Etatismus Versuch einer Erklärung

12. März 2021

Von der Sehnsucht nach einem schützenden, betreuenden, überall intervenierenden Staat

von Andreas Tögel

Unter dem Stichwort Etatismus findet sich im Internetlexikon Wikipedia folgender Eintrag: „Etatismus (frz. État ‚Staat‘) bezeichnet eine politische Annahme, nach der ökonomische, soziale oder ökologische Probleme durch staatliches Handeln zu bewältigen sind.“ Wer kann aus welchem Grund annehmen, dass bestimmte Probleme ausgerechnet und nur durch den Staat zu lösen sind?

Vorausgeschickt sei, dass Staatswerdung noch niemals als ein Akt der freiwilligen Übereinkunft Gleichgesinnter – etwa aufgrund eines „Gesellschaftsvertrages“ –, sondern stets gewaltsam in Form der Unterwerfung einer im Kampf unterlegenen unter eine siegreiche Gruppe erfolgt ist. Alle heute existierenden Staaten sind das Ergebnis kriegerischer Konflikte.

Die Unterlegenen werden in der Folge gegenüber den Siegern tributpflichtig. In seinen Anfängen diente der Staat nur seinen Führern und deren Entourage als Vehikel dazu, auf Kosten der Beherrschten ein parasitäres Leben führen zu können. Der Übergang von feudal und monarchistisch verfassten Gesellschaften zu Massendemokratien brachte auf zweierlei Weise entscheidende Veränderungen mit sich. Zum einen wurde dadurch der in (Erb-) Monarchien recht kleine Kreis der von Tributen (Steuern) lebenden Individuen gewaltig ausgeweitet, da ja nun vergleichsweise viele an der Macht teilhaben können und wollen; zum anderen wurde – im Zuge der unaufhaltsamen Ausweitung „sozialer Errungenschaften“ durch den modernen Wohlfahrtsstaat – eine immer größere Anzahl von Personen der Notwendigkeit enthoben, selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Das tun jetzt andere für sie.

Im demokratisch verfassten Wohlfahrtsstaat existieren somit zwei Arten von Parasiten, die in Symbiose auf ihrem Wirtstier leben. Das Wirtstier im Wohlfahrtsstaat ist der Nettosteuerzahler, der einer immer kleiner werdenden Minderheit angehört. Alle übrigen Personen zählen zu einer der beiden Parasitenarten. Dabei handelt es sich um die aus Steuermitteln besoldeten Staatsdiener einerseits und alle Begünstigten der erzwungenen „sozialen" Umverteilung andererseits.

Seit ihrem nach 1968 erfolgten erfolgreichen Marsch durch die Institutionen entdecken die an den steuerfinanzierten Universitäten tätigen Ideologen massenweise unterdrückte und diskriminierte Opfergruppen auf dieser Welt – was insofern interessant ist, als es (außerhalb Venezuelas, Zimbabwes und Nordkoreas) weltweit ständig allen besser geht. Immerhin ist der Anteil der Ärmsten der Armen (das sind diejenigen, die von weniger als zwei US-Dollar pro Tag leben müssen) – trotz der in den letzten 100 Jahren explosionsartig gewachsenen Erdbevölkerung – überall dort drastisch zurückgegangen, wo der Kapitalismus Marktkräfte freisetzt und diese nicht von Regierungen gebremst werden.

Welches sind nun die beklagenswerten, von den intellektuellen Eliten am laufenden Band identifizierten Opfer? Frauen, Schwarze, Zigeuner, Indianer, Kinder von Alleinerzieherinnen, Alte, Ausländer im Allgemeinen und Muslime im Besonderen, die nicht so schlauen und die weniger fleißigen Zeitgenossen. Wenn die unterdrückt werden, muss stante pede der Wohlfahrtsstaat zu ihrer Rettung ausrücken – im Namen von Gerechtigkeit und Gleichheit. Wie und womit rettet dieser gebenedeite Wohltäter? In erster Linie mittels großzügiger Geldzuwendungen und durch strikte Regulative, aber auch durch die planmäßige Einwirkung auf unsere Sprache, vulgo „Political Correctness“.

„Bemerkenswerterweise ist die gebildete Schicht einfältiger als die ungebildete. Die begeistertsten Anhänger des Marxismus, des Nationalsozialismus und des Faschismus waren die Intellektuellen, nicht die Grobiane.“ (Ludwig von Mises „Die Bürokratie“, Seite 112)

Daher haben wir maßgeschneiderte Politiken für Alte, Schwache, Faule, Blöde, Schwarze, Zigeuner, Einwanderer, Arme und Frauen, wir haben die Klasse neu entstandener Blockwarte, die etwa auf die schmucke Bezeichnung Gleichstellungsbeauftragte hören, die für Gerechtigkeit (gleich Ergebnisgleichheit) im Kollektiv sorgen, und wir haben eine täglich unduldsamer werdende Sprachregelung, die im Stundentakt Begriffe umdeutet oder auf den Index setzt. Schon demnächst werden wir wieder Zeugen von Bücherverbrennungen sein (die indes weniger spektakulär ausfallen werden als anno Nazi).

Welche Minderheit aber finanziert die ganze Chose, ohne jemals selbst in den Genuss irgendeiner Zuwendung zu kommen – und sei es nur ein gelegentlich gespendetes freundliches Wort? Der meist weiße, in der Privatwirtschaft tätige steuerzahlende Mann, insbesondere der unternehmerisch tätige. Der finanziert den Staat, der so großzügig Wohltaten an alle Müheseligen und Beladenen verteilt.

Zur unmissverständlichen Klarstellung sei an dieser Stelle ins Bewusstsein gerufen, dass Beamte und Politiker nicht zu den Steuerzahlern zählen! Diese beiden Berufsgruppen leben vielmehr – siehe oben – von Mitteln, die den in der Privatwirtschaft Tätigen abgepresst werden. Faktum ist: Der männliche weiße Steuersklave wird im Namen der „Gerechtigkeit“ oder dessen, was die linke Dressurelite dafür hält, bis aufs Hemd ausgenommen.

Vom Standpunkt des Etatisten aus betrachtet, ist damit der Stein der Weisen gefunden: Entdeckt eine staatlich besoldete Soziologin, Gender- oder Politikwissenschaftlerin wieder einmal eine neue unterdrückte Gruppe, geht sofort ein Aufschrei durch die Medien sowie die Reihen entrüsteter Gewerkschafter und Kirchenpfründner. Die fordern umgehend und unisono den Staat dazu auf, auch diesen soeben entdeckten Unterdrückten zu helfen. Aus ihrer Sicht angenehmer Nebeneffekt: Augenblicklich werden staatliche Programme mit Tausenden neuen – überflüssig zu erwähnen: nicht zur Wertschöpfung beitragenden – Beamtendienstposten ins Leben gerufen und, das ist unumgänglich (wo gehobelt wird fallen nun einmal Späne), Steuererhöhungen verfügt, um die nötigen Wohltaten zu finanzieren. Der Staat, dessen Bedienstete und die von ihnen entdeckten Opfergruppen saugen also noch mehr vom Blut derjenigen, von denen sie schon bisher genährt wurden. Die Nettozahler hingegen laufen pausenlos im Hamsterrad der Produktion und durchschauen das zu ihren Lasten gehende üble Spiel meist nicht.

Warum sie es nicht durchschauen? Zum einen, weil sie, um ihre Rechnungen und Steuern bezahlen zu können, unentwegt schuften müssen und danach einfach keinen Kopf mehr haben, sich darüber hinaus gehende Gedanken zu machen; zum anderen, weil sie, auch wenn sie sich nicht für Religion interessieren, im Grunde dennoch auf der Basis überkommener christlicher Werte leben – zumindest, sofern es sich um autochthone Bürger handelt. Sie sind chronisch naiv, glauben ans Gute in Politikern, Intellektuellen und Medienschaffenden und sind entsprechend leicht in die Irre zu führen.

Hauptfeind der Anhänger der alles beherrschenden linken Identitätspolitik ist der (alte) weiße Mann. Der allerdings, und das will so gar nicht ins antiweiß-rassistische Narrativ der Linken passen, alle Schwarzen und die übrigen so gnadenlos Unterdrückten dieser Welt so wohlhabend gemacht hat, dass die heute doppelt so lange leben wie noch vor 200 Jahren und auch der allerletzte Sozialjunkie sich dieser Tage eines höheren Lebensstandards erfreuen darf als weiland Karl der Große (der sich ohne fließendes Warmwasser und Haarföhn durchschlagen musste).

Um an dieser Stelle auch den Anbetern der politischen Korrektheit etwas zu bieten: So gut wie jede Erfindung und Errungenschaft, die das Leben unserer Tage erträglich und lebenswert macht (von der Erfindung des Diesel- und des Elektromotors bis zur Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens und von der Aufklärung bis zur Entdeckung des Penicillins), ist ausschließlich dem Geist, der Willensstärke und der Arbeit weißer Männer geschuldet.

Entscheidend ist indes etwas ganz anderes: nämlich, dass die aus der linken Identitätspolitik resultierende Opfermentalität den Charakter jedes Einzelnen und damit auch den unserer Gesellschaft insgesamt sukzessive verdirbt. Sie schafft falsche Anreize, indem sie die Faulheit belohnt, den Fleiß und jede unternehmerische Initiative bestraft – und sie produziert Charakterschweine, Sozialparasiten und Lügner am laufenden Band. Sie kehrt das Unterste nach oben, oder, um es mit Hayek zu sagen: „The worst get on top.“

Jene Typen also, die weder die geistigen noch die charakterlichen Fähigkeiten haben, irgendetwas hervorzubringen, wofür ein bei Sinnen befindlicher Mensch aus freien Stücken auch nur einen müden Cent ausgeben würde, oktroyieren den Produktiven wie und was sie zu denken, was sie zu sagen und wie sie zu leben haben. Unfassbar, dass das schon so lange funktioniert!

Große Teile dieser zerstörerischen Ideologie wurde von einer Mehrzahl der Bürger leider längst übernommen. Folglich ertönt bei jeder sich bietenden Gelegenheit reflexartig der Ruf nach dem Staat. Kaum geht es irgendjemandem vermeintlich schlecht, ist auch schon der Staat gefordert, etwas dagegen zu tun! Zumindest nach Ansicht einer Mehrheit der gehirngewaschenen Insassen des modernen Wohlfahrtsstaates. An individuelle Verantwortung und Subsidiarität wird von den meisten von ihnen schon lange kein Gedanke mehr verschwendet.

Jeder kann sich selbst einem einschlägigen Gewissenstest unterziehen: Wie oft kommt der Impuls, bei etwas, was einem unfair oder ungerecht zu sein scheint, sofort eine Staatsintervention zu fordern? Anstatt zunächst einmal gründlich zu überlegen, wo denn das Problem tatsächlich liegt; ob der, der es hat, es nicht gefälligst selbst lösen kann und soll; und noch viel wichtiger: ob das Problem nicht vom Staat und seinen Schergen geschaffen wurde! Gerade die von den Regierungen im Zusammenhang mit der angeblich schrecklichsten Pandemie aller Zeiten angerichteten Schäden an Wirtschaft und Gesellschaft und die daraufhin ins Werk gesetzten „Rettungs- und Hilfsaktionen“ bieten dafür serienweise Beispiele. Hätte der Staat mit seinem erratischen Krisenmanagement nicht erst Hunderttausende um Existenz, Arbeit und Brot gebraucht, hätte es keiner staatlichen „Hilfspakete“ bedurft, die am Ende wieder von den Nettosteuerzahlern, deren Kindern und Kindeskindern bezahlt werden müssen.

Die Sache ist es wert, gründlich überdacht zu werden: Welche Probleme sind es denn, die der Staat – und nur er – lösen kann und muss? Und wie viele davon hat der Staat selbst verursacht? Es sind wohl die allermeisten! Ist aber nicht derjenige, der ein Problem verursacht, in kaum einem Fall auch dazu in der Lage, es zu beheben?

Hier schließt sich der Kreis: Was ist – im Lichte der auf der Hand liegenden Antwort auf die zuletzt gestellte Frage – vom Etatismus zu halten?