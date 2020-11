20. November 2020

Warum das ganze Leben ein "Deal" ist und sie die Handwerkerrechnung immer sofort bezahlen sollt

Selten stimmen das geschriebene und das gesprochene Wort, die optische und habituelle Erscheinung so überein wie beim Investor, Fondsgründer, Diplomatensohn, Bestsellerautor, Bankett-Redner und (immer erfolgreicher auch) Youtube-Podcaster Markus Elsässer. In einem Wort: Der Mann spricht, schreibt, arbeitet, leibt und lebt stets als – Gentleman. Schon als Bub in den Straßen von London, Paris oder Hongkong, wo Elsässer als Sohn eines Botschafters aufwuchs, kann man ihn sich kaum anders vorstellen denn eben als kleinen Gentleman in Ausbildung. Seither hat er nicht nur viel erlebt, er hat auch sehr viel gelesen. Elsässer schwört auf Biographien, denn aus nichts lerne man mehr als aus dem Leben, einfachheitshalber gerne auch mal aus dem von anderen. Sein erstes Buch „Des klugen Investors Handbuch“ stürmte vor vier Jahren im Weihnachtsverkauf die Charts – sicher nicht zuletzt auch als „des klugen Schenkers Statement“. Nun also „Dieses Buch ist bares Geld wert“, in dem wir bereits im Untertitel erfahren, „warum wir die Handwerkerrechnung immer sofort bezahlen sollten“. Denn darum geht es, wenn der inzwischen im Rheinland heimisch gewordene Markus Elsässer schreibt oder spricht: um ganz praktische Lebenshilfen. Oder in den Worten einer Kapitelüberschrift: „Das ganze Leben ist ein Deal.“ Bei einem solchen Anspruch bleibt es nicht aus, dass der eine oder andere konkrete Ratschlag „aus Elsässers Schatzkiste“ fast allzu profan wirken könnte, wäre da nicht dieser kleine weltmännische Gentleman-Dreh, der auch den alltäglichsten Tipp oder Trick noch leicht erhaben herüberreicht. Und so ragt auch dieses Büchlein im Wust der modernen Ratgeberliteratur wie ein kleines Einstecktuch im Anzug heraus durch das gewisse Etwas des rheinisch-optimistischen Gentlemans – ein bedacht-beiläufiges Etwas, das der eine oder andere auch am Ende dieses schwierigen Jahres 2020 sicher gerne mal verschenkt.

