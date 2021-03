23. März 2021

Das war 2020: Lockdown, Freiheit, Migration

Alle Ereignisse des letzten Jahres wurden klar vom „Thema Nummer eins“, der Corona-Pandemie, überlagert und in der medialen Berichterstattung vielfach grob vernachlässigt. Die Pandemie steht zwar auch im Mittelpunkt vieler im vorliegenden Sammelband enthaltener Beiträge, doch der Autor unterzieht darin auch eine große Zahl anderer nationaler wie internationaler Ereignisse einer kritischen Würdigung. Der gelernte Jurist Andreas Unterberger, ehemaliger Chefredakteur der Wiener „Presse“ und der „Wiener Zeitung“, seit vielen Jahren erfolgreicher freischaffender Internetblogger, ist einer der wenigen verbliebenen konservativen Journalisten in der durchgängig linkslastigen Medienzunft Österreichs. Es kann daher nicht überraschen, dass seine Betrachtungen und Analysen, egal zu welchem Thema, nur selten mit denen des vom rotgrünen Zeitgeist diktierten Meinungshauptstroms übereinstimmen. So fügt er sich nicht in jenen Chor ein, der jede noch so freiheits- und verfassungsfeindliche Regierungsmaßnahme kritiklos bejubelt. Auch in Fragen des Kampfes gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel, der Massenimmigration aus dem Orient und Afrika sowie der Steuer- und Sozialpolitik vertritt er durchweg Positionen, die deutlich von der Linie des gleichgeschalteten Meinungsjournalismus der Hauptstrommedien abweichen. Dass in Österreich Presse, Funk und Fernsehen direkt oder indirekt mit Steuergeldern subventioniert werden – sei es mittels direkter Förderungen oder über den Umweg kostspieliger Werbeeinschaltungen –, bestimmt maßgeblich deren unkritische Haltung gegenüber politischen Funktionsträgern, insbesondere jener der ihnen ideologisch nahestehenden linken Parteien: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.“ Der Schwerpunkt der Beiträge liegt zwar klar auf Ereignissen, die mit der Alpenrepublik zu tun haben, doch werden auch internationale Themen behandelt, etwa Papst Franziskus oder der unvergessene Präsident der USA.

