Verbotene Corona-Proteste in Berlin Eindrücke von einer nicht stattgefundenen Demonstration am 1. August 2021

06. August 2021

Willkürliche Einschränkungen des Versammlungsrechtes

von Hans Pistner

Liebe Freunde und Mitstreiter,

am Sonntag besuchten wir in einer Gruppe von sieben Personen aus Erfurt die – so nicht stattgefunden habende – Anti-Corona-Einschränkungen-Demos in Berlin. Massive Polizeipräsenz mit kontinuierlich auf- und abschwellendem Polizeisirenengeheul erfüllte ganztags das Zentrum der Stadt Berlin. Durch Mund-zu-Mund- und Messenger-Infos erfuhren wir unterwegs von einem Startpunkt am Olympiastadion. Bei Ankunft dort startete gerade bei Sonnenschein ein Demonstrationszug, sehr bunt mit Friedensfahnen, mit Trommeln, mit selbstgemalten Plakaten, eher fröhlich und zu keinem Zeitpunkt aggressiv.

Warum auch immer: Die Polizei stellte sich mit einer ersten Straßensperre quer. Davor fand sich eine Gruppe offenbar verschiedenster Konfessionen (und auch verschiedenen Geschlechtes) zusammen, die mit zeremoniellen Umhängen, Gebeten und Gesängen offenbar für friedliche Anliegen betete. Daraufhin öffnete sich eine Lücke auf dem Bürgersteig und der Zug konnte starten. Weit kam er nicht. An allen möglichen unvorhersehbaren Stellen erschienen mit Blaulicht und Sirenen Kolonnen von Mannschaftswagen der Polizei, die behelmt und oft im Laufschritt absaß und anscheinend willkürlich Fußgänger am Weiterlaufen hinderte, auch mit körperlicher Gewalt. Mit einzelnen Beamten konnte man (erfolglos) durchaus freundlich reden. Von anderen bekam man sehr laute und unfreundliche Worte im Sinne von drohenden Platzverweisen. Kluge Furcht ließ die meisten zurückweichen, selbst wenn man von der Freundin getrennt wurde, die eben noch auf dem Gehweg weitergelaufen war und der man nicht mehr folgen durfte. Die Menschen regierten ausweichend in Nebenstraßen, immer in Tendenz Richtung Stadtzentrum, ohne jede externe Organisation oder Leitung. Die Polizei baute immer weitere Straßensperren auf und manchmal, anscheinend auf Anweisung per Funk, auch wieder ab. Zwischendurch rieten entgegenkommende Passanten immer wieder vom Weitergehen ab. Wie kamen sie dazu? Zu keinem Zeitpunkt, nirgends, nahmen wir politisch extremistische Personen oder Aggressionen vonseiten der vielen bunten, sehr vielen jungen und auch älteren Menschen auf den Wegen und Straßen wahr. Gewalt gegen Polizisten war für uns nirgends erkennbar, anders als in der Presse behauptet.

Schließlich, wir wollten ja etwas sehen, gelangten wir vom Stern bis vor die Siegessäule: Hier war die Polizeipräsenz sehr martialisch. Drei Wasserwerfer fuhren auf und richteten ihre Rohre auf die Menschenmengen. Dazwischen ein unbeschäftigter Räumpanzer. Und immer jede Menge Polizisten in Aufzügen, die an Star-Wars-Sturmtruppen erinnerten, sowie Dutzende von Mannschaftswagen. Glücklicherweise gelangte unsere Gruppe durch den Tunnel zur Basis der Siegessäule. Dort beobachteten wir die nicht sehr freundliche Szene, machten endlich Pause, aßen unsere Brote und tranken ein Bier. Alle Gespräche verliefen in einer friedlichen, aber um unsere deutsche Demokratie sehr besorgten Stimmung. Außen vorbei wurden immer wieder Menschen zum Teil in unangenehmen Griffen abgeführt, was von der Menge mit Rufen „Friede, Freiheit, Demokratie!“ und teilweise mit „Schämt euch!“ begleitet wurde.

Nach mehr als einer vergleichsweise ruhigen Stunde marschierte ein Zug der voll gerüsteten Polizisten auf und erklärte, dass jetzt alle Menschen auf dem Podest der Siegessäule abgeführt werden sollten. Dem konnten wir durch ruhige Entfernung in den Tiergarten dank eines stark einsetzenden Regengusses entgehen. Der Tiergarten erwies sich als menschenleer. Nur eine Ministaffel von vier freundlichen Polizei-Reiterinnen aus Frankfurt trafen wir dort – die auch lieber „zu Hause“ hätten sein wollen. Der leere Tiergarten erklärte sich später durch eine umlaufende und bewachte Zaungitterabsperrung und durch eine Polizeiabsperrung des Brandenburger Tores, die schlechte Erinnerungen wachrief. Dort wollte man uns nicht auf die Außenseite der Absperrung durchlassen, wo wir Unter den Linden gerne einen Kaffee getrunken hätten. Im strömenden Regen ging es an der amerikanischen Botschaft vorbei schließlich „ins Freie“, an den letzten Polizeiposten vorbei.

Resümee: Es ging an diesem Tag nicht gegen ein Virus Sars-CoV-2, nicht um eine Krankheit Covid-19. Es ging um das Grundrecht, sich zu versammeln (Artikel 8 GG) und zu demonstrieren. Es ging um die freiheitliche und demokratische Grundordnung in Deutschland. Gilt diese nur noch für schwule und diverse Mitmenschen wie am CSD eine Woche zuvor?

Willkürlich wirkende Verbote von friedlichen Demonstrationen unter freiem Himmel, als Schikane empfundene Straßensperren und unprovozierte polizeiliche Gewaltanwendungen rufen Ablehnung der staatlichen Maßnahmen hervor. Die rot-rot-grüne Regierung von Berlin und der Innensenator als Chef der Polizeibehörde, Andreas Geisel SPD, EX-SED-Mitglied, scheinen mit geschilderten Maßnahmen Antipathien und vielleicht sogar feindliche Stimmung der eigenen Staatsbürger gegen „die Regierung“ in Deutschland „züchten“ zu wollen. Wer kann das verstehen?

Mit traurigen und auch heute noch aufgewühlten Grüßen

Ihr/Euer Hans Pistner

Prof. Dr. Dr. Hans Pistner

Werteunion Thüringen