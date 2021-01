Achtung: „Falsches“ Denken gefährdet die Demokratie Stalin lässt grüßen!

15. Januar 2021

Über die planmäßige Ausgrenzung missliebiger Meinungen

von Kurt Kowalsky

Man hat Herrn Trump das Twitter-Konto gesperrt. Das Facebook-Konto ist auch weg. Mein Englisch bricht wohl den Waffenstillstand von 1918, aber ich kann aus dem Wortlaut seiner Rede keinen Aufruf heraushören, dieses Kapitol zu stürmen.

Was heißt schon Sturm? Am 14. Juli 1789 hatte der Kommandant der Bastille auf die versammelten Demonstranten das Feuer eröffnen lassen und fast 100 Leute wurden erschossen. Beim erneuten Angriff der Volksmenge kapitulierte alsbald die Wachmannschaft. Vier Urkundenfälscher, zwei Geisteskranke und vermutlich der Schriftsteller Marquis de Sade wurden befreit. Danach wurden von den angehenden Demokraten noch ein paar Leute geköpft und deren Schädel unter dem Jubel der Bevölkerung auf Heugabeln durch die Straßen von Paris getragen.

Bei dem angeblichen Sturm auf das Kapitol sollten weder die Schriftsteller noch die Geisteskranken befreit werden. Und ich glaube auch nicht, dass die anderen Lügner, Täuscher, Mörder und Bandenmitglieder, welche sich da versammelt hatten, ernsthaft in Gefahr waren.

Analog den Ausführungen von André Gorz (1989), dass aus einer „primitiven Revolte nicht der bewusste Wille zum Sozialismus hervorgehe“, ist bei einem spontanen Protest wohl noch nicht einmal den Teilnehmern selbst klar, was sie eigentlich wollen.

Es scheint aber, dass diese Demonstration mit anschließender Randale ein willkommener Anlass war, jetzt die Missliebigen ein für alle Mal auszugrenzen. Dafür hatte Herr Trump zu oft das „Establishment“ angegriffen, obwohl er ja selbst dazugehört.

Da Trump bald Geschichte ist und die Demonstranten wieder nach Hause gingen, hätte innerhalb kurzer Zeit der Empörungsblödsinn sein journalistisches Ende gefunden. Doch man dichtete den Protest gegen vermutete Wahlmanipulationen in einen Angriff auf die Demokratie um – ein Widersinn, der seinesgleichen sucht.

Das möchte ich kurz erläutern: Mir als Anarchist, der die Herrschaftsform des Demokratismus, wie jede andere Staatsverfasstheit, als ethisch defektes Machtinstrument betrachte, ist es vollkommen egal, welcher politische Gauner einem anderen politischen Gauner die Stimmen klaut oder nicht. Ich würde keinen Finger für Herrn Trump noch für irgendeinen Politiker auf dieser Welt rühren, folglich auch Herrn Trumps Geschwätz erst gar nicht hören wollen. Nur Leute, welche grundsätzlich an die Legitimität dieser politischen Wahlen glauben, also Demokraten, werden gegen Parlamentarier demonstrieren, wenn sie der Ansicht sind, dass diese nun ein illegitimes Wahlergebnis bestätigen wollen.

Zu publizieren, die Randale vor und im Kapitol wäre ein Angriff auf die Demokratie, verwechselt parlamentarische Institutionen und Gebäude mit dem Wesen der Demokratie. Die sich ja selbst legitimiert, in dem sie behauptet, sie stütze sich auf der Zustimmung und Mitwirkung aller Bürger. Und ein Großteil dieser Leute glaubt das auch. Aber wahrscheinlich sind auch derartige Weisheiten aus dem Gemeinschaftskundeunterricht demokratiefeindlich.

Die anstehende Säuberungswelle der „guten“ Demokraten wird auf die Masse der 74 Millionen Wahlberechtigten, die für Trump gestimmt haben, keine Rücksicht nehmen. Der grundsätzliche Charakterfehler des Unfriedens und der Volksverhetzung ist im Demokratismus nur dann nicht augenscheinlich, haben sich die angeblichen politischen Gegner hinter den Kulissen abgesprochen. Trump hat diese Spielregeln verletzt und sich auch in der eigenen Partei eine Menge Feinde gemacht. So wird es auch genügend Kräfte im konservativen Lager geben, die Interesse daran haben, dass Trump und seine Clique nun von der Gegenseite endgültig abserviert werden.



Aber wie gesagt, das alles sind nur Anlässe. Das Ding der Demokratie ist seit Jahren derart gefährdet, dass es einem richtig schaudert. Bereits im November 2016 kam der Wahlsieg von Trump wohl einer Okkupation gleich, und dann ging es nur noch bergab.

Trump log und log und log und log und log und log, kurz: Er machte genau das, was seine Vorgänger vor und nach der Wahl auch immer getan hatten. Als der Demokrat Clinton zum Beispiel keine sexuellen Beziehungen zu seiner Praktikantin hatte, kamen die in der Bastille Versammelten zu dem Ergebnis, dass weder diese Falschaussage noch die vorangegangenen Vergewaltigungen noch die Falschaussagen unter Eid ein Grund zur Amtsenthebung seien.

Das alles erinnert mich an das legendäre Jüdische Poker (Ephraim Kishon). Ich denke mir eine Zahl; ist sie höher als die vom Gegenspieler genannte, habe ich gewonnen. Es wird gewählt, kommt nicht der richtige Gauner an die Macht, ist die Demokratie gefährdet. Es wird demonstriert und gebrandschatzt und geplündert, dann ist das der Kampf für die Menschrechte. Wird nicht gebrandschatzt und geplündert, ist die Demokratie gefährdet.

Grundsätzlich ist das Ding nie in Gefahr, rufen die „Richtigen“ zur Enteignung, zur Erpressung, zur Nötigung und zur Unterdrückung von Millionen auf. Nur dann, wenn im „Wettbewerb der Gauner“ (Hoppe) die Falschen obsiegen, ist die Demokratie gefährdet.

So ist das auch mit der freien Meinungsäußerung. Die falsche freie Meinung gefährdet so sehr die Demokratie, dass es einem wundert, wie sich eine solch fragile Herrschaftsform seit 1787 halten konnte.

Jetzt schrieb mir ein Facebook-Freund, dass auch mein Account bald weg sei. Da wackelt aber die Bastille. Habe ich doch den größten Teil meines Lebens in diesem Staat ohne Internet nichts, in Worten: nichts, zu sagen gehabt. Wir haben früher Flugblätter gedruckt und Zeitungen herausgegeben (auch schon gegen das Establishment). Das war etwa so wirksam wie eine Flaschenpost im Pfandautomaten von Lidl, den es damals allerdings auch noch nicht gab.

Und sperren sie mir jetzt die Möglichkeit, per Internet meine Artikel zu publizieren, dann ist mein Einfluss auf das Weltgeschehen weder größer noch kleiner – er bleibt bei null.

Obwohl mein Einfluss bei null liegt, ist mir bewusst, dass ich natürlich die Demokratie gefährde. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Schade nur, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, wenn sich das Gesindel mit der richtigen Meinung im nachhaltig ökologisch betriebenen Gulag eines Tages wiederfindet.

Noch werden sie das entrüstet von sich weisen. Doch hat man alle Missliebigen erst einmal ausgesperrt, weil man, wie Mao Tse-tung, Josef Stalin und ihre unzähligen Nachfolger, natürlich nur das Gute möchte, dann wacht man eines Morgens auf, stimmt zu Mittag für seine eigene Absetzung und findet sich abends im Gefängnis wieder. Keine Angst, es steht natürlich der Rechtsweg offen, wie in China, im Iran und überall dort, wo niemand mehr die Demokratie gefährdet.

Vor 50 Jahren feierten wir übrigens Silvester in einer recht großen Kneipe. Irgendwann bekam die Wirtin einen Anfall und schmiss alle raus. Halb besoffen sagte ich zu meinem Nebenmann auf der Straße: „Spinnt die denn, warum greift da nicht der Wirt ein?“ Antwortete dieser: „Ich bin der Wirt!“