USA die zunehmend kämpferische bessere Hälfte der Gesellschaft, die immer schallender „Let’s go Brandon!“ ruft und lacht, mit wem sie es in diesem epischen Kampf zu tun hat – mit dem Bösen schlechthin, mit einem totalitären Staatsstreich der Woke- und Cancel-Culture-Apparatschiks, mit Sozialismus, Kulturmarxismus und Kommunismus. Es wird Zeit, dass dies auch hierzulande allen klar wird, die dafür die charakterlichen Voraussetzungen haben. Wir können gewinnen – mit Humor. Denn der Präsident ist nackt. Und der Kanzler sowieso. Let´s go Brandon!

Ihnen, verehrte Leser, wünsche ich auch mit diesem Heft wieder viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn. Bleiben Sie standhaft, jetzt erst recht. Kein Fußbreit den humorlosen neosozialistischen Ausbeutern, nur ein Lächeln. Mehr Freiheit!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 17. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 218.