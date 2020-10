20. Oktober 2020

Vom Wutbürger zum Angstbürger

Die Covid-19-Pandemie hat das Leben vieler Menschen rund um den Globus verändert. Viele haben darunter gesundheitlich gelitten und bis Mitte September 2020 sind dem „neuartigen Coronavirus“ mehr als 900.000 Menschen zum Opfer gefallen. Ungleich größer dagegen ist die Zahl derjenigen, die noch immer unter den von den Regierungen verhängten Zwangsmaßnahmen leiden, die zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden. Massive Freiheitseinschränkungen und Eingriffe in private Eigentumsrechte, soziale Isolierung, Vereinsamung, Arbeitsplatzverlust und der Untergang mühsam aufgebauter selbständiger beruflicher Existenzen sind ein hoher Preis für die Rettung verhältnismäßig weniger Menschenleben. Man vergleiche das mit den Opferzahlen der vor rund 100 Jahren ausgebrochenen Spanischen Grippe, die 50- bis 80-mal mehr Tote forderte als Covid-19 bis September 2020. Der Autor schildert die ergriffenen Maßnahmen mit recht viel Wohlwollen und billigt den Regierenden zu, in bester Absicht und – zumindest bei Ausbruch der Krise – auf wenig belastbare Daten gestützt gehandelt zu haben. Der stärkste Teil des Buches ist den politischen Konsequenzen der zum Teil an totalitäre Systeme erinnernden Regierungsmaßnahmen gewidmet – der Abwägung von (vermeintlicher) Sicherheit gegen die mit Sicherheit (möglicherweise dauerhaft) verlorene Freiheit. Die nahezu vollständige Gleichschaltung der Massenmedien im Zuge der Corona-Berichterstattung hat zeitweise geradezu den Charakter einer Gehirnwäsche angenommen. Von der Regierungslinie abweichende Wissenschaftler wurden weitgehend überhört, was das Vertrauen in die Regierenden, die sich die ihnen nicht zustehende Rolle von Erziehern mündiger Bürger anmaßen, nicht gerade fördert. In einem Exkurs widmet sich der Autor der Systemfrage zwischen Sozialismus und Kapitalismus und stützt sich dabei auf Hayeks „Weg zur Knechtschaft“. Die Frage, ob die Pandemie zur Etablierung von Planwirtschaften beitragen wird, bleibt aber leider unbeantwortet.

