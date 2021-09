Beispiel Meinungsfreiheit Das Grundgesetz ist freiheitsfeindlich!

25. September 2021

Unsere Verfassung lässt diesen Staat totalitär werden

von Michael Werner

Unsere Bundesregierung, speziell unser Außenminister Heiko Maas, wird nicht müde, die eingeschränkte oder gar fehlende Meinungsfreiheit in einigen Ländern der Welt kritisch zu thematisieren: Zensur in Russland, Zensur in Weißrussland, Zensur in China …

Das mag teilweise sicher berechtigt sein und ist ganz rührig, jedoch werden hierzulande zunehmend kritische Fragen ...