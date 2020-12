17. Dezember 2020

Ein Weltverbesserer der keiner ist

Der Antikapitalist jagt, in Ermangelung eines real existierenden Kapitalismus, ein Phantom. Alle tatsächlichen oder vermeintlichen wirtschaftlichen und sozialen Fehlentwicklungen der Gegenwart lastet er einer Wirtschaftsordnung an, die nicht praktiziert wird, ja, nirgendwo auf der Welt jemals in Reinform praktiziert wurde. In 20 voneinander unabhängigen Kapiteln beschreibt Thorsten Polleit Wesen und Eigenart eines insbesondere von Intellektuellen, Künstlern und Staatsbediensteten abgelehnten, verachteten und bekämpften Phänomens, das es gar nicht gibt. Polleit beginnt mit einer Kritik des ökonomischen Denkens, indem er die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden auf die Sozialwissenschaften verwirft und stattdessen auf „apriorische Erkenntnis“ setzt, wie sie von Immanuel Kant beschrieben und von Ludwig von Mises als „Praxeologie“ in die Wirtschaftswissenschaften eingeführt wurde. Wer sich bereits mit der Österreichischen Schule beschäftigt hat, findet in diesem Buch eine dichte, vielschichtige Betrachtung zur Frage eines immer wieder erfolglos gesuchten Mittelwegs zwischen Kapitalismus und Sozialismus, der mit dem Begriff „Interventionismus“ treffend charakterisiert ist. Dem in Fragen der Wirtschaftstheorie unbedarften Betrachter wird eine auch für ihn problemlos lesbare Einführung zum Verständnis grundlegender Fragen der Eigentums-, Geld- und Zinstheorie geboten. Hochinteressant zu lesen sind auch die historischen Exkurse – etwa zu den Ursachen und den Folgen der Hyperinflation in Deutschland im Jahr 1923. Dass die Ursachen aller wirtschaftlichen Verzerrungen und Verwerfungen einerseits auf die staatlich monopolisierte und hemmungslos betriebene Produktion inhärent wertlosen Geldes und anderseits auf unentwegte Interventionen des Staates in wirtschaftliche Abläufe zurückgehen, wird hier messerscharf herausgearbeitet. Dass der Antikapitalist, wenn er vom „Kapitalismus“ spricht, in Wahrheit Interventionismus meint, erschließt sich in jedem einzelnen Kapitel.



