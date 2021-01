Tagebucheintrag Verlust der Zwischentöne

19. Januar 2021

Doch die Wahrheit liegt zwischen den Extremen – lernen wir endlich wieder zuzuhören!

von Carlos A. Gebauer

Diskursextremismus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder völlige Amok-Schutzlosigkeit im Hochsicherheitstrakt oder den totalen Mega-Lockdown für alle immerzu und überall. Es lebe die Welt des Schwarz-Weiß ohne jeden Grauton dazwischen. Entweder ein verbranntes Steak oder eine rohe Leichenscheibe. Entweder zu Fuß oder mit dem Kreuzfahrtschiff. Entweder ein naturbelassener Dschungel oder eine öldurchtränkte Wüste, in der ein hilfloser Orang-Utan elend verreckt. Die beste Methode, eine menschliche Gemeinschaft zu zerstören und empathische mitmenschliche Gefühle zu zersetzen, besteht darin, jede Frage eines anderen, jedes Zögern, jeden in den Raum gestellten neuen Gesichtspunkt mit einem Flächenbombardement gegenläufiger Ignoranz zu belegen. Denken wir wie Computer, arbeiten wir nur noch mit null oder eins. Bist du nicht für mich, dann bin ich gegen dich. Zuhören, verstehen, andere Perspektiven erfassen, selbst durchdenken und einen eigenen Gedanken dazu formulieren? Unnötig! 75 Jahre nach Enola Gay werfen wir keinen Little Boy mehr ab, sondern wir memen unsere Gegenüber in Grund und Boden. Im möglichen Zeitfenster der allgemeinen Aufmerksamkeit lassen sich differenzierte Überlegungen nicht platzieren. Was nicht auf ein Schild passt, das man im Vorbeifahren erfassen kann, das taugt nicht mehr als argumentierende Erwägung: tipp, tipp, tot. Die Wegwerfgesellschaft hat zwar gelernt, ihre Coladosen emsig Stück für Stück klebrig zu retournieren, aber die Einwendungen anderer im Diskurs schmeißt sie noch immer achtlos auf die Straße. Sollen sich doch die verhöhnten Müllmänner des öffentlichen Diskurses mit ihren dreckigen Fingern darum kümmern, ob noch Wiederverwertbares dabei war. Unter dieser Instantsuppenmentalität, zwischen bügelfreien Hemden und löslichem Kaffee, mit der Heiterkeit eines Spülmaschinenfestes, haben wir eine Diskurslandschaft geschaffen, in der jedes behutsame Nachhaken unbeachtet bleibt. Das grobklotzige Besserwissen und weitmaschige Rechthaben rast an Einwendungen vorbei wie ein 38-Tonner am Plastikmüll in der Autobahnböschung. Machen wir nur so weiter. Legen wir nur noch einen Hammer und eine Säge in unsere Werkzeugkisten. Basteln wir ohne Schrauben und Zangen, verzichten wir auf Feilen und Poliertücher! Die feinsten Skulpturen der Kunstgeschichte sind offensichtlich mit nur einer einzigen Axt aus dem Holz gehauen. Alles Fragile und Zarte, alles Feine und Sanfte, alles Differenzierte kann aus unserer neuen postmodernen Neonormalität verbannt werden. Zeig mir deine Frage und ich schlage ihr ein Blechschild um die Ohren, dass ihr Hören und Sehen vergeht? Nein, Freunde, so werden wir die Welt um uns nicht verstehen und begreifen, so wird kein Hirn die Welt je in ihrer Buntheit und Vielgestaltigkeit, in ihrer Rätselhaftigkeit und Widersprüchlichkeit erfassen. Zwischentöne machen die Musik. Man muss die Ohren für die Obertöne spitzen, um sich in einer Symphonie zu orientieren. In der Fuzzyness des Mittendrin wohnt die Wahrheit. Wer mit pielgeraden Linien argumentiert, der spricht nicht von der Realität. Solange wir uns alle nicht respektvoll wechselseitig zuhören und unsere unzähligen Perspektiven demütig zu verstehen versuchen, wird es nicht besser.