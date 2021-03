19. März 2021

Das gefährliche Spiel mit der Demokratie

Das selbst gesteckte Ziel ist hoch: „Deshalb ist es höchste Aufgabe und Pflicht, dass wir uns den Stärken unserer freiheitlichen Demokratie wieder besinnen. Immer mit dem Anspruch, dass wir den Mitdiskutanten ausreichend Raum bieten, ihnen am Ende immer in die Augen sehen und die Hand reichen können.“ Wolfgang Kubicki scheitert leider an der eingangs gestellten Frage: Warum brauchen wir Meinungsfreiheit? Zwar verortet er das Grundrecht aus dem Grundgesetz richtig als Abwehrrecht gegenüber staatlichen Stellen. Aber bei der Antwort auf das „Warum?“ nutzt er nicht die wohldurchdachten Argumente der liberalen Klassiker, sondern kommt nur mit zeitgeistigen Erfordernissen wie „Extremismus-Bekämpfung“ und „Minderheits-Mitwirkung“ um die Ecke. Der Autor mäandert zudem zwischen der ehrlichen Bereitschaft, sich für die Berechtigung abweichender Meinungen stark zu machen, und der Abneigung, den Vertretern einer speziellen Partei „auf Augenhöhe und mit Respekt“ zu begegnen. In der Analyse der „medialen Dimension“ (der Meinungsfreiheit) zeigt Kubicki die liberalen Grenzen der journalistischen „Haltung“ auf: Jenseits wird Journalismus zur Agitation. Die „gesellschaftliche Dimension“ sieht Kubicki durch „rechte Gefahren“ besonders bedroht. Er hält eine spezielle Partei zwar für „in weiten Teilen antieuropäisch, nationalistisch, homophob“ und bescheinigt ihr eine „tendenziell undemokratische Haltung“. Im Umgang empfiehlt er jedoch richtig, „nicht über jedes Stöckchen zu springen“, sondern ihr mit mehr Humor zu begegnen. Schließlich berichtet Kubicki über die gesellschaftliche Ausgrenzung seiner FDP, nachdem diese sich verfassungswidriger Corona-Politik entgegengestellt hatte. Er empfindet das „Klima der Angst“, das die Bundesregierung schürt(e), als „erschütternden Zynismus“. Dagegen empfiehlt er den Bürgern eine gehörige Portion Renitenz. Fazit: Das Buch zeigt das Dilemma der von Kubicki vertretenen Form des Liberalismus auf.

