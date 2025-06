Eine Kontinentalmacht auf dem Weg in den Totalitarismus Quo vadis, alte Welt?

29. Juni 2025

Deutschland läuft mal wieder mit Siebenmeilenstiefeln voraus

von Michael Werner

Die meisten Menschen brauchen für Dinge, die sie als gegeben, als Realität anerkennen sollen, eine Art offizieller Bestätigung. Allen voran der tief in seiner DNA autoritätshörig angelegte Deutsche: Wirklich glauben tut er etwas erst, wenn die Regierung es verkündet hat. Oder zumindest die Tagesschau. Im Umkehrschluss gilt: Dass Regierung oder Tagesschau ihm wichtige Informationen vorenthalten oder ihn gar kackdreist belügen, kann er sich nicht vorstellen und daher auch nicht glauben. Das hat man während der Clownsgrippe mehr als deutlich gesehen. Und die, die damals wirklich alles geglaubt haben, tun das auch heute noch. Obwohl sich inzwischen – spätestens seit der Veröffentlichung der vollständigen „RKI-Files“ – fast alles, was die „Schwurbler“, „Leugner“ und „Querdenker“ seinerzeit gesagt haben, als wahr herausgestellt hat, klammern sich die meisten ehemaligen Science-Follower immer noch verzweifelt an die alten Narrative: „Die Tagesschau hat doch gesagt, diese ,RKI-Files‘ bringen gar keine neuen Erkenntnisse, dann wird das wohl auch so sein, und ich brauche die nicht zu lesen! Warum sollten die denn lügen?“

Wenn man denselben Leuten heute erklären möchte, dass die Meinungsfreiheit in akuter Gefahr ist und auch viele andere Freiheiten gerade stückchenweise kassiert werden, sogar die Reisefreiheit, und wir uns daher auf dem direkten Weg in den nächsten Totalitarismus in Form einer leicht modifizierten Neuauflage der DDR befinden, dann wird man zunächst ausgelacht, irgendwo zwischen hämisch und mitleidig, gefolgt von empörtem Widerspruch auf der Basis von Klassikern, mit denen man beim Etatisten-Bullshit-Bingo den Jackpot holt: „Dann geh doch nach Nordkorea!“ oder „Du kannst hier sehr wohl alles sagen!“ oder die noch schlimmere Variante „Du kannst es nicht ständig so übertreiben mit dem Rumhetzen und dann meckern, weil es vor Gericht endet“ – da geht dem Normie so richtig das Herz auf!

Allerdings muss man dem Deutschen auch nachsehen, dass er bei diesem Thema verdammt schwer zu beeindrucken ist: Die Messlatte für waschechten Teutonen-Totalitarismus hängt historisch bedingt bei sechs Millionen toter Juden, alles darunter ist Kindergeburtstag. Für einen solchen hält der Deutsche folglich auch das Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel, und die Pallys entsprechend für blutige Amateure, mit denen man nur Mitleid haben kann. Sechs Millionen, das wäre eine Hausnummer gewesen, aber doch bitte nicht läppische 1.200! Daher können hier die wenigsten verstehen, warum die Israelis sich so aufregen.

Und was soll das ganze Geschwurbel vom Abgleiten in den Totalitarismus? Schließlich leben wir hier doch sicher in einer Demokratie, solange immer noch Wahlen stattfinden! Und weil die ja auch in der DDR stattfanden, war das zweite „D“ im Namen sehr wohl gerechtfertigt. Okay, man hatte dort leider nur die Wahl zwischen „fifty shades of socialism“ im Rahmen einer staatlichen Einheitspartei mit angeschlossenen, gleichgeschalteten Blockparteien – eine echte Opposition, die eine Alternative zum sozialistischen Einheitsbrei bot, gab es nicht. Doch wenn es nach den meisten Anhängern unserer schon etwas länger etablierten Parteien (einschließlich der originalen Stasi- und Mauermörder-Partei SED, nach viermaliger Umbenennung firmierend als „Die Linke“) ginge, wäre das heute bei uns exakt genauso.

Der Deutsche glaubt erst, dass er gerade in den nächsten Totalitarismus hineingeschlittert ist, wenn dieser offiziell ausgerufen wurde. Am besten von der Regierung, aber die Tagesschau täte es zur Not auch. Jedoch gibt es da ein kleines schmutziges Geheimnis über den Totalitarismus: Er wurde noch nie offiziell ausgerufen! Das taten noch nicht einmal die ansonsten äußerst mitteilungsbedürftigen Nazis, die liebend gern alle möglichen Dinge ausriefen, sogar den totalen Krieg.

Vor allem hat sich noch kein totalitärer Staat selbst als solcher bezeichnet oder gar definiert. Auf längst überholten Landkarten mit längst untergegangenen Staatskonstrukten findet sich daher nirgends so etwas wie „Totalitär-Turkmurxel“ oder „Vereinigte Landstriche von Totalistan“ oder „Unfreier Stadtstaat von Dystopia“. Vielmehr kam der Totalitarismus stets in der Verkleidung wohlklingender Namen daher: Egal, ob Sowjetunion, Kuba, DDR oder Nordkorea – sie alle trugen oder tragen den Wortbestandteil „Republik“ im Namen, zwei davon sogar die „Demokratie“, wobei die „Demokratische Volksrepublik Korea“ gleich die neue Kategorie „Triple-Gaslighting“ definiert. Auch hier blieb man der Tradition treu, daher heißt die aktuelle Variante „unsere Demokratie“, die aufgrund einer nur homöopathischen Schnittmenge sauber zu unterscheiden ist von jener ursprünglichen Demokratie ohne Possessivpronomen.

Da der Totalitarismus – wie soeben festgestellt – weder offiziell ausgerufen (oder zumindest eingestanden) wird noch unter seinem Klarnamen agiert, besteht die Gefahr, dass er vom Großteil der Bevölkerung weitgehend unbemerkt bleibt. Streng genommen wird er eigentlich nur von jenen bemerkt, die dagegen sind und nicht mitmachen wollen. Doch die werden – das gehört als unabdingbarer Teil des Spiels nun mal mit dazu – zum Schweigen gebracht und aussortiert. Entweder verschwinden sie geräuschlos auf Nimmerwiedersehen oder man bestraft sie öffentlich – anfangs zur Einschüchterung der Restbevölkerung, am Ende nicht selten unter deren Jubel.

Hier verhält es sich analog zur Meinungsfreiheit: Diese wurde in den letzten zehn Jahren massiv eingeschränkt – sowohl durch neue oder verschärfte Gesetze als auch durch die allgegenwärtige PsyOp namens „Hass und Hetze“, die Menschen glauben lassen soll, dass völlig legitime Äußerungen strafbar seien. Massenhafte (größtenteils rechtswidrige) Hausdurchsuchungen bei einfachen Bürgern wegen harmloser Witzchen über Politiker taten ihr Übriges, um das Volk sturmreif zu schießen. Wenn mir also heute jemand vorhält, man könne hier doch immer noch gefahrlos alles sagen, dann weiß ich, dass ich es mit jemandem zu tun habe, der noch nie einen originären Gedanken zustande gebracht hat und daher das unreflektierte, unhinterfragte, kritiklose Nachplappern sämtlicher Narrative von Regierung und Tagesschau für eine stabile eigene Meinung hält. Wenn man ein strammer Nazi war, genoss man auch 1936 großartige Meinungsfreiheit!

Dank der vollumfänglichen Veröffentlichung des ursprünglich nur für den behördeninternen Zweck bestimmten Gutachtens des Bundesamts für Verfassungsschutz zur Einstufung der Alternative für Deutschland (AfD) als „gesichert rechtsextremistisch“ durch die freien Medien durften wir so einiges erfahren, was tief blicken ließ – und zwar in einen Abgrund. Nun wissen wir, dass man bereits als Verfassungsfeind gilt, wenn man das Vorgehen der amtierenden Regierung sowie des ihr weisungsgebunden unterstellten Inlands-Geheimdienstes bei der Überwachung und politischen Verfolgung oppositioneller Gruppen und aufmüpfiger Bürger methodisch mit den zwei untergegangenen Diktaturen auf deutschem Boden vergleicht. Oder überhaupt mit irgendwas. Wohlgemerkt: vergleicht, nicht gleichsetzt! Relativ harmlose, aber durchaus begründete DDR- oder gar NS-Vergleiche seitens der AfD? Geht gar nicht! Aber wenn namhafte Vertreter aller anderen relevanten Parteien die AfD mit der NSDAP nicht nur vergleichen, sondern expressis verbis gleichsetzen, ist das natürlich völlig unproblematisch und keinesfalls eine Verharmlosung der NS-Verbrechen.

Da ich nun weiß, dass öffentlich geäußerte Befürchtungen dahingehend, Deutschland entwickle sich in Richtung eines neuen Totalitarismus, zu einer Öko-Diktatur oder einer Art „DDR 2.0“, beim Verfassungsschutz bereits die Alarmglocken läuten lassen, liefere ich den Schlapphüten aus Köln-Chorweiler hiermit liebend gern ein weiteres Prachtstück für ihre bereits äußerst umfangreiche Sammlung über mich.

Ende Mai wurde ein junger Mann namens Aron Pielka vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Vorzeitig heißt, von zwölf Monaten hat er neuneinhalb abgesessen. Sein Verbrechen: Worte! Die falsche Meinung! Den meisten wird dieser Name wohl nichts sagen, sondern eher sein Pseudonym „Shlomo Finkelstein“, unter dem er auf Youtube Videos verbreitete, in denen er sich sehr kritisch mit dem herrschenden Kulturmarxismus und dem linksgrünen Narrativ auseinandersetzte. Man muss zwar zugeben, dass er in gewisser Weise selbst schuld ist, im Knast gelandet zu sein, weil er den Kopf in den Sand gesteckt hat, statt zu reagieren, als die ersten Anhörungsbögen und Strafbefehle kamen, und nicht zu Gerichtsverhandlungen erschienen ist, statt das einzig Richtige zu tun, nämlich sich den weltbesten Anwalt für Äußerungsrecht zu nehmen und sämtliche Anklagen plattzumachen. Was gelungen wäre, denn nach Ansicht zahlreicher Juristen hätte keiner der Tatvorwürfe eine Berufung oder Revision überlebt. Allerdings sagt es schon alles über diesen Unrechtsstaat, dass zwar grenzwertige, aber von der Meinungsfreiheit gedeckte Äußerungen überhaupt verfolgt werden. Für Pielkas Verhaftung wurde dann ein Aufwand betrieben, den man sonst nur bei Terroristen kennt, während andererseits Hunderttausende Haftbefehle offen sind. Wenn „Wortverbrechen“ strenger verfolgt werden als echte, dann weiß man schon, dass man im Totalitarismus angekommen ist.

Szenenwechsel. Am 17. Mai fand im italienischen Mailand eine Veranstaltung statt, die den Namen „Remigration Summit“ (Remigrationsgipfel) trug. Interessierte aus ganz Europa konnten daran teilnehmen, Vorträgen lauschen und Ideen austauschen, wie man die verheerende Migrationspolitik der meisten europäischen Länder mit all ihren mannigfaltigen, längst schon unübersehbaren katastrophalen Folgen beenden und vielleicht sogar rückabwickeln könnte. Es ist völlig legitim, sich über dieses Thema zu unterhalten, denn es ist ein real existierendes, vielerorts sogar lebensbedrohliches Problem.

Eine solche Veranstaltung sowie die ungehinderte Teilnahme daran sollte speziell innerhalb der EU, die in ihrer Menschenrechtskonvention sowohl die Freizügigkeit (Artikel 2) als auch die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Artikel 11) und selbstverständlich das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und des Austauschs von Informationen (Artikel 10) festgeschrieben hat, nicht nur kein Problem darstellen, sondern eine Selbstverständlichkeit sein.

Ganz Europa fühlt sich diesen Grundrechten verpflichtet. Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsam kleinkarierten Despoten besetztes Land hört nicht auf, dem Geist der Freiheit Widerstand zu leisten, sodass es mal wieder aus der Reihe tanzen und mit schlechtem Beispiel vorangehen musste: das beste Deutschland aller Zeiten!

Dort verweigerte die Bundespolizei am Münchner Flughafen acht Mitgliedern der „Identitären Bewegung“, die für ihre Anti-Migrations-Haltung und Werbung für „Remigration“ bekannt ist, die Ausreise nach Italien, um ihre Teilnahme an der Veranstaltung in Mailand zu verhindern.

Kurz zur Erklärung: Juristen nennen jedes staatliche Handeln einen „Verwaltungsakt“. Einen Rechtsstaat erkennt man daran, dass die Behörde durch ein Gesetz oder eine Verordnung ausdrücklich befugt sein muss, den Verwaltungsakt zu erlassen. Ein solches Gesetz beziehungsweise eine solche Verordnung nennt man „Rechtsgrundlage“. Diese bildet die rechtliche Basis, auf der die Behörde handelt, und sie stellt sicher, dass der Verwaltungsakt rechtmäßig ist und im Einklang mit dem Gesetzlichkeitsprinzip steht. Sie umfasst materielle und formelle Vorschriften, und aus ihr ergibt sich auch, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Rahmen die Behörde handeln darf. Zudem muss sie für die Betroffenen nachvollziehbar sein.

Eine Rechtsstaatssimulation hingegen erkennt man daran, dass bei fragwürdigem staatlichem Handeln die angegebene Rechtsgrundlage nicht eindeutig formuliert ist und oft mit Ach und Krach so lange zurechtgebogen werden muss, bis sie mit viel Phantasie wenigstens halbwegs zur Situation passt.

Das Ausreiseverbot für die Angehörigen der „Identitären Bewegung“ wurde übrigens vom Verfassungsschutz initiiert, der diese Gruppe – Sie ahnen es sicher schon! – als „rechtsextremistisch“ einstuft. Als Rechtsgrundlage für diese drakonische Maßnahme hat man sich auf den Paragraphen 7 Absatz 1 Satz 1 des Passgesetzes berufen. Hier der Wortlaut: „Der Pass ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passbewerber die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet.“ Dann wurden die Aktivisten einfach als Gefährder eingestuft, denen man attestierte, die öffentliche Sicherheit und internationale Beziehungen gefährden zu können. Und fertig war der Verwaltungsakt!

Und jetzt lesen Sie bitte nochmal den Wortlaut des Paragraphen und versuchen dabei spaßeshalber, diesen in Einklang mit dem Vorgehen der Bundespolizei zu bringen. Anhand des Umfangs der dafür aufgewandten Mühe dürfen Sie sich nun Ihr eigenes Urteil bilden, ob das Pendel eher in Richtung „Rechtsstaat“ oder „Rechtsstaatsimulation“ ausschlägt.

Leider ist mittlerweile auch die sprichwörtliche „deutsche Gründlichkeit“ längst nicht mehr das, was sie mal war – vielleicht, weil sie ebenfalls als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft wurde. Jedenfalls gelang es einigen Aktivisten, trotz des Verbots nach Italien zu reisen und am Kongress teilzunehmen, wie Fotos von der Veranstaltung belegen. Bei ihrer Rückkehr wurden sie am Flughafen von Bundespolizisten mit Maschinenpistolen zunächst in Empfang und dann in Gewahrsam genommen, und nun drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr. Willkommen zurück im besten Deutschland aller Zeiten!

Rechtsanwalt Dubravko Mandic, der die Aktivisten vertritt, kritisierte die Ausreisesperre als unverhältnismäßig und rechtswidrig, da sie ohne konkrete Beweise für eine Gefahr verhängt wurde. Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler bezeichnete das Verbot als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, da es unverhältnismäßig sei.

Wann hatten wir das doch gleich zum letzten Mal in Deutschland, dass Bürgern aus politischen Gründen die Ausreise verweigert wurde und sie für den Versuch, dieses Verbot zu umgehen, in den Knast kamen? Achtung, bitte jetzt bloß keinen DDR-Vergleich ziehen, sonst sind Sie gesichert mindestens so rechtsextremistisch wie die „Identitäre Bewegung“ oder wenigstens die AfD!

Allerdings gibt es neben den acht Leuten, die eine Begegnung der dritten Art mit dem „Antifaschistischen Schutzwall 2.0“ hatten, noch den Fall von Alina Lipp und Thomas Röper, zweier deutscher Blogger, die wegen ihrer „prorussischen Propaganda und Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg“ von der EU sanktioniert wurden. Ja, Sie haben richtig gelesen: Nicht etwa ein Staat oder wenigstens ein großes Unternehmen, sondern zwei einzelne Privatpersonen wurden von der EU sanktioniert!

Alina Lipp, geboren 1993 in Hamburg, ist eine deutsch-russische Bloggerin, die auf Plattformen wie Telegram (Kanal „Neues aus Russland“) und Youtube prorussische Inhalte verbreitet. Sie lebt in Russland und zeitweise in der russisch besetzten „Volksrepublik Donezk“. Lipp begann als Umweltaktivistin und war bis 2020 Mitglied der Grünen, bevor sie sich prorussischen Narrativen zuwandte. Sie positioniert sich als „Kriegskorrespondentin“ und ist mit russischen Medien wie „Swesda“ verbunden.

Thomas Röper, geboren 1971 in Bremen, betreibt den Blog „Anti-Spiegel“ und lebt seit über 15 Jahren in Sankt Petersburg. Er ist bekannt für seine medienkritische Arbeit, die sich gegen westliche Berichterstattung und für russische Narrative ausrichtet. Röper war unter anderem bei Veranstaltungen des russischen Staates präsent und hat vermeintliche „Verschwörungsmythen“, etwa zu US-Biowaffenlaboren, verbreitet.

Beiden wird vorgeworfen, systematisch Falschinformationen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verbreiten, die demokratischen Prozesse in Deutschland zu untergraben und die öffentliche Meinung zugunsten Russlands zu manipulieren. Lipp wird konkret vorgeworfen, als „Kriegskorrespondentin“ mit russischen Streitkräften zu kooperieren, Kriegspropaganda zu verbreiten und die illegale Annexion ukrainischer Gebiete zu legitimieren. Sie trat in russischen Staatsmedien auf und erhielt 2024 die Puschkin-Medaille. Röper wird beschuldigt, russische Kriegspropaganda in Deutschland zu verbreiten, etwa durch die Leugnung des Massakers in Butscha oder die Rechtfertigung der Krim-Annexion. Er war Sprecher bei UN-Treffen für russische Interessen.

Am 20. Mai 2025 setzte die EU im Rahmen des 17. Sanktionspakets gegen Russland nun beide Personen auf ihre Sanktionsliste. Die darin enthaltenen Maßnahmen umfassen das Einfrieren von Vermögenswerten (also eine Quasi-Komplett-Enteignung), eine Einreisesperre in sämtliche EU-Länder (außer Deutschland, weil beide als deutsche Staatsbürger ein Recht darauf haben, sich in ihrer Heimat aufzuhalten) sowie das Verbot der Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen. Letzteres bedeutet, um es anhand eines absichtlich überzogen gewählten Beispiels zu veranschaulichen: Wenn sich die beiden mal in Deutschland aufhalten sollten und ein alter Kumpel lädt sie zu einer Currywurst in die Pommesbude an der Ecke ein, dann macht derjenige sich streng genommen der Umgehung von EU-Sanktionen strafbar, was – wie man sich leicht denken kann – ganz sicher nicht als Kavaliersdelikt durchgeht.

Ein geflügeltes Wort besagt, dass bei jedem Krieg als Erstes die Wahrheit stirbt. Deshalb wahre ich bei militärischen Konflikten, deren meist mannigfaltige Ursachen und nicht selten ellenlange, komplexe Vorgeschichte ich nicht profund kenne, ein gesundes Maß an Sicherheitsabstand zu beiden Seiten und halte mich mit Deppenkommentaren tunlichst zurück.

Das Vertrackte an jedem Krieg ist, dass beide Seiten felsenfest davon überzeugt sind, im Recht zu sein, die „Guten“ zu sein, und jede Seite bezeichnet ihre Sichtweise als die „Wahrheit“ und die gegnerische als „Propaganda“. Jedenfalls ist mir kein Krieg bekannt, bei dem eine Partei mit dem Bekenntnis, die „Bösen“ zu sein, in die Schlacht gezogen ist. Wer der „Gute“ und wer der „Böse“ war, wurde aus unerfindlichen Gründen erst nach dem Krieg geklärt, und erstaunlicherweise kam dabei immer heraus, dass der Unterlegene der „Böse“ war. Unter diesem Aspekt sollte man mal ernsthaft darüber nachdenken, ob Kriege vielleicht doch besser sind als ihr Ruf, denn offensichtlich gewinnt am Ende stets der „Gute“!

Die EU ist zwar nicht Kriegspartei, auch wenn sie sich gerne so gibt und es einigen dort augenscheinlich gar nicht schnell genug gehen kann, endlich mitmischen zu können, aber sie hat sich längst so einseitig positioniert, als wäre sie eine, statt sich wenigstens so weit in taktischer Zurückhaltung zu üben, um sich als möglicher Vermittler nicht selbst komplett ins Aus zu schießen.

Folglich hat die EU auch festgelegt, welches Narrativ die „Wahrheit“ ist und welches „Propaganda“. Dabei geht es mir jetzt nicht darum, ob die EU in diesem Fall richtigliegt oder nicht. Ich halte nichts von der EU, um es mal äußerst vorsichtig und zurückhaltend auszudrücken. In meinen Augen ist die EU eine kriminelle Vereinigung mit stark totalitärer Ausrichtung und stellt die mit Abstand größte Bedrohung für Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa dar. Und weil ich alles, wofür die EU steht, abgrundtief verabscheue und verachte, muss ich mich förmlich zwingen, nicht allein aus purem Hass auf die EU zum glühenden Putin-Fan zu werden. So viel dazu.

Wenn die EU sich als Institution hier auf eine Seite schlägt, und das auch noch – undemokratisch wie sie ist –, ohne vorher wenigstens mal ihre Bürger zu befragen, dann ist das eine Sache. Eine andere ist es jedoch, wenn sie ihren Bürgern – die sie nie befragt hat – ihr Narrativ nun auch noch mit Gewalt aufzwingt, indem sie diktatorisch festlegt, was „Wahrheit“ ist, was „Propaganda und was „Desinformation“ ist. Die EU spielt also „Ministerium für Wahrheit“ und tritt dann auch noch das Recht von zwei Privatpersonen auf ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum (Artikel 1), auf Freizügigkeit (Artikel 2) und auf Meinungsfreiheit (Artikel 10) gemäß ihrer eigenen Menschenrechtskonvention mit Füßen. Zur Meinungsfreiheit gehört nämlich auch das Recht, bei einem Krieg auf der falschen Seite zu stehen und deren Narrative zu verbreiten. Wer solchen Leuten die Meinungsfreiheit und andere elementarste Grundrechte versagt, um sie zum Schweigen zu bringen, damit nur noch das eigene Narrativ ohne Gegenstimmen verbreitet wird, dem haftet zudem der Makel an, dass man es nicht nötig hat, andere Sichtweisen mit Gewalt zu unterdrücken, wenn man die Wahrheit und damit die besseren Argumente auf seiner Seite hat.

Wir haben hier zwei Privatpersonen, die Meinungsäußerungen verbreiten, die der offiziellen Haltung der EU-Führung zuwiderlaufen. Außerdem verbreiten sie Tatsachenbehauptungen, von denen die EU-Führung nicht will, dass sie verbreitet werden, entweder weil sie ihr ebenfalls zuwiderlaufen oder weil sie in Teilen oder vielleicht sogar zur Gänze faktisch falsch, also unwahr sind und zudem in den Augen der EU-Führung gefährlich (wie auch immer man das genau begründen will). Allerdings dient der Vorwurf „Fehlinformation“ lediglich der pseudo-moralischen Rechtfertigung der juristischen und politischen Verfolgung der Betroffenen, denn machen wir uns nichts vor: Auch bei den Tatsachenbehauptungen ist es letztendlich nur von Belang, dass diese den Interessen der EU-Führung zuwiderlaufen, und nicht etwa, ob sie wahr oder unwahr sind. Wären die Tatsachenbehauptungen im Interesse der EU-Führung, wäre es diesen Bürokratie-Bolschewiken komplett wurscht, wenn sich Münchhausen und Pinocchio bei einem gemeinsamen Besäufnis im Paulanergarten die komplette Geschichte erst kurz zuvor aus dem Allerwertesten gezogen hätten. Es ist nicht nur so, dass die EU kein Problem damit hat, selbst Fehlinformationen und Lügen zu verbreiten, wenn sie ihr nützen – nein, die Lüge ist in der EU sogar der Normalfall. Wir sollten an der Stelle nicht vergessen, dass die EU – so jedenfalls meine persönliche Überzeugung – nichts anderes ist als die größte Bande organisierter Krimineller der Welt und ihr gesamtes Konstrukt ausschließlich auf Lug und Trug basiert. Wenn sich hier also ein schwerstkrimineller totalitärer Unterdrückungs- und Ausbeutungsapparat zum Richter und Henker über zwei Menschen aufschwingt, um deren Leben zu zerstören, nur weil diese angeblich Worte verbreiten, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, um sie deshalb zu verfolgen, einzusperren und zu enteignen, dann ist damit restlos alles über die EU gesagt, was man eigentlich nie über sie wissen wollte – aber sollte!

Zwei einzelne eigene Bürger wegen „Meinungsverbrechen“ mit Sanktionen belegen, die im Normalfall ihre komplette Existenz zerstören würden, und sie damit ihrer elementarsten, in der EU-Menschenrechtskonvention garantierten Grundrechte zu berauben, weil die Sanktionsgesetze offensichtlich über den Grundrechten stehen – ja, das alles kann man natürlich so machen. Aber dann ist man halt auch nur ein totalitärer Haufen und sollte sich vor allem gepflegt zurückhalten, Wladimir Putin fehlende Samthandschuhe beim Umgang mit Oppositionellen und Kritikern oder Defizite in puncto Meinungs- und Pressefreiheit in Russland vorzuhalten.

Diese aktuellen EU-Sanktionen in Gestalt eines beispiellosen Schritts gegen eigene Staatsbürger aufgrund lediglich unerwünschten, aber nicht kriminellen und erst recht nicht gefährdenden Verhaltens markieren den Beginn einer neuen Ära oder, treffender gesagt, der nächsten Ausbaustufe des EU-Totalitarismus. Der Fall wirft Fragen zur Balance zwischen Meinungsfreiheit und der Bekämpfung von vermeintlicher „Desinformation“ auf, und es ist zu befürchten, dass hier gar keine Balance besteht, weil die EU sich längst entschieden hat: Einfach mal mehr Diktatur wagen!

Abschließend muss ich zugeben, mich nicht so recht entscheiden zu können, was ich dystopischer und gruseliger finde: die BRD, die ihre eigenen Bürger wegen der falschen Meinung nicht mehr ausreisen lässt, oder die EU, die ihre eigenen Bürger wegen der falschen Meinung enteignet und nicht mehr einreisen lässt.

Mein geschätzter Kollege, der großartige Wortakrobat Christian Schneider vom Podcast „Aethervox Ehrenfeld“, bezeichnete Deutschland in seinem aktuellen Zustand mal sehr treffend als „schwule und behinderte Regenbogen-DDR“. Analog dazu hätten wir es auf EU-Ebene offensichtlich zu tun mit einer „schwulen und behinderten Regenbogen-UdSSR“.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 20. Juni erscheinenden Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 254.